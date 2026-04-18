ETV Bharat / bharat

तामिळनाडू : हेअरपिन वळणावरून टुरिस्ट व्हॅन दरीत कोसळली, अपघातात केरळच्या 9 जणांचा मृत्यू

तामिळनाडूच्या पोल्लाची इथं शुक्रवारी रस्ते अपघातात 9 लोकांचा मृत्यू झाला. मृत केरळ राज्यातील रहिवासी होते.

टुरिस्ट व्हॅन दरीत कोसळली
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 18, 2026 at 9:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पोल्लाची (तामिळनाडू) : तामिळनाडूतील कोयंबतूर जिल्ह्यातील पोल्लाची इथं भीषण अपघातात केरळमधील 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हे सर्वजण ज्या व्हॅननं (टेम्पो ट्रॅव्हलर) प्रवास करत होते, ती सुमारे 800 फूट खोल दरीत कोसळली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हॅन अथिरप्पल्लीहून पोल्लाचीच्या दिशेनं प्रवास करत होती. वालपराई येथील 13व्या 'हेअरपिन बेंड'वर (तीव्र वळणावर) त्या व्हॅनची धडक संरक्षक कठड्याला बसली. या व्हॅनमधून केरळमधील मलप्पुरम जिल्ह्यातील 'पांग पल्लिपरंबा शाळे'चे विद्यार्थी आणि शिक्षक प्रवास करत होते. काही शिक्षकांसोबतच, त्यांचे कुटुंबीयही या व्हॅनमध्ये उपस्थित होते.

'व्हॅनमध्ये एकूण 16 प्रवासी होते' : या भीषण अपघातात मृत झालेल्यांची ओळख पटली आहे. मृतांमध्ये अजिता (54) यांचा समावेश असून त्या पुलमंथोल येथील रहिवासी आणि शाळेच्या मुख्याध्यापिका होत्या. तसेच रामला (52), सुहारा (43), आशा (41), मजीद (43), सजिता (45), शकीला (37) आणि रुकिया (39) हे सर्व शिक्षक होते आणि पांग परिसरातील रहिवासी होते. याशिवाय व्हॅन चालक नौशाद (39) यांचाही मृतांमध्ये समावेश आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हॅनमध्ये एकूण 16 प्रवासी होते. वलपराई येथे फिरून हे सर्वजण शुक्रवारी (17 एप्रिल) सायंकाळी पोल्लाचीमार्गे केरळकडे परतत होते. त्यावेळी हा अपघात घडला.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : एका पोलीस अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलं, "वालपराईच्या डोंगराळ रस्त्यावरील 13व्या 'हेअरपिन वळणावर' (तीव्र वळणावर) चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं. त्यानंतर हे वाहन संरक्षक कठड्यावर (गार्डरेलवर) आदळलं आणि जंगलातील एका खोल दरीत 800 फूट खाली कोसळलं."

अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना उपचारासाठी पोल्लाची येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मृतदेह वालपराई पोलीस आणि अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळावरून बाहेर काढले. अपघातातील वाहनाचा पूर्णपणे चुराडा झाला आहे.

पंतप्रधान मोदींनी संवेदना व्यक्त केल्या : दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. ‘तामिळनाडूतील कोयंबतूर इथं झालेल्या अपघाताबद्दल ऐकून मला अत्यंत दुःख झालं. या दुर्घटनेत ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांच्या प्रति मी मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो. जखमी लवकर बरे व्हावेत, अशी मी प्रार्थना करतो,’ असं त्यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.