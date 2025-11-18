सहा कोटींचे बक्षीस असलेल्या हिडमासह सहा नक्षलवादी ठार; सुरक्षा दलाची मोठी कारवाई
आंध्र-छत्तीसगड सीमेवर झालेल्या चकमकीत कुख्यात नक्षलवादी कमांडर हिडमाला ठार मारण्यात आले. सुरक्षा दलाला हे आज सकाळी मोठं यश मिळालं आहे.
Published : November 18, 2025 at 1:03 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 1:09 PM IST
मारेदुमिल्ली (सुकमा) : नक्षलविरोधी मोहिमेत सुरक्षा दलाला मोठे यश मिळालं आहे. आंध्र प्रदेशातील अल्लुरी सीताराम राजू जिल्ह्यातील मारेदुमिल्ली वनक्षेत्रात मंगळवारी सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत किमान सहा नक्षलवादी ठार झाले. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार मृतांमध्ये नक्षलवादी नेता आणि केंद्रीय समिती सदस्य मदवी हिडमा याचादेखील समावेश आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून एराबोर पोलीस स्टेशन परिसरातील घनदाट जंगले आणि डोंगराळ भागात संशयास्पद हालचालींची सुरक्षा यंत्रणांना माहिती मिळाली. त्याच्या आधारे डीआरजी, जिल्हा पोलीस आणि सीआरपीएफच्या संयुक्त पथकानं कारवाईची तयारी केली. नक्षलवाद्यांच्या उपस्थितीची माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांनी पहाटे शोध मोहीम सुरू केली. सुकमाचे पोलीस अधीक्षक किरण चव्हाण यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आज सकाळपासून सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये गोळीबार सुरू आहे. सुरक्षा दलाची अजूनही कारवाई सुरू आहे. कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर माहिती सुरक्षा दलाकडून दिली जाणार आहे.
नक्षलवादी हिडमा कोण होता? माडवी हिडमा उर्फ संतोषचा जन्म छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातील पूर्वती गावात झाला होता. सुरुवातीला तो दंतेवाडा तुकडीचा एक महत्त्वाचा सदस्य बनला. हिडमा तरुण वयातच नक्षलवादी केंद्रीय समितीत सामील झाला. गनिमी हल्ल्यांमध्ये तरबेज म्हणून त्याची ओळख निर्माण झाली होती. हिडमाला पीपल्स लिबरेशन गनिमी आर्मीचा कमांडर म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. त्यानंतर हिडमा दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीचा सदस्य झाला होता.
२०२५ मध्ये छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रमुख चकमक-
- १२ नोव्हेंबर २०२५: विजापूर राष्ट्रीय उद्यानात मोठी चकमकीत ६ नक्षलवादी ठार झाले होते.
- २ ऑक्टोबर २०२५: विजापूरच्या गंगालूर येथे चकमकीत ५ लाखांचे बक्षीस असलेले नक्षलवादी ठार झाले होते.
- २८ सप्टेंबर २०२५: कांकेरच्या तिरियापानी येथे १४ लाखांचे बक्षीस असलेले तीन नक्षलवादी ठार झाले होते.
- २२ सप्टेंबर २०२५: अबुझमद चकमकीत दोन नक्षलवादी ठार झाले होते.
- १८ सप्टेंबर २०२५: नैऋत्य बिजापूरमध्ये चकमक; ७ लाखांचे बक्षीस असलेले दोन नक्षलवादी ठार झाले होते.
- १८ सप्टेंबर २०२५: सुकमाच्या गदिरास येथे चकमकीत ५ लाखांचे बक्षीस असलेले नक्षलवादी ठार झाले होते.
- १३ सप्टेंबर २०२५: गरियाबंद नक्षलवादी चकमकीत १ कोटी रुपयांचे बक्षीस असलेल्या एका नक्षलवादीसह १० नक्षलवादी ठार झाले होते.
- १० सप्टेंबर २०२५: कांकेर नक्षलवादी चकमकीत माओवादी ठार झाले होते.
- ५ सप्टेंबर २०२५: नारायणपूर-दंतेवाडा सीमेवरीस चकमकीत एका नक्षलवाद्याचा मृतदेह सापडले होते.
- १३ ऑगस्ट २०२५: राजनांदगावमध्ये चकमक विशेष विभागीय समिती सदस्य आणि विभागीय समिती सचिव ठार झाले होते.
- १२ ऑगस्ट २०२५: विजापूरमधील गंगलूर येथे चकमक २ सैनिक जखमी जखमी झाले होते.
- ६ ऑगस्ट २०२५: विजापूरमधील चकमकीत नक्षलवादी ठार झाले होते.
- २९ जुलै २०२५: सुकमा येथे नक्षलवादी चकमक, ५ लाख रुपये घेऊन जाणारे नक्षलवादी ठार होते. तर ३ जवान जखमी झाले होते.
- २७ जुलै २०२५: विजापूरमधील बासगुडा आणि गंगलूर येथे चकमक, बक्षीस घेऊन जाणारे चार माओवादी ठार झाले होते. मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे जप्त केले होते.
- १८ जुलै २०२५: मृतदेह नारायणपूर चकमकीत ६ नक्षलवादी सापडले.
- ७ जून २०२५: पाच नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले होते.
- ६ जून २०२५: तेलंगणा राज्य समितीचे सदस्य भास्कर यांची हत्या करण्यात आली होती.
- ५ जून २०२५: केंद्रीय समिती सदस्य सुधाकर उर्फ गौतम यांची हत्या करण्यात आले होते.
- २१ मे २०२५: नक्षलवादी कमांडर बसवराजूसह २८ नक्षलवादी ठार झाले होते.
- १५ मे २०२५: करेगुट्टा टेकड्यांवर ३१ नक्षलवादी ठार झाले होते.
- १२ एप्रिल २०२५: दंतेवाडा-बिजापूर सीमेवर झालेल्या चकमकीत ३ नक्षलवादी ठार झाले होते.
- ३१ मार्च २०२५: दंतेवाडा-बिजापूर सीमेवर बक्षीस घेऊन जाणारी एक महिला नक्षलवादी ठार झाले होते.
- २९ मार्च २०२५: सुकमा नक्षलवादी चकमकीत १७ नक्षलवादी ठार झाले होते.
- २० मार्च २०२५: विजापूर आणि कांकेरमध्ये नक्षलवादी चकमकीत ३० नक्षलवादी ठार झाले होते.
- ९ फेब्रुवारी २०२५: विजापूर चकमकीत ३१ माओवादी ठार झाले होते.
- २०-२१ जानेवारी २०२५: गरियाबंदमध्ये झालेल्या चकमकीत १६ नक्षलवादी ठार झाले होते.
- १९ जानेवारी २०२५: केंद्रीय समितीचे सदस्य जयराम उर्फ चलपाठी यांच्यासह १४ नक्षलवादी ठार झाले होते.
- १६ जानेवारी २०२५: विजापूर जिल्ह्यात चकमकीत १८ माओवादी ठार झाले होते.
