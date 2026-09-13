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बंद खोलीत आढळला पती पत्नीचा मृतदेह: 10 महिन्याची चिमुकली मात्र सुखरुप, नागरिक हादरले

रविवारी सकाळी एका बंद खोलीत पती-पत्नीचा मृतदेह आढळल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.

PLE DIES MYSTERIOUSLY
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 5:29 PM IST

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जयपूर : बुंदी शहरातील ब्रह्मपुरी परिसरात रविवारी सकाळी एका बंद खोलीत पती-पत्नीचा मृतदेह आढळल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. या घरात जोडप्याची १० महिन्यांची चिमुकली जिवंत सापडल्यानं या प्रकरणाचं गांभीर्य वाढलं आहे. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह रुग्णालयाच्या शवागारात हलवले असून, 'मोबाईल फॉरेन्सिक युनिट'च्या (MFU) पथकानं घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले आहेत. प्राथमिकदृष्ट्या, हे प्रकरण कौटुंबिक कलहातून घडल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, मृत्यूचं नेमकं कारण तपास आणि शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होईल, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

बंद घरात आढळला पती पत्नीचा मृतदेह : पोलीस उपाधीक्षक अनिल जोशी यांनी सांगितलं की, "माहिती मिळताच पोलिसांचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. पोलिसांना खोलीत हनीफ (वय ४० वर्षे) आणि त्याची पत्नी रोशन यांचा मृतदेह आढळून आला. घटनास्थळावरील प्राथमिक निरीक्षणावरून ही आत्महत्या असल्याचं दिसून येते. मात्र मृतदेहांवर जखमेच्या खुणाही आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे पोलीस सर्व पैलूंचा तपास करत आहेत. घटनास्थळी सापडलेली १० महिन्यांची चिमुरडी नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आली आहे. गोळा केलेले पुरावे आणि शवविच्छेदन अहवालावरून या प्रकरणाबाबत अधिक स्पष्टता येईल."

शेजारी, नातेवाईकांची चौकशी सुरू : या घटनेची बातमी परिसरात पसरताच ब्रह्मपुरी भागात मोठी गर्दी जमली. पोलिसांनी घटनास्थळ सुरक्षित करुन शेजारी व नातेवाईकांची चौकशी सुरू केली. मृतदेह सापडलेल्या घराच्या तळमजल्यावर मृताची आई राहते. त्यामुळे, घटनेपूर्वी घरातील परिस्थिती काय होती आणि पती-पत्नीमध्ये काही वाद झाले होते का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत.

रोशन मानसिक आजारानं त्रस्त असल्याचा दावा : मृत हनीफचा पुतण्या अकील अन्सारी यानं दावा केला की, रोशन मानसिक आजारानं त्रस्त होती आणि तिच्यावर उपचार सुरू होते. घटनेच्या आदल्या दिवशीच तिला वैद्यकीय सल्ल्यासाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं. या जोडप्यामध्ये वाद होत होते. हनीफनं कैथून येथील रहिवासी असलेल्या रोशनशी सुमारे दोन वर्षांपूर्वी 'नाता प्रथा' (पारंपारिक विवाह पद्धत) अंतर्गत लग्न केलं होतं. त्यांना १० महिन्यांची मुलगी आहे. हनीफ हा चार भाऊ आणि तीन बहिणींमध्ये सर्वात लहान होता. तो शिंप्याचं काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असे.

वाद आणि मारहाणीच्या शक्यतेचाही तपास : घटनेनंतर शेजारी आणि नातेवाईकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या पती-पत्नीमध्ये वारंवार भांडणं होत असत. महिलेनंच आपल्या पतीवर हल्ला केला असावा, असा संशय कुटुंबीयांना आहे. कोतवाली पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी रमेश आर्य यांनी सांगितलं की, "प्राथमिकदृष्ट्या हे सामूहिक आत्महत्येचं प्रकरण वाटत असलं तरी, पोलीस या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास करत आहेत. मृत्यूचं नेमकं कारण शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. सध्या पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह शवगृहात हलवले असून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे."

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TAGGED:

COUPLE FOUND DEAD IN ROOM
TRAGEDY IN BUNDI COUPLE DIES
खोलीत आढळला पती पत्नीचा मृतदेह
पती पत्नीचा मृतदेह
COUPLE DIES MYSTERIOUSLY

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