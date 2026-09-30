जम्मू-काश्मीरच्या बडगाममध्ये चकमकीत लष्कर-ए-तय्यबाचा प्रमुख दहशतवादी ठार
काश्मीरस्थित 'चिनार कॉर्प्स'ने मृत दहशतवाद्याची ओळख अधिकृतपणे जाहीर केली नसली तरी, अधिकाऱ्यांनी त्याची ओळख सुलेमान शाह, ऊर्फ 'मुसा' अशी पटवली आहे.
Published : September 30, 2026 at 10:39 AM IST
श्रीनगर: मंगळवारी जम्मू-काश्मीरच्या बडगाम जिल्ह्यात सुरक्षा दलांना एका चकमकीत यश मिळाले. गुप्तचर माहितीच्या आधारे राबवलेल्या या मोहिमेदरम्यान सुरक्षा दलांनी लष्कर-ए-तैयबा (LeT) च्या एका 'मोस्ट वॉन्टेड' (सर्वाधिक हवा असलेल्या) दहशतवाद्याचा खात्मा केला. सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य काश्मीरमधील बडगाम जिल्ह्यातील उंच डोंगराळ भागात राष्ट्रीय रायफल्ससोबत झालेल्या गोळीबारात हा 'मोस्ट वॉन्टेड' लष्कर दहशतवादी मारला गेला. काश्मीरस्थित 'चिनार कॉर्प्स'ने मृत दहशतवाद्याची ओळख अधिकृतपणे जाहीर केली नसली तरी, अधिकाऱ्यांनी त्याची ओळख सुलेमान शाह, ऊर्फ 'मुसा' अशी पटवली आहे.
एका दहशतवाद्याचा मृत्यू झाला : सैन्याने ट्विट करून सांगितले की, त्यांनी मध्य काश्मीरमधील युसमार्ग परिसरातील कोराग भागात इतर सुरक्षा दलांच्या संयुक्त विद्यमाने एक मोहीम राबवली होती. सैन्याने म्हटले आहे की, "सतर्क जवानांना संशयास्पद हालचाली दिसून आल्या आणि त्यांना आव्हान देताच दहशतवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. यामुळे दोन्ही बाजूंनी जोरदार गोळीबार झाला, ज्यामध्ये एका दहशतवाद्याचा मृत्यू झाला." मोहीम सुरू असतानाच दुधपत्री येथील दुर्गम वनक्षेत्रात झालेल्या गोळीबारात 'मुसा' मारला गेल्याची खातरजमा अधिकाऱ्यांनी केली. गेल्या काही वर्षांत पीर पंजाल पर्वतरांगेच्या दोन्ही बाजूंना झालेल्या अनेक हल्ल्यांमध्ये सहभाग असल्यामुळे मुसा पोलिसांना हवा होता, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
मुसाचा खात्मा होणे हा लष्कर-ए-तैयबाच्या कारवायांना मोठा धक्का : या महिन्याच्या सुरुवातीला युसमार्ग टेकड्यांवर झालेल्या एका चकमकीतून तो निसटण्यात यशस्वी झाला होता; मात्र त्या चकमकीत त्याचा जवळचा सहकारी 'यासिर' 5 सप्टेंबर रोजी मारला गेला होता. मुसाचा खात्मा होणे हा जम्मू-काश्मीरमधील लष्कर-ए-तैयबाच्या कारवायांना मोठा धक्का असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरमधील कठुआ जिल्ह्यातील बसोली भागात असलेल्या 'सेवा' (Sewa) वीज प्रकल्पात सीआयएसएफ (CISF) च्या एका जवानाने केलेल्या गोळीबारात सहाय्यक कमांडंटसह सीआयएसएफचे चार जवान हुतात्मा झालेत.
सीआयएसएफचे चार जवान हुतात्मा झाले : एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "प्राथमिक तपासात असं समोर आलं आहे की, या गोळीबाराच्या घटनेत सहाय्यक कमांडंटसह सीआयएसएफचे चार जवान हुतात्मा झाले आहेत." हा परिसर जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशच्या सीमेवर येतो आणि संबंधित वीज प्रकल्प जम्मू-काश्मीरच्या बाजूला स्थित आहे.