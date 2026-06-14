ETV Bharat / bharat

ममता बॅनर्जींच्या अडचणीत वाढ; तृणमूलमधील 22 खासदारांचे संख्याबळ असल्याचा बंडखोर नेत्या काकोलींचा दावा

तृणमूल काँग्रेस पक्षातील फुटीला आता निर्णयाक वळण लागण्याची शक्यता आहे. तृणमूलच्या खासदार काकोली दस्तीदार यांनी 22 खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे.

kakoli Ghosh
खासदार काकोली घोष (Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली/कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी दावा केला आहे की, त्यांना पक्षातील 28 पैकी 22 खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या जवळच्या लोकांनी घोष यांनी सांगितलेला आकडा चुकीचा असल्याचा दावा केला होता. मात्र, रविवारी घोष यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांच्याकडं पुरेसे संख्याबळ असून त्या सोमवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेणार आहेत. स्वतंत्र संसदीय गट म्हणून मान्यता मिळावी, यासाठी त्या अध्यक्षांकडं अपील करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

आमच्यासोबत 22 खासदार आहेत : घोष म्हणाल्या, "आम्ही बैठकीसाठी दिल्लीला जात आहोत. आमच्यासोबत 22 खासदार आहेत. अध्यक्षांनी आम्हाला वेळ दिला आहे. सोमवारी आम्ही त्यांची भेट घेऊन स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करू." त्यांनी आणखी दोन खासदारांची नावे जाहीर करण्यास नकार दिला. संबंधित खासदार औपचारिकरित्या गटात सहभागी झाल्यानंतर त्यांची नावे जाहीर करण्यात येतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्या पुढे म्हणाल्या, "गेल्या चार-पाच वर्षांपासून पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीविरोधात प्रामाणिकपणे आपली मते मांडणारे अनेक जण आमच्या संपर्कात आहेत. आता आमची संख्या 22 झाली आहे."

सुवेंदू अधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार का? : बंडखोर गटातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मूळतः कोलकाता येथे होणारी बैठक आता दिल्लीत होणार आहे. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, दिघा-शंकरपूर विकास प्राधिकरणाच्या अधिकृत कामामुळं ते दिल्लीत येण्याची शक्यता कमी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांनंतर टीएमसीमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर हा नवा दावा समोर आला आहे. पक्षाच्या लोकसभा खासदारांमधील मतभेद या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट झाले होते. काही बंडखोर खासदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वापासून स्वतःला जाहीरपणे दूर केले.

19 टीएमसी खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले पत्र : यापूर्वी, काकोली घोष दस्तीदार यांनी त्यांना सुमारे 20 टीएमसी खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता. तसेच, केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) पाठिंबा देण्याची गटाची तयारी असल्याचेही त्यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, शुक्रवारी 19 टीएमसी खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले एक पत्र समोर आले. स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बॅनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, असित मल, अरुप चक्रवर्ती, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी (देव), जून मालिया, पार्थ भौमिक, खलीकुर रहमान, माला ताहीर खान, अबू ताहीर खान, अबू ताहीर खान आणि युवुफ खान यांचा समावेश होता.

घोष आणि माला रॉय दिल्लीत दाखल : खासदार सायनी घोष आणि माला रॉय रविवारी दिल्लीत दाखल झाल्या. दिल्ली विमानतळावर माध्यमांशी बोलण्यास दोघींनीही नकार दिला. सायनी घोष म्हणाल्या, "मी माझ्या मतदारसंघातील जनतेला उत्तरदायी आहे, तुम्हाला नाही."

अमित शाह आणि भूपेंद्र यादव भेट : या घडामोडीच्या एक दिवस आधी, टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार सुदीप बंडोपाध्याय यांनी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि भूपेंद्र यादव यांची भेट घेतल्यानंतर बंडखोर गटात प्रवेश केला. या गटानं केंद्रातील एनडीए सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, शनिवारी नवी दिल्लीत ज्येष्ठ टीएमसी खासदार सुदीप बंडोपाध्याय आणि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यात झालेल्या भेटीमुळं नव्या राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. यामुळं, स्वतंत्र संसदीय गट म्हणून मान्यता मिळवू पाहणाऱ्या बंडखोर गटात हे ज्येष्ठ खासदार सामील होतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या टीएमसी खासदारांच्या सह्या या दस्तऐवजावर नव्हत्या, त्यात अभिषेक बॅनर्जी, कल्याण बॅनर्जी, सौगत रॉय, महुआ मोईत्रा, कीर्ती आझाद, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रतिमा मंडल आणि सजदा अहमद यांचा समावेश होता.

हेही वाचा -

  1. "मी किंवा अभिषेक, एकाची निवड करा", टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जींचा ममतांना अल्टिमेटम!
  2. ममता बॅनर्जींना पुन्हा धक्का, राज्यसभा खासदार सुष्मिता देव यांचा राजीनामा
  3. बनावट सही प्रकरणाची चौकशी; ममता बॅनर्जींच्या निवासस्थानी पोहोचलं सीआयडी पथक

TAGGED:

ममता बॅनर्जी
खासदार काकोली घोष
KAKOLI GHOSH
KAKOLI GHOSH ON TMC
TMC CRISIS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.