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बहिणीच्या प्रेमप्रकरणामुळं नाराज भावानं चौघांची विष देऊन केली हत्या; दारूमुळं मृत्यू झालेल्या प्रकरणात मोठा खुलासा

ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कुंदन कुमार यांनी सांगितलं की, ही घटना प्रेमप्रकरणातून घडली होती.

Toxic Liquor Deaths: Brother Miffed Over Sister's Love Affair Among Three Persons Arrested In Patna
पोलीस अधीक्षक कुंदन कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 2, 2026 at 3:15 PM IST

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पाटणा : बिहारमधील पाटणा इथं दारू प्यायल्यानं चार तरुणांच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणात नवीन खुलासे समोर आले आहेत. पोलिसांनी घटनेच्या 48 तासांच्या आत या प्रकरणाचा छडा लावला. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अटक केलेल्या संशयितानं दारूमध्ये विष मिसळून ती चार तरुणांना पाजल्याची कबुली दिली आहे, ज्यामुळं त्यांचा मृत्यू झाला. पाटणा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कुंदन कुमार यांनी सांगितलं की, ही घटना प्रेमप्रकरणातून घडली होती.

नेमकं काय आहे प्रकरण? : गेल्या रविवारी (30 ऑगस्ट) संध्याकाळी, बरह पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बेधना गावात पाच जण दारू आणि माशांची पार्टी करत होते. दारू प्यायल्यानंतर चौघांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले आणि काही मिनिटांतच ते सर्व बेशुद्ध पडले. दरम्यान, पार्टीत उपस्थित असलेल्या लाली कुमारनं गावकऱ्यांना बोलावून आरडाओरडा केला आणि सर्वांना बरह येथील उपविभागीय रुग्णालयात दाखल केलं.

पोलीस अधीक्षक कुंदन कुमार यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

तोंडातून फेस येत होता : बरह उपविभागीय रुग्णालयाच्या जनरल मेडिकल अधिकाऱ्यानंही अमली पदार्थांच्या सेवनाची पुष्टी केली. डॉ. श्रेया शेखर यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या सर्वांची प्रकृती इतकी गंभीर होती की, त्यांच्या तोंडातून फेस येत होता. त्या सर्वांना बरहहून पाटणा इथं पाठवण्यात आलं, पण तिथं त्यांचा मृत्यू झाला.

विषमिश्रित दारू प्यायल्यामुळं मृत्यू : पाटणा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कुंदन कुमार यांनी सांगितलं की, बरह येथील उपविभागीय रुग्णालयात प्रथमोपचार दिल्यानंतर, सर्वांना चांगल्या उपचारांसाठी पाटणा येथील उच्च केंद्रात पाठवण्यात आलं होतं. उपचारादरम्यान सर्वांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये शशी कुमार (32), विकास राम (40), पंकज सिंग (45) आणि निशू कुमार (30) यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले, शवविच्छेदन केले आणि नंतर कुटुंबीयांकडून अंत्यसंस्कार करून घेतल्यानंतर तपास सुरू केला.

"गावातील लाली कुमार नावाच्या एका तरुणानं आपल्या बहिणीच्या प्रियकरावर सूड घेण्यासाठी दारूची पार्टी आयोजित केली होती. त्यानं बहिणीच्या प्रियकराला आणि त्याच्या मित्रांना बोलावलं. पार्टीत लाली कुमारनं दारूमध्ये विष मिसळून सर्वांना पाजले, ज्यामुळं त्या सर्वांचा मृत्यू झाला." - कुंदन कुमार, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, पाटणा

बहिणीच्या प्रेमप्रकरणामुळं भाऊ नाराज होता : या घटनेनंतर, पोलिसांनी बरह 2 चे उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली 15 सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन केले. तपासादरम्यान पोलिसांना यात प्रेमप्रकरणाचा सुगावा लागला. पोलीस अधीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, लाली कुमारच्या बहिणीचं मृत निशू कुमारसोबत प्रेमसंबंध होते. लालीचे सर्व मित्र त्याला यावरून चिडवत असत, ज्यामुळं त्यानं हे टोकाचे पाऊल उचललं.

तिघांना अटक, एक फरार : पोलिसांनी मंगळवारी या प्रकरणाचा छडा लावत लाली कुमार आणि त्याच्या दोन मित्रांना अटक केली. त्यापैकी एक बटाटा विक्रेता असून तो भाजीपाल्यासोबत दारूचीही विक्री करत होता. तिसरा आरोपी अल्पवयीन असून, सनी कुमार नावाच्या एका तरुणाचा पोलीस अजूनही शोध घेत आहेत.

अनंत सिंह यांनी घेतली पीडित कुटुंबांची भेट : यापूर्वी विषारी दारूच्या वृत्तामुळं संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी पोलीस ठाण्याला घेराव घातला होता. दरम्यान, मंगळवारी संध्याकाळी मोकामाचे आमदार अनंत सिंह यांनी विषारी दारूच्या घटनेतील पीडित कुटुंबांची भेट घेतली आणि त्यांना सर्वतोपरी मदतीचं आश्वासन दिलं. तसंच त्यांनी निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचं आश्वासनही दिलं आणि पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली.

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TAGGED:

बिहार
PATNA
CRIME NEWS
THREE PERSONS ARRESTED
TOXIC LIQUOR DEATHS

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