पश्चिम बंगाल : अभिषेक बॅनर्जी यांच्यानंतर आणखी एका TMC खासदारावर हल्ला; डोक्याला दुखापत झाल्याचा दावा
अभिषेक बॅनर्जी यांच्यानंतर, आता पश्चिम बंगालमधील हुगळी येथे टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे.
Published : May 31, 2026 at 1:34 PM IST
हुगळी : पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी)च्या खासदारांवरील हल्ल्यांच्या घटना सलग दुसऱ्या दिवशी घडल्या आहेत. अभिषेक बॅनर्जी यांच्यानंतर आता टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्यावर हुगळी येथे हल्ला झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण बॅनर्जी हे आज रविवारी (31 मे) टीएमसी कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी निवेदन देण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर हल्ला झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
काल अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावरही हल्ला : याआधी, शनिवारी टीएमसीचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावरही हल्ला झाल्याचं वृत्त समोर आलं होतं. निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारातील पीडितांची भेट घेण्यासाठी ते सोनारपूर इथं गेले असताना काही लोकांनी त्यांच्यासोबत धक्काबुक्की केली. या घटनेदरम्यान त्यांचे कपडे देखील फाडण्यात आले. तसेच, त्यांच्यावर अंडी फेकण्यात आली आणि त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. या सलग घडलेल्या घटनांमुळे पश्चिम बंगालमधील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापल्याचं दिसून येत आहे.
नेमकं काय घडलं? : मिळालेल्या माहितीनुसार, टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्यावर कथित हल्ला झाला. तृणमूल काँग्रेसच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ पक्षाच्या शिष्टमंडळासह ते चंडीतला पोलीस ठाण्यात निवेदन देण्यासाठी गेले होते.
आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, निवेदन सादर करण्यासाठी जेव्हा ते हुगळी इथं पोहोचले, तेव्हा तिथं निदर्शने भडकली. त्याच क्षणी, कोणीतरी एक दगड फेकला, जो कल्याण बॅनर्जी यांच्या डोक्याला लागला. यानंतर तिथं तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. घटनेनंतर पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला.
चंडीतला पोलीस ठाण्यासमोर उभे राहून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांविरोधात ‘चोर-चोर’ अशा घोषणा दिल्याचा आरोप आहे. या गोंधळादरम्यान टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांना एका कठीण वस्तूचा फटका बसल्यानं ते जखमी झाले. दुखापत झाल्यानंतर ते डोकं धरत जमिनीवर कोसळल्याचं सांगितलं जातं.
घटनेनंतर परिसरातील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊन पोलीस आणि केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या मोठ्या तुकडीची तैनाती करण्यात आली. जखमी अवस्थेत असलेल्या कल्याण बॅनर्जी यांना काळे झेंडेही दाखवण्यात आल्याची माहिती आहे. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानंतर टीएमसी कार्यकर्त्यांनी त्यांना उचलून सुरक्षित ठिकाणी नेलं.
#WATCH | Hooghly, West Bengal: TMC MP Kalyan Banerjee was allegedly attacked near Chanditala Police Station when he came to submit a deputation regarding post-poll violence.— ANI (@ANI) May 31, 2026
More details awaited. pic.twitter.com/47XaGsbL0q
हल्ल्यासाठी भाजपा कार्यकर्ते जबाबदार - कल्याण बॅनर्जी : यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कल्याण बॅनर्जी यांनी हल्ल्यासाठी भाजपा कार्यकर्त्यांना जबाबदार धरलं. त्यांच्या मते, भगवे पटके बांधलेल्या सुमारे 10 भाजप कार्यकर्त्यांच्या गटानं टीएमसी कार्यकर्त्यांवर हल्ला केला आणि त्यांनाही मारहाण केली. त्यांनी भाजपावर टीएमसीला संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आणि पश्चिम बंगालच्या जनतेला सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं.
तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्यावरही गंभीर आरोप करत, ही घटना त्यांच्या राजकीय रणनीतीचा भाग असल्याचा दावा केला. राज्यातील पोलीस प्रशासनावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरोप करताना ते भावनिक झाल्याचंही वृत्त आहे.
दरम्यान, भाजपानं कल्याण बॅनर्जी यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले असून या घटनेत पक्षाचा कोणताही सहभाग नसल्याचं म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.