ETV Bharat / bharat

ममता बॅनर्जींना आणखी एक धक्का, TMC राज्यसभा खासदार कोयल मल्लिक यांचा राजीनामा

कोयल मल्लिक यांच्या राजीनाम्यामुळं राज्यसभेतील तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या नऊवर आली आहे.

Koel Mallick
कोयल मल्लिक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) राज्यसभा खासदार कोयल मल्लिक यांनी गुरुवारी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळं पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला आणखी एक धक्का बसला आहे. दरम्यान, काल तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मदन मित्रा हे विरोधी पक्षनेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या बंडखोर गटात सामील झाले आहेत.

कोयल मल्लिक यांचा राजीनामा : मिळालेल्या वृत्तानुसार, कोयल मल्लिक यांनी राज्यसभेच्या सभापतींकडे आपला राजीनामा सादर केला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार कोयल मल्लिक यांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन आपला राजीनामा सादर केला. कोयल मल्लिक यांच्या राजीनाम्यामुळं राज्यसभेतील तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या नऊवर आली आहे. कोयल मल्लिक या वर्षी एप्रिलमध्ये राज्यसभेवर निवडून गेल्या होता. मात्र, त्यांनी काही महिन्यांतच आपला राजीनामा दिला. दरम्यान, कोयल मल्लिक यांच्या व्यतिरिक्त सुष्मिता देव, सुखेन्दु शेखर आणि इतरांनीही राज्यसभेचा राजीनामा दिला. नंतर, ते भाजपामध्ये सामील झाले आणि राज्यसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचे उमेदवार बनले.

तृणमूल काँग्रेसमधील फूट अधिकच गडद : दरम्यान, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसच्या पराभवानंतर, ममता बॅनर्जींच्या जवळचे नेते एकेक करून त्यांना सोडून जात आहेत. इतकंच नाही तर, 20 हून अधिक लोकसभा खासदार काकोली यांच्या नेतृत्वाखालील एनसीपीआय गटात सामील झाले आहेत. दरम्यान, 60 हून अधिक आमदारांनीही ममता बॅनर्जींची साथ सोडली आहे. अशातच काल तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मदन मित्रा हे विरोधी पक्षनेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या बंडखोर गटात सामील झाले आहेत. मदन मित्रा हे ममता बॅनर्जी यांच्या जवळचे मानले जातात. मदन मित्रा यांच्या पक्षांतरामुळं तृणमूल काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत आधीच सुरू असलेली फूट अधिकच गडद झाली आहे.

हेही वाचा :

  1. कर्नाटकातील धारवाडमध्ये डॉक्टरची चाकूनं भोसकून हत्या, मुलगा गंभीर जखमी
  2. ममता बॅनर्जींना आणखी एक धक्का, टीएमसी आमदार मदन मित्रा बंडखोर गटात सामील
  3. E20 पेट्रोलमुळे नुकसान झाल्यानं ग्राहकाला नवीन चारचाकी द्या, ग्राहक मंचाचे कंपनीला आदेश

TAGGED:

कोयल मल्लिक
तृणमूल काँग्रेस
पश्चिम बंगाल
ममता बॅनर्जी
KOEL MALLICK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.