माता न तू वैरिणी! दुधासाठी रडणाऱ्या सहा महिन्यांच्या मुलीला आईनेच संपवलं
तिरुपती जिल्ह्यातील सत्यवेडू मंडलातील एका गावात गुरुवारी सकाळी एका सहा महिन्यांच्या मुलीचा तिच्या आईनं गळा दाबून खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Published : March 27, 2026 at 3:50 PM IST
तिरुपती (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेशात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. राज्यातील तिरुपती जिल्ह्यातील सत्यवेडू मंडलातील एका गावात गुरुवारी सकाळी एका सहा महिन्यांच्या मुलीचा तिच्या आईनं गळा दाबून खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हेमावती तिचा पती व्यंकटेश आणि त्यांच्या दोन मुलांसोबत भाड्याच्या घरात राहत होती. हे कुटुंब जवळपास सात महिन्यांपूर्वी कामाच्या शोधात तामिळनाडूतून याठिकाणी आलं होतं. व्यंकटेश हे विटभट्टीत काम करत होते. तर हेमावती घरी राहून आपल्या पाच वर्षांच्या मुलाची आणि लहान मुलगी जोशिका हिची काळजी घेत होती.
नेमकं काय घडलं? : मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना सकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. ज्यावेळी लहान मुलगी भुकेमुळं रडत होती. त्यावेळी व्यंकटेश यांनी कामावर जाण्यापूर्वी पत्नी हेमावतीला मुलीला दूध पाजायला सांगितलं होतं. मात्र, त्यानंतर काही वेळानं व्यंकटेश यांना हेमावतीचा एक अस्वस्थ करणारा फोन आला. त्यावेळी हेमावतीनं मुलीच्या रडण्यामुळं आलेल्या रागाच्या भरात तिला ठार मारल्याचं व्यंकटेश यांना सांगितलं. "मुलगी भुकेमुळं खूप रडत होती. त्यामुळं मला राग आला आणि मी तिला मारून टाकलं. ही माझ्यासाठी चांगली बातमी आहे, पण तुमच्यासाठी वाईट बातमी आहे," असं हेमावती हिनं फोनवर सांगितलं. यानंतर व्यंकटेश हे धक्का बसलेल्या अवस्थेत घरी परतले. त्यावेळी त्यांना मुलगी बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. यानंतर त्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती देऊन तक्रार दाखल केली.
पोलिसांकडून गुन्हा दाखल, तपास सुरू : दरम्यान, फॉरेन्सिक तज्ज्ञांसह पोलिसांचे एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पुरावे गोळा केले. प्राथमिक तपासानुसार, असं समजतं की, मुलीचा मृत्यू गुदमरून झाला असावा. कारण मुलीचं नाक आणि तोंड कथितरित्या झाकलेलं होतं. पोलिसांनी सांगितलं की, आपल्या निष्पाप मुलीच्या हत्येचा आरोप असलेल्या महिलेला ताब्यात घेण्यात आलं असून, या घटनेमागील नेमकी परिस्थिती आणि हेतू जाणून घेण्यासाठी तिची चौकशी सुरू आहे. तसंच पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून सखोल तपास सुरू केला आहे.
- डिजिटल व्यसनामुळे दरवर्षी 20 हजार मुलांचा बळी जातो, सरकारनं लक्ष घालावं : खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांची राज्यसभेत मागणी
- पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात मोठी कपात, इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची सवलत,ग्राहकांना फायदा नाहीच?
- आनंदाची बातमी: 42 हजार टन LPG घेऊन 'जग वसंत' जहाज गुजरातमध्ये दाखल; देशांतर्गत पुरवठा वेग घेणार