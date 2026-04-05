टीएमसीचं महा जंगलराज न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरलं - नरेंद्र मोदी

नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सरकारवर हल्लाबोल केला.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 5, 2026 at 8:04 PM IST

कूचबिहार (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर कूचबिहारमधील ब्रिगेड ग्राऊंडवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रविवारी जाहीर सभा पार पडली. यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, "जेव्हा न्यायालयीन अधिकारीच सुरक्षित नाहीत, तेव्हा टीएमसीच्या राजवटीत सामान्य जनता सुरक्षित राहील, अशी अपेक्षा कशी करता येईल? मालदामधील न्यायालयीन अधिकाऱ्यांचा वेढा हे टीएमसीच्या 'महा जंगलराज'चं उदाहरण आहे."

संपूर्ण टीएमसी सिंडिकेट घाबरलं : तृणमूल काँग्रेस बंगालमधील न्यायव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यावर ठाम असल्याचा आरोप देखील नरेंद्र मोदी यांनी केला. ते म्हणाले, "अशा सरकारकडून बंगालच्या जनतेच्या संरक्षणाची अपेक्षा आपण करू शकत नाही. तसंच टीएमसीच्या पापांचा घडा आता भरला आहे आणि संपूर्ण बंगाल 'बदला'च्या हाकेला प्रतिसाद देत आहे. टीएमसीच्या 'कट मनी कल्चर' आणि 'भॉय'ला तोंड देण्यासाठी लोकांचा भाजपावर 'विश्वास' आहे." मतदानाच्या दिवशी टीएमसीच्या गुंडांनी धमकावण्याचा प्रयत्न केल्यास लोकांनी कायद्यावर विश्वास ठेवावा. तसंच टीएमसीकडून होणाऱ्या सर्व अत्याचारांना निवडणुकीनंतर जबाबदार धरलं जाईल, असं आवाहनही नरेंद्र मोदी यांनी केलं. ते म्हणाले, "कोलकाता येथील ब्रिगेड ग्राऊंडवरून सुरू झालेल्या परिवर्तन यात्रेच्या निमित्तानं लोकांमध्ये असलेल्या उत्साहामुळं संपूर्ण टीएमसी सिंडिकेट घाबरलं आहे."

लोकांचं सरासरी उत्पन्न घटल्याचा आरोप : टीएमसीनं बंगालची प्रगती नष्ट केली असून राज्याला मागे ढकलले आहे, ज्यामुळं लोकांचं सरासरी उत्पन्न घटल्याचा आरोप नरेंद्र मोदी यांनी टीएमसी सरकारवर केला. ते म्हणाले, "टीएमसीनं राज्याची प्रगती नष्ट केली आहे आणि राज्याला मागे ढकललं आहे, म्हणूनच लोकांचे सरासरी उत्पन्न घटलं आहे. टीएमसी नेते एसएससी घोटाळ्यात सामील होते, त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून राज्याला उद्ध्वस्त केलं आणि तरुणांचे भविष्य धोक्यात आणलं." पुढं नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "33 टक्के महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाढवण्यात आलं आहे आणि लोकसभेच्या जागा वाढवण्यात येतील." याचबरोबर, नरेंद्र मोदी यांनी सत्ताधारी टीएमसी आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर लोकशाही प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अडथळा आणल्याचा आरोपही केला. त्यांनी दावा केला की, "एसआयटीच्या कामात अडथळा आणल्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला."

हेही वाचा :

  1. हिमाचल प्रदेशातील कुल्लूमध्ये भीषण अपघात: प्रवासी बस दरीत कोसळली; तिघांचा मृत्यू, 15 जखमी
  2. अनुपपूरमध्ये तीन मजली इमारत कोसळली, ढिगाऱ्याखाली वडील आणि मामा दबल्याचं जेसीबी चालकाला माहिती नव्हतं!
  3. इराणसोबत पेमेंटची कोणतीही अडचण नाही; कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित- केंद्र सरकार

TAGGED:

पश्चिम बंगाल
नरेंद्र मोदी
तृणमूल काँग्रेस
भाजपा
PRIME MINISTER NARENDRA MODI

