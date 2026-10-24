जयपूरमध्ये नाशिकच्या भाविकांवर काळाचा घाला: 3 भाविक ठार, 7 गंभीर जखमी
जयपूर हायवेवर नाशिकच्या भाविकांच्या ट्रॅव्हलरला भीषण अपघात; 3 जणांचा जागीच मृत्यू, 7 जण गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर जयपूरमध्ये उपचार सुरू आहेत.
Published : October 24, 2026 at 11:12 AM IST
जयपूर : नाशिक जिल्ह्यातील 29 भाविकांवर राजस्थानच्या जयपूर-अजमेर हायवेवर काळानं भीषण घाला घातला आहे. बगरू जवळ भाविकांच्या ट्रॅव्हलर बसला झालेल्या अपघातात नाशिकच्या 3 भाविकांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर 7 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळं नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे.
नाशिकहून दर्शनासाठी गेलेल्या भाविकांवर काळाचा घाला : महाराष्ट्रातून राजस्थानमधील प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांच्या दर्शनासाठी नाशिकच्या प्रवाशांनी एक ट्रॅव्हलर बस (एकूण 29 प्रवासी, ज्यात 24 प्रौढ आणि 5 मुले) भाड्यानं घेतली होती. सीकर येथील प्रसिद्ध खाटूश्यामजींचं दर्शन घेतल्यानंतर, हे सर्व भाविक चित्तौडगढ जिल्ह्यातील सावळिया सेठ मंदिराकडं दर्शनासाठी निघाले होते. मात्र, शुक्रवारी मध्यरात्री 1:50 वाजता बगरू उड्डाणपुलाजवळ ओव्हरटेकिंगच्या नादात बस पुढं चालणाऱ्या ट्रेलरला पाठीमागून जोरदार धडकली. अपघाताचा वेग इतका प्रचंड होता की बसचा पुढचा भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला.
मृत आणि गंभीर जखमी सर्व नाशिकचे रहिवासी : या भीषण अपघातात नाशिकचे रहिवासी असलेले संदीप सिंग, दीपक सिंग आणि महेंद्र सिंग यांचा जागीच मृत्यू झाला. याशिवाय अपघातात 7 भाविक गंभीर जखमी झाले आहेत. यामध्ये सुमित्रा, जयकुमार, सुनील सिंग, धनु बाई, संगीता, मंगल सिंग आणि लाल सिंग यांचा समावेश आहे. या सर्व गंभीर जखमींना जयपूरच्या सवाई मानसिंग (SMS) रुग्णालयात हलवण्यात आलं असून, इतर किरकोळ जखमींवर स्थानिक बगरू रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
"ट्रॅव्हलर बसमध्ये एकूण 29 प्रवासी होते, ज्यामध्ये 24 प्रौढ आणि 5 मुलांचा समावेश होता. अपघातानंतर घटनास्थळी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं जखमींना बाहेर काढलं आणि त्यांना रुग्णालयात पोहोचवलं. गंभीर जखमी झालेल्यांमध्ये सुमित्रा, जयकुमार, सुनील सिंग, धणू बाई, संगीता, मंगल सिंग आणि लाल सिंग यांचा समावेश आहे."- हेड कॉन्स्टेबल लालाराम, बागरू पोलीस ठाणे
चालक फरार; नातेवाईकांचा राजस्थानकडं प्रवास : अपघातानंतर ट्रॅव्हलर बसचा चालक महाराष्ट्रातील प्रवाशांना वाऱ्यावर सोडून घटनास्थळावरून फरार झाला असून राजस्थान पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. अपघाताची माहिती नाशिकमध्ये समजताच कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे. जखमींची विचारपूस करण्यासाठी आणि मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी नाशिकहून नातेवाईक तात्काळ राजस्थानकडे रवाना झाले आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि राजस्थान पोलीस महाराष्ट्रातील प्रशासनाशी संपर्क साधून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत.
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