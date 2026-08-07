आईसह 4 मुलांचा तलावात बुडून मृत्यू, बिहार पोलिसांकडून तपास सुरू
या घटनेमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. आता या प्रकरणात अधिक तपास केला जात आहे.
Published : August 7, 2026 at 7:45 PM IST
मोतीहारी : बिहारमधून अतिशय वाईट बातमी समोर आली आहे. तलावात बुडाल्याने एकूण 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांमधील सर्व हे एकाच कुटुंबातील आहेत. आईसह 4 मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ही घटना गुरुवारी घडल्याची माहिती आहे. बिहारमधील मोतीहारी जिल्ह्यातील गोविंदगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. याबाबतीत माहिती मिळताच पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली.
तलवात बुडून मृत्यू झालेल्या महिलेची ओळख पटली आहे. सुशीला देवी असं या मृत महिलेचं नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरु आहे. एकूण 4 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर एका मृतदेहाचा शोध सुरु आहे. तर दुसऱ्या बाजूला पोलिसांकडून या प्रकरणात तपास केला जात आहे.
ही सामुहिक आत्महत्या आहे की आणखी काही? याबाबत कोणतीही माहिती नाही. मात्र ग्रामस्थांनी याबाबत काय सांगितलंय? हे जाणून घेऊयात.
गावकऱ्यांनी काय सांगितल? : कौटुंबिक वादानंतर हा प्रकार घडला असावा, असा अंदाज गावकऱ्यांकडून वर्तवण्यात आलाय. तसेच महिला तिच्या मुलांसह जनावरांसाठी चारा आणायला गेली होती. या दरम्यान महिलेचा आणि मुलांचा मृत्यू झाला, असंही गावकऱ्यांकडून म्हटलं जात आहे. मात्र चारा आणण्यासाठी गेलेल्या आईसह एकूण 4 मुलांचा मात्र एकाच वेळेस पाण्यात बुडून मृत्यू कसा होऊ शकतो? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
"पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत," अशी माहिती गोविंदगंजचे एसएचओ सचितानंद पांडे यांनी दिली. "या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. बुडून मृत्यू होण्यामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. सर्व बाजूंनी प्रकरणातील तपासणी केली जातेय. शवविच्छेदन अहवाल आणि तपास पूर्ण झाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमकं कारण निश्चित करता येईल," असंही पांडे म्हणाले. त्यामुळे आता पोलिसांच्या तपासानंतर काय समोर येतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
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