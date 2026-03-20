बस आणि टेम्पोचा भीषण अपघात : दुभाजक तोडून बाईक, टेम्पोवर आदळली बस; तब्बल आठ प्रवाशांचा मृत्यू

दुभाजक तोडून बस टेम्पोवर आदळल्यानं झालेल्या भीषण अपघातात आठ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या अपघातात एका गर्भवती महिलेचाही मृत्यू झाल्यानं हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

TNSTC Bus Rams Into Tempo
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 20, 2026 at 10:11 PM IST

चेन्नई : चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं प्रवाशांना घेऊन निघालेली बस दुभाजक तोडून टेम्पोवर आदळल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात तब्बल आठ प्रवाशांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना सालेम-कोईम्बतूर राष्ट्रीय महामार्गावरील सालेमजवळ असलेल्या उत्तमचोलापूर परिसरात आज दुपारी घडली. या अपघातात, एका गर्भवती महिलेसह एकूण आठ जणांचा घटनास्थळीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृतांमध्ये सेल्वराज, मुरुगन, अमुथा, नितिष्का, जीविका, इरुसाई, मणिकंदन आणि गर्भवती असलेल्या सत्या यांचा समावेश आहे. यातील इरुसाई आणि मणिकंदन हे दोघे दुचाकीनं प्रवास करत होते.

दुभाजक तोडून टेम्पोवर आदळली भरधाव बस : प्रवाशांना घेऊन जाणारी एक सरकारी बस आज दुपारी (२० मार्च रोजी) कोईम्बतूर मध्यवर्ती बस स्थानकावरून सालमच्या दिशेनं जात होती. ही बस सालेम-कोईम्बतूर राष्ट्रीय महामार्गावरील 'उत्तमचोलापुरम' परिसरातून आल्यानंतर चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं. त्यानंतर बसनं रस्त्यावरील दुभाजक तोडून पलीकडील विरुद्ध दिशेच्या मार्गिकेवर (लेनवर) प्रवेश केला. त्याचवेळी समोरच्या दिशेनं येणाऱ्या एका टेम्पोवर ही बस भरधाव वेगानं आदळली. या अपघातात, एका गर्भवती महिलेसह एकूण आठ जणांचा घटनास्थळीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. मृतांमध्ये सेल्वराज, मुरुगन, अमुथा, नितिष्का, जीविका आणि गर्भवती असलेल्या सत्या हे सर्वजण टेम्पोमधून प्रवास करत होते. तसेच दुचाकीवरून प्रवास करणारे इरुसाई आणि मणिकंदन यांचाही या अपघातात मृत्यू झाला आहे. यामुळे एकूण मृतांचा आकडा आठवर पोहोचला आहे.

जखमी प्रवाशांना जवळच्या रुग्णालयात करण्यात आलं दाखल : या भीषण अपघाताची माहिती मिळताच, कोंडलमपट्टी पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी नागरिकांच्या मदतीनं बचावकार्य केलं. बसमधील जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र बसमधील जखमी प्रवाशांची नेमकी संख्या, तसेच चालक आणि वाहक यांची प्रकृती यांबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मृतदेह ताब्यात घेऊन ते शवविच्छेदनासाठी 'सालेमच्या मोहन कुमारमंगलम वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात' पाठवण्यात आले आहेत. दरम्यान, या अपघाताचं सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर समोर आलं. त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. या अपघातात ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती 'एआयएडीएमके'चे (AIADMK) सरचिटणीस एडप्पाडी पलानीस्वामी यांनी आपल्या शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत. या घटनेबाबत, त्यांनी "सालेम-उत्तमचोलापुरम भागात, कोईम्बतूरहून सालेमच्या दिशेने जाणारी तामिळनाडू सरकारची एक बस अचानक नियंत्रणाबाहेर गेली. प्राप्त माहितीनुसार, या बसनं रस्त्याच्या कडेला असलेला दुभाजक (बॅरियर) तोडला आणि विरुद्ध दिशेनं येणाऱ्या वाहनांना प्रचंड वेगानं धडक दिली. या भीषण अपघातात अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही अत्यंत दुःखद बातमी समजताच मला अतीव दुःख झालं."

SALEM COIMBATORE NATIONAL HIGHWAY
TNSTC BUS COLLIDES WITH TEMPO
बस आणि टेम्पोचा भीषण अपघात
दुभाजक तोडून टेम्पोवर आदळली बस
TNSTC BUS RAMS INTO TEMPO

