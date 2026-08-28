पश्चिम बंगालमध्ये होर्डिंग हटवण्यावरून वाद : अभिषेक बॅनर्जी, डेरेक ओ'ब्रायन यांच्याविरोधात एफआयआर, 13 जणांना अटक
कॅमॅक स्ट्रीटवरील बेकायदेशीर होर्डिंग हटवल्यावरून वाद झाला होता. यानंतर कोलकाता पोलिसांनी तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.
Published : August 28, 2026 at 3:57 PM IST
कोलकाता : कॅमॅक स्ट्रीटवरील बेकायदेशीर होर्डिंग हटवल्यावरून 27 ऑगस्टला वाद झाला होता. यानंतर कोलकाता पोलिसांनी तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. ज्या नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यांमध्ये प्रामुख्यानं तृणमूल काँग्रेस महासचिव अभिषेक बॅनर्जी, राज्यसभा खासदार डेरेक ओ'ब्रायन, हुमायून कबीर आणि वैश्वनार चॅटर्जी यांचा समावेश आहे. यामुळं पश्चिम बंगालमध्ये सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे.
आतापर्यंत 13 जणांना अटक : पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, शेक्सपियर सरानी पोलीस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणणे, बेकायदेशीर जमाव जमवणे आणि पोलीस व पालिका कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणे या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीच्या आधारे, भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितलं की, या घटनेसंदर्भात एकूण तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले असून, आतापर्यंत 13 जणांना अटक करण्यात आली आहे. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुप्तचर विभाग) कुणाल अग्रवाल म्हणाले की, "या घटनेसंदर्भात एकूण तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. 13 जणांना अटक करण्यात आली आहे. तसंच या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे."
होर्डिंग हटवण्याचं काम सुरू असताना झाला वाद : ही घटना 27 ऑगस्टला घडली. 9 कॅमॅक स्ट्रीट इथं एक बेकायदेशीर होर्डिंग धोकादायक स्थितीत लावण्यात आलं होतं, असा आरोप आहे. कोलकाता महानगरपालिकेच्या जाहिरात विभागानं ते हटवण्यासाठी पोलिसांकडे मदतीची विनंती केली. त्या लेखी विनंतीनुसार, महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसह पोलिसांचं एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांच्या आरोपानुसार, होर्डिंग हटवण्याचं काम सुरू असताना अडथळा आणण्यात आला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी आपल्या समर्थकांसह एकत्र येऊन महानगरपालिकेचे कर्मचारी आणि पोलिसांना त्यांचं काम करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप आहे.
मारामारी झाल्याचा आरोप : होर्डिंग हटवण्याचं काम सुरू असताना याठिकाणची परिस्थिती चिघळली. पोलीस व महानगरपालिका या दोघांच्याही आरोपानुसार, झटापटी आणि मारामारी झाली. पोलिसांनी दावा केला आहे की, उपस्थित लोकांवर बेकायदेशीर जमाव जमवल्याचा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. याशिवाय, पोलीस कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या आरोपांचीही चौकशी सुरू आहे. या घटनेदरम्यान, पालिकेच्या कामात वापरली जाणारी उपकरणं आणि काही वस्तू हटवण्यावरून झटापटीच्या घटनाही घडल्याचं वृत्त आहे. काही पालिका कर्मचाऱ्यांनी दावा केला की, त्यांना धमकावण्यात आल्यामुळं होर्डिंग हटवण्याचं काम थांबवण्यात आलं.
पोलिसांकडून तपास सुरू : पोलीस आता घटनेची चौकशी करत आहेत. यामध्ये पोलीस आणि पालिका कर्मचारी यांच्यासोबत झालेल्या झटापटीत कोण सहभागी होते आणि तक्रारीत नाव असलेल्या राजकारण्यांची भूमिका काय होती? याचा समावेश आहे. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांचे जबाब आणि त्यावेळचे व्हिडिओ फुटेज तपासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. घटनास्थळी कोण उपस्थित होतं आणि तक्रारीत नमूद केलेल्या व्यक्तींचा या वादात थेट सहभाग होता का? याचा तपास पोलीस करत आहेत. या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर हल्ला केल्याचे आरोप असून, त्यामुळं राजकीय वादही निर्माण झाला आहे. तपासाच्या पुढील टप्प्यात काय निष्पन्न होते आणि तृणमूल काँग्रेस यावर काय प्रतिक्रिया देईल, हे पाहणे बाकी आहे.
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