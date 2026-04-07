पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची एकूण संख्या 91 लाखांवर; निवडणूक आयोगाची माहिती
Published : April 7, 2026 at 4:19 PM IST
कोलकाता : सोमवारी मध्यरात्रीनंतर काही वेळातच पश्चिम बंगालमधील मतदारांशी संबंधित 'अर्ध न्यायिक प्रक्रिया' (quasi-judicial process) पूर्ण झाल्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोगाने असा अंदाज वर्तवला आहे की, राज्यात मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची एकूण संख्या अंदाजे 91 लाखांवर पोहोचली आहे. निवडणूक आयोगाकडे अंतिम आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर ही संख्या किंचित वाढण्याची शक्यता आहे.
वगळलेल्या मतदारांची एकूण एकत्रित संख्या 90,83,345 इतकी : पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) कार्यालयाकडील आकडेवारीनुसार, अर्ध न्यायिक निर्णयासाठी (adjudication) पाठवण्यात आलेल्या एकूण 60,06,675 प्रकरणांपैकी 59,84,512 प्रकरणांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलीय; या प्रकरणांवर निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या (adjudicating officers) डिजिटल स्वाक्षऱ्याही करण्यात आल्यात. शिवाय या 59,84,512 प्रकरणांच्या संख्येतून 'वगळण्यास पात्र' (liable for exclusion) मानल्या गेलेल्या आणि परिणामी निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या 27,16,393 इतकी आहे. याचा अर्थ असा की, पश्चिम बंगालमध्ये आतापर्यंत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची एकूण एकत्रित संख्या 90,83,345 इतकी झाली आहे.
अंतिम मतदार यादीत वगळलेल्या नावांची संख्या वाढून 6,366,952 झाली होती : गेल्या नोव्हेंबरमध्ये पश्चिम बंगालमधील मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल सुधारणेसाठी' (SIR) अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी राज्यातील मतदारांची एकूण संख्या 76,637,529 इतकी होती. गेल्या डिसेंबरमध्ये प्रकाशित झालेल्या मतदार यादीच्या मसुद्यामध्ये एकूण 5,820,899 नावे वगळण्यात आली होती. 28 फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या अंतिम मतदार यादीमध्ये वगळण्यात आलेल्या नावांची संख्या वाढून 6,366,952 इतकी झाली होती.
आणखी 27,16,393 प्रकरणे वगळण्यास पात्र : मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आता आणखी 27,16,393 प्रकरणे वगळण्यास पात्र म्हणून निश्चित केल्यामुळे संपूर्ण 'SIR' प्रक्रियेदरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये वगळण्यात आलेल्या मतदारांची एकूण संख्या 90,83,345 पर्यंत पोहोचली आहे. उर्वरित 22,163 प्रकरणांवर निर्णय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षऱ्या करण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायची आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या सध्याच्या संख्येत आणखी काही नावांची भर पडण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान ज्या मतदारांची नावे वगळण्यासाठी निश्चित करण्यात आली होती, त्यांना या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या 19 अपील लवादांपैकी (Appellate Tribunals) एकासमोर दाद मागण्यासाठी अपील करण्याची संधी दिली जाणार आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) कार्यालयातून प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार, न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवण्यात आलेल्या या प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची सर्वाधिक संख्या, मुस्लिम बहुसंख्य जिल्हा असलेल्या मुर्शिदाबादमधून समोर आलीय.
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यांत : मुर्शिदाबादमधून वगळण्यात आलेल्या नावांची एकूण संख्या 4,55,137 इतकी आहे; त्यानंतर उत्तर 24 परगणा जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो, जिथून 3,25,666 नावे वगळण्यात आली आहेत आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आणखी एक मुस्लिम बहुसंख्य जिल्हा असलेला मालदा आहे, जिथून 2,39,375 नावे वगळण्यात आली आहेत. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यांत म्हणजेच 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल रोजी पार पडतील. पहिल्या टप्प्यात 152 विधानसभा जागांसाठी मतदान होईल, तर उर्वरित 142 जागांसाठी दुसऱ्या टप्प्यात मतदान घेतले जाईल. या निवडणुकीचे निकाल 4 मे रोजी जाहीर केले जातील.