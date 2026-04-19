महिलांचा विश्वासघात केल्यामुळं बंगाल निवडणुकीत TMC ला योग्य शिक्षा मिळेल - नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी बांकुराच्या बर्जोरा इथं एका निवडणूक सभेला संबोधित केलं.

Published : April 19, 2026 at 7:52 PM IST

बांकुरा (पश्चिम बंगाल) : पश्चिम बंगालमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी बांकुराच्या बर्जोरा इथं एका निवडणूक सभेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसवर (TMC) निशाणा साधला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत महिला तृणमूल काँग्रेसला धडा शिकवतील, असे ते म्हणाले. दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील 294 विधानसभा जागांसाठी 23 आणि 29 एप्रिल रोजी निवडणुका होणार असून, 4 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे.

तृणमूल काँग्रेसला निवडणुकीत महिला योग्य ती शिक्षा देतील : महिला आरक्षण विधेयकाचा उल्लेख करत देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, "बंगालमधील सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेस राज्यातील महिलांचा विश्वासघात करत आहे. तृणमूल काँग्रेसला महिला सक्षमीकरण किंवा आरक्षण नको आहे. सत्ताधारी पक्षाला पश्चिम बंगालमधून मोठ्या संख्येनं महिला खासदार किंवा विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून याव्यात असं वाटत नाही. याचं कारण म्हणजे महिलांनी तृणमूल काँग्रेसच्या 'अराजकतेच्या राजवटीला' (महाजंगलराज) आव्हान दिलं आहे. त्यामुळं काँग्रेससोबत मिळून तृणमूल काँग्रेसनं या विधेयकाला विरोध केला. पश्चिम बंगालच्या महिला आगामी निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला योग्य ती शिक्षा देतील."

तृणमूल काँग्रेसनं पश्चिम बंगालच्या भगिनींचा विश्वासघात केला : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपाचे महिला सक्षमीकरणाचे राजकारण आणि तृणमूल काँग्रेसनं केलेला महिलांचा विश्वासघात, यांमधील फरक स्पष्टपणे सांगितला. ते म्हणाले, "भाजपाची ओळख महिला सक्षमीकरण आणि त्यांच्या सुरक्षेशी जोडलेली आहे. भारताच्या विकासात महिलांनी आणखी मोठी भूमिका बजावावी, अशी आमची इच्छा आहे. अधिक महिलांनी राजकारणात यावं, अशी आमची इच्छा आहे. पण संसदेत काय घडलं, ते पाहा. तृणमूल काँग्रेसनं पुन्हा एकदा पश्चिम बंगालच्या भगिनींचा विश्वासघात केला आहे." याचबरोबर, "ही तीच तृणमूल काँग्रेस आहे, जी सवयीनं कायदा मोडते आणि अवैध स्थलांतराला प्रोत्साहन देते. तरीही, हेच लोक महिला सक्षमीकरणाला विरोध करतात. हा तोच पक्ष आहे, जो धर्मावर आधारित आरक्षणाच्या समर्थनार्थ प्रचार करतो. ते संविधानाला कमकुवत करत आहेत," असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राज्यातील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर : दरम्यान, 16 ते 18 एप्रिल दरम्यान बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकारला लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात अपयश आलं. या विधेयकाला काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके आणि समाजवादी पक्षानं विरोध केला होता. या विधेयकावर सखोल आणि वादळी चर्चा झाली होती. यानंतर गेल्या शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयकावर मतदान पार पडलं. यावेळी महिला आरक्षण विधेयकासाठी एकूण 528 सदस्यांनी मतदान केले. 230 सदस्यांनी विरोधात, तर 298 सदस्यांनी बाजूनं मतदान केलं. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. त्यामुळं महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं नाही. एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात असं घडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

राजकीय स्वार्थासाठी महिलांचा ढाल म्हणून वापर - ममता बॅनर्जी : दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणावर तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरून टीका केली. त्या म्हणाल्या की, "तृणमूल काँग्रेसनं(TMC) महिलांना राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळावं, या भूमिकेचा नेहमीच खंबीरपणे पुरस्कार केला आहे. याचेच द्योतक म्हणून लोकसभेत पक्षाचे 37.9 टक्के आणि राज्यसभेत 46 टक्के निवडून आलेले सदस्य महिला आहेत. महिला आरक्षणाला विरोध करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही आणि यापूर्वीही कधीच उद्भवला नव्हता. आम्ही ज्या गोष्टीला मुळातून विरोध करत आहोत, ती म्हणजे सीमांकन प्रक्रिया. जी मोदी सरकार आपल्या संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी महिलांचा ढाल म्हणून वापर करून रेटून नेण्याचा कट रचत होतं. आमचा मूळ विरोध हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानात फेरफार करण्याला, या राष्ट्राचं विभाजन करण्याला आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे सत्ता काबीज करण्याला आहे. ज्यामध्ये राजकीय सीमांची पुनर्रचना करून, इतर राज्यांच्या हक्कांवर गदा आणत भाजपा-शासित राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा संघराज्यीय लोकशाहीवर केलेला हल्ला आहे. आणि हे सर्व घडत असताना आम्ही मुकाट्याने बघत बसणार नाही," असंही ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

