आमदाराच्या घराला भीषण आग; गंभीररीत्या भाजले, घटनेमागे कौटुंबिक वादाचा संशय
आमदार बायरन बिस्वास यांच्या घराला लागलेल्या आगीच्या घटनेप्रकरणी पोलिसांकडून विविध शक्यतांचा तपास सुरू आहे.
Published : October 3, 2026 at 7:55 PM IST
शमशेरगंज (पश्चिम बंगाल) : मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील शमशेरगंज इथं आज शनिवारी (3 ऑक्टोबर) तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) आमदार बायरन बिस्वास यांच्या घराला आग लागली. या घटनेत बिस्वास गंभीररीत्या भाजले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. बिस्वास हे सागरदिघी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.
आग लागल्यानंतर बिस्वास यांना उपचारासाठी धुलियान येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, प्रकृती बिघडल्यानं डॉक्टरांनी त्यांना मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात हलवलं. पुढील उपचारांसाठी त्यांना कोलकाता येथे हलवले जाण्याची शक्यता आहे.
शनिवारी सकाळी 11:30 च्या सुमारास बिस्वास यांच्या घरातून आगीच्या ज्वाळा आणि दाट धूर बाहेर येत असल्याचं स्थानिकांच्या निदर्शनास आलं. त्यानंतर अग्निशमन दलाला माहिती देण्यात आली. अग्निशमन दलाच्या पथकानं घटनास्थळी पोहोचून आग आटोक्यात आणली.
बिस्वास यांचे घर शमशेरगंज येथील डाक बंगल्यात असून, त्यांची बीडीची फॅक्टरीही याच ठिकाणी आहे. आग नेमकी कशामुळे लागली आणि बिस्वास कसे जखमी झाले, याबाबत पोलीस आणि अग्निशमन दलाकडून अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
TMC आमदार बायरन बिस्वास यांनी स्वतःला पेटवून घेतल्याचा संशय; कौटुंबिक वादातून घटना?
आमदार बायरन बिस्वास यांच्या घराला लागलेल्या आगीच्या घटनेप्रकरणी पोलिसांकडून विविध शक्यतांचा तपास सुरू आहे. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिस्वास यांनी स्वतःला पेटवून घेतलं आणि त्यानंतर आपल्या घरालाही आग लावली का? कौटुंबिक वादामुळे ही घटना घडली का? याचादेखील तपास अधिकारी करत आहेत.
तसेच, आमदारांनी स्वतःला पेटवून घेतलं की अन्य कोणीतरी घराला आग लावली? याचाही पोलीस तपास करत आहेत. एका सूत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार, बिस्वास कुटुंबातील मालमत्तेबाबतच्या जुन्या वादामुळे ही घटना घडली असून, यात कोणताही राजकीय किंवा अन्य मुद्दा नाही. मात्र, याबाबत पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही.
बिस्वास तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर भाजपाचे उमेदवार :
दरम्यान, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी बिस्वास यांच्याबाबत प्रतिक्रिया देताना ते चांगले व्यक्ती असल्याचं म्हटले. सागरदिघी पोटनिवडणुकीत काँग्रेसकडून त्यांना उमेदवारी दिली होती आणि ते विजयी झाले होते. त्यानंतर त्यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. आपण त्यांच्यावर नाराज नसून, रुग्णालयात त्यांची भेट घेऊन प्रकृती सुधारण्यासाठी प्रार्थना करणार असल्याचंही चौधरी यांनी सांगितलं.
बिस्वास यांनी फेब्रुवारी 2023 मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर सागरदिघी विधानसभा पोटनिवडणूक जिंकली होती. त्यावेळी ते पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसचे एकमेव आमदार होते. मात्र, त्याच वर्षी मे महिन्यात त्यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत बिस्वास यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर भाजपाचे उमेदवार तपस कुमार चक्रवर्ती यांचा मोठ्या मताधिक्यानं पराभव केला होता. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर ते ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटात सहभागी झाले.