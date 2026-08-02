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केरळमध्ये मुसळधार पावसाचा हाहाकार! 8 जणांचा मृत्यू, 8 बेपत्ता; अनेक जिल्ह्यांत शाळा-महाविद्यालये बंद

खराब हवामानाचा विचार करता विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक जिल्ह्यांनी शैक्षणिक संस्थांना (शाळा आणि महाविद्यालये) सुट्टी जाहीर केली आहे.

KERALA FLOOD UPDATES
केरळमध्ये मुसळधार पावसाचा हाहाकार (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 10:30 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: राज्यभर सुरू असलेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांत पूरसदृश परिस्थिती आणि पाणी साचण्याच्या घटना घडल्या आहेत. सोमवारी 3 ऑगस्टसाठी संपूर्ण केरळ राज्यासाठी 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली आपत्कालीन उपाययोजना आणि मदतकार्य वेगाने सुरू आहे. खराब हवामानाचा विचार करता विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक जिल्ह्यांनी शैक्षणिक संस्थांना (शाळा आणि महाविद्यालये) सुट्टी जाहीर केली आहे.

अलाप्पुझामधील कुट्टानाड, चेंगन्नूर तालुक्यांमध्ये 3 ऑगस्टसाठी सुट्टी जाहीर : केरळमधील या जिल्ह्यांमध्ये पथानामथिट्टा, कन्नूर, कासारगोड, कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम आणि पालक्काड यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त अलाप्पुझा जिल्ह्यातील कुट्टानाड आणि चेंगन्नूर तालुक्यांमध्येही 3 ऑगस्टसाठी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, पाऊस आणि वादळामुळे एकूण आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, आठ जण बेपत्ता आहेत. तसेच 13 जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 27 घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत, तर 196 घरांचे अंशतः नुकसान झाले आहे. दरम्यान, 5792 लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवून 209 मदत छावण्यांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक आणि विद्यापीठाच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसारच : पथानामथिट्टाचे जिल्हाधिकारी ए. निजामुद्दीन यांनी जिल्ह्यातील अंगणवाड्या, व्यावसायिक महाविद्यालये आणि शिकवणी वर्गांसह (ट्युशन सेंटर्स) सर्व शैक्षणिक संस्थांना सुट्टी जाहीर केली आहे. मात्र, आधीच नियोजित असलेल्या सार्वजनिक आणि विद्यापीठाच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसारच होतील. कन्नूरचे जिल्हाधिकारी पी. विष्णूराज (जे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रमुखही आहेत) यांनी जिल्ह्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालये, शिकवणी वर्ग आणि मदरशांना सुट्टीचे आदेश दिले आहेत.

सखल भागांत पाणी भरल्यामुळे नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला : या काळात नियोजित असलेल्या विद्यापीठाच्या आणि सार्वजनिक परीक्षा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू राहतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. सततच्या पावसामुळे विविध भागांत पाणी साचले असून, भूस्खलनाच्या किरकोळ घटनाही घडल्या आहेत. नद्यांच्या वाढत्या पाणी पातळीमुळे आणि सखल भागांत पाणी भरल्यामुळे नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

TAGGED:

KERALA FLOOD UPDATES
KERALA SCHOOL HOLIDAY
केरळमध्ये मुसळधार पावसामुळे मृत्यू
KERALA HEAVY RAIN TOLL

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