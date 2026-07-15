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ममता बॅनर्जींना आणखी एक धक्का, टीएमसी आमदार मदन मित्रा बंडखोर गटात सामील

मदन मित्रा हे पक्षप्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या जवळचे मानले जातात.

TMC MLA Madan Mitra Joins Ritabrata-Led Rebel Camp
ममता बॅनर्जींना आणखी एक धक्का, टीएमसी आमदार मदन मित्रा बंडखोर गटात सामील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 6:55 PM IST

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कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला (टीएमसी) आणखी एक धक्का बसला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे आमदार मदन मित्रा बुधवारी विरोधी पक्षनेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या बंडखोर गटात सामील झाले आहेत. मदन मित्रा हे पक्षप्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या जवळचे मानले जातात. मदन मित्रा यांच्या पक्षांतरामुळं तृणमूल काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत आधीच सुरू असलेली फूट अधिकच गडद झाली आहे.

कमरहाटीचे आमदार मदन मित्रा यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य समित्यांमधून राजीनामा दिल्याचं जाहीर केलं. मदन मित्रा यांनी पक्षाच्या मुख्य प्रतोद पदाचाही तत्काळ प्रभावानं राजीनामा दिल्याचं सांगितलं. बंडखोर गटात सामील झाल्यानंतर आमदार मदन मित्रा यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, "मी फक्त माझी खोली बदलली आहे, घर नाही. मी पूर्णपणे तृणमूल काँग्रेसमध्ये आहे."

गेल्या काही महिन्यांपासून अभूतपूर्व बंडाचा सामना करत असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसला हा नवा धक्का आहे. जेव्हा ऋतब्रता बॅनर्जी आणि त्यांच्या समर्थकांनी पक्षाच्या मुख्यालयावर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केला आणि समांतर संघटनात्मक प्रणालीची घोषणा केली, तेव्हा ही फूट आणखी वाढली. दरम्यान, आमदार मदन मित्रा यांनी पक्ष बदलल्यानंतरही ममता बॅनर्जी यांचे आभार मानले आहेत. ते म्हणाले, "दीदी खूप काळ आमच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या आणि आम्हीही योगदान देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला."

दरम्यान, भ्रष्टाचार प्रकरणात ईडीकडून पत्नी आणि दोन मुलांना नोटीस मिळाल्यानंतर आमदार मदन मित्रा हे मंगळवारी रात्री उशिरा बंडखोर गटाचे आमदार संदीपान साहा यांचे वडील स्वर्णकमल साहा यांच्या घरी पोहोचले होते. त्यावेळी त्यांनी तिथं एक मोठी बैठक घेतली होती. त्यामुळं ते पक्ष बदलू शकतात अशा चर्चांना बळ मिळाले. त्यानंतर, आज त्यांनी ममता बॅनर्जी गटातील सर्व पदांवरून आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली.

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TAGGED:

पश्चिम बंगाल
तृणमूल काँग्रेस
मदन मित्रा
ममता बॅनर्जी
TMC MLA MADAN MITRA

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