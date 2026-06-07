देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच प्रजनन दराचे प्रमाण कमी; जाणून घ्या, राज्यनिहाय आकडेवारी
इतिहासात प्रथमच भारताचा प्रजनन दर कमालीचा घसरला आहे. यावर टेस्लाचे संस्थापक एलॉन मस्क यांनीदेखील चिंता व्यक्त केली.
Published : June 7, 2026 at 10:12 PM IST
नवी दिल्ली: लोकसंख्येच्या बाबतीत एकेकाळी जागतिक स्तरावर सर्वाधिक देशांमध्ये आघाडीवर असलेल्या भारतासमोर एक संभाव्य 'धोका' निर्माण झाल्याचं दिसून येत आहे. 'सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम'च्या (SRS) सांख्यिकीय अहवालातून लोकसंख्येच्याबाबत नवीन माहित समोर आली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त' कार्यालयानं अहवाल प्रकाशित केला आहे. भारताचा 'एकूण प्रजनन दर' (TFR) प्रति महिला 1.9 (राष्ट्रीय सरासरी) इतका आहे. शहरी भागात ही सरासरी 1.5 आहे, तर ग्रामीण भारतात ती 2.1 आहे. 'एक्स' (X) चे सीईओ एलॉन मस्क यांनी यावर आश्चर्य व्यक्त केले.
'एकूण प्रजनन दर' (TFR) म्हणजे एका महिलेने तिच्या आयुष्यात जन्माला घातलेल्या मुलांची सरासरी संख्या. 2.1 हा दर 'रिप्लेसमेंट लेव्हल' (पुनर्स्थापना पातळी) मानला जातो. जर हा दर 2.1 च्या खाली गेला, तर लोकसंख्या कमी होऊ लागते.
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळात एक महिला सरासरी पाच किंवा सहा मुलांना जन्म देत असे. आज ही संख्या 1.9 च्या आसपास आहे. त्याचा अर्थ लोकसंख्येत वाढ होणार नाही, असा अर्थ होत नाही. 'रिप्लेसमेंट लेव्हल' म्हणजे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जाताना लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी (म्हणजेच ती वाढू किंवा कमी होऊ नये यासाठी) प्रत्येक महिलेनं जन्माला घालावयाची मुलांची सरासरी संख्या असते. जर प्रजनन दर दीर्घकाळापर्यंत या पातळीच्या खाली राहिला, तर लोकसंख्या वाढीचा वेग हळूहळू कमी होतो.
वॉशिंग्टन विद्यापीठाच्या 'इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन'मधील संशोधकांचा संदर्भ देत अहवालात म्हटलं आहे की, पुढील 21 वर्षांत भारताची लोकसंख्या उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर त्यात वेगानं घट होणार आहे. या अहवालानुसार, या शतकाच्या अखेरीस देशाची लोकसंख्या 100 कोटीपेक्षा थोडी जास्त असेल.
या अहवालानुसार, बिहारमध्ये प्रजनन दर सर्वाधिक (2.9) नोंदवला गेला आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश (2.6), मध्य प्रदेश (2.4) आणि राजस्थान (2.3) यांचा प्रजनन दरात क्रमांक लागतो. याउलट, दिल्लीचा प्रजनन दर सर्वात कमी (1.2) आहे. हा आकडा फिनलंडच्या 1.3 या दरापेक्षाही कमी आहे. प्रजनन दर कमी असल्यानं फिनलंड सरकार देशातील लोकसंख्या वाढवण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करत आहे. तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रजनन दर 1.3 इतका कमी नोंदवला गेला आहे.
दिल्ली, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येथील प्रजनन दर आता अनेक देशांहून कमी आहेत.
विविध राज्यांमधील प्रजनन दर खालीलप्रमाणे आहेत.
बिहार —2.9
उत्तर प्रदेश —2.6
मध्य प्रदेश — 2.4
राजस्थान — 2.3
छत्तीसगड — 2.2
झारखंड — 2.2
आसाम —1.9
हरियाणा —1.9
गुजरात — 1.7
उत्तराखंड — 1.7
ओडिशा —1.6
हिमाचल प्रदेश — 1.5
कर्नाटक — 1.5
तेलंगणा — 1.5
आंध्र प्रदेश — 1.4
जम्मू आणि काश्मीर —1.4
महाराष्ट्र — 1.4
पंजाब — 1.4
केरळ — 1.3
तमिळनाडू —1.3
पश्चिम बंगाल — 1.3
दिल्ली — 1.3
गेल्या काही दशकांमधील भारताचा प्रजनन दर (fertility rate) खालीलप्रमाणे राहिला आहे:
1960: 5.9
1970: 5.6
1980: 4.8
1990: 4
2000: 3.3
2010: 2.6
2015: 2.3
2019: 2.2
2021: 2.
अर्थतज्ञ संजीव सन्याल यांनी नमूद केलं की, ही अद्याप संकटाची स्थिती नाही, हा मुद्दा 20 वर्षांपासून मांडत आहोत. कारण अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास बराच काळ लागतो. भारतात सर्वाधिक जन्म (live births) 2001 मध्ये झाले होते. जर आयुर्मानात वाढ झाली नसती, तर 2030 च्या दशकात लोकसंख्या कमी होऊ लागली असती.
'X' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे सीईओ एलन मस्क हे स्वतः लोकसंख्या वाढवण्याचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांनी सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, "भारताचा जन्मदर आता 'रिप्लेसमेंट लेव्हल'च्या खाली आला आहे. सर्वाधिक सुशिक्षित वर्गामध्ये भारताचा जन्मदर अनेक वर्षांपूर्वीच रिप्लेसमेंट लेव्हलच्या खाली होता."
संयुक्त राष्ट्रांच्या 'वर्ल्ड पॉप्युलेशन फोरकास्ट 2024' (जागतिक लोकसंख्या अंदाज 2024 ) नुसार, 4.0 इतक्या एकूण प्रजनन दरासह आफ्रिका आघाडीवर आहे. हे प्रमाण 'रिप्लेसमेंट लेव्हल'च्या (2.1) जवळपास दुप्पट आहे. तर युरोपमधील प्रजनन दर केवळ 1.4 इतका आहे. विविध खंडांमधील प्रजनन दराटी आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
आफ्रिका:4
मध्य पूर्व: 2.3
ओशनिया:2
आशिया: 1.7
उत्तर अमेरिका: 1.7
दक्षिण अमेरिका: 1.7
युरोप: 1.4
भारतातील लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होण्याची काय आहेत कारणे:
- महिलांमधील साक्षरता आणि शिक्षणाचे उच्च प्रमाण
- मनुष्यबळामध्ये महिलांचा वाढता सहभाग
- शहरीकरण आणि वाढता राहणीमानाचा खर्च
- आरोग्यसेवा आणि गर्भनिरोधक साधनांची सुलभ उपलब्धता
- विवाह आणि पालकत्व स्वीकारण्यास होणारा विलंब
- मोठ्या कुटुंबांऐवजी छोट्या कुटुंबाकडे वाढता कल