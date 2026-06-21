कारखान्यात अमोनिया वायू गळती होऊन 2 कामगारांचा मृत्यू; रुग्णालयात 40 जणांवर उपचार सुरू
कोळंबी प्रक्रिया प्रकल्पात विषारी असलेला अमोनिया वायू गळती झाल्यानंतर दोन कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. तर 40 जणांवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
Published : June 21, 2026 at 4:33 PM IST|
Updated : June 21, 2026 at 5:16 PM IST
तिरुवल्लूर: तिरुवल्लूरमधील कोळंबी (shrimp) निर्यात करणाऱ्या एका कारखान्यात अमोनिया वायूची गळती झाल्यानं मोठी दुर्घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत दोन कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या 40हून अधिक जणांवर रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
तिरुवल्लूर जिल्ह्यातील पेरियापालयमजवळील कनिगाईपायर गावात कोळंबी निर्यात करणारा एक खासगी कारखाना आहे. आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास या कारखान्यात अचानक विषारी वायू असलेल्या अमोनियाची गळती झाली. थेट श्वसनावर परिणाम करणाऱ्या अमोनियामुळे काही मिनिटांतच तेथील कामगार एकापाठोपाठ एक खाली कोसळले. त्यानंतर, स्थानिक नागरिकांच्या मदतीनं दोन स्थानिक खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. प्राथमिक माहितीनुसार, 40 हून अधिक जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दाखल केलेल्यांपैकी दोन जणांचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाल्याची रुग्णालयानं पुष्टी केली आहे. आराक्कोनम येथील राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) चौथ्या बटालियनच्या मुख्यालयानं बचाव पथक घटनास्थळी रवाना केले.
"जिल्हा प्रशासनाच्या विनंतीवरून आणि एनडीआरएफच्या चौथ्या बटालियनचे वरिष्ठ कमांडंट अखिलेश कुमार यांच्या निर्देशानुसार, रासायनिक, जैविक, किरणोत्सर्गी आणि आण्विक (CBRN) आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणारे विशेष पथक बाधित ठिकाणी तातडीनं तैनात करण्यात आले," असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. घटनास्थळी बचाव आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
चेन्नई येथील 30 NDRF जवानांचा समावेश असलेले हे बचाव पथक 'पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट' (PPE), वायू शोधणारी उपकरणे आणि CBRN आपत्कालीन बचाव कार्यासाठी लागणारी विशेष साधने घेऊन घटनास्थळी पोहोचले आहेत. हे पथक सध्या बाधित व्यक्तींना सुरक्षित स्थळी हलवणे, धोकादायक क्षेत्र अलग (आयसोलेट) करणे, वायू गळतीचा परिणाम तपासणे आणि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करून पुढील धोके टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधणे यांसारख्या कामांमध्ये गुंतलेलं आहे.