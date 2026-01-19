तिरुपती देवस्थानकडून आंध्र प्रदेशमध्ये बांधण्यात येणार 5 हजार मंदिरे, काय आहे योजना?
तिरुमती तिरुपती देवस्थानकडून आंध्र प्रदेशमध्ये 5 हजार मंदिरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यापैकी 463 मंदिरांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे.
Published : January 19, 2026 at 5:32 PM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश)- तिरुमती तिरुपती देवस्थानमनं (TTD) श्री वाणी ट्रस्टच्या निधीचा वापर करून संपूर्ण आंध्र प्रदेशमध्ये 5 हजार मंदिर स्थापन करण्याचं काम सुरू केलं आहे. अधिकतर गावांमध्ये असलेल्या एसटी आणि मागासवर्गीय समुदायात मंदिरा बांधण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे.
आंध्र प्रदेशमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या मंदिरांमधून भक्ति आणि संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तसेच भजन-कीर्तन करण्यासाठी सुविधा निर्माण केली जाणार आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये मंदिरे बांधण्यासाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानला आजपर्यंत 1,176 अर्ज मिळाले आहेत. तर 463 मंदिरे बांधण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. इतर अर्जांवरही विचार केला जाणार आहे.
गाव, कॉलनी आणि वस्त्यांमध्ये असलेला भूखंड पाहून मंदिरे बांधण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे. जवळपास 2178 वर्ग फूट जागेसाठी 10 लाख रुपये, 3484.8 वर्ग फूट जागेसाठी 15 लाख रुपये तर त्याहून अधिक जागा असल्यास सुमारे 20 लाख रुपये मंदिर बांधम्यासाठी दिले जाणार आहेत. नवीन बांधण्यात येणाऱ्या मंदिराच्या प्रांगणामध्ये भिंत आणि सजावट करण्याचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी किमान 5 ते 10 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. आवश्यकता भासल्यास अधिक पैसे खर्च करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे मंदिर निर्माण करण्यासाठी किमान 15 लाख रुपये तर जास्तीत जास्त 30 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
- तिरुपती देवस्थाननं 2 हजार मंदिरे बांधण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. त्या मंदिरांसाठी जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये खर्च होणार होते. त्यामधील 1,400 मंदिरांचे बांधकाम पूर्ण झालं असून 600 मंदिरांचे काम सुरू आहे. आता, 5 हजारांहून अधिक मंदिरे बांधण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
अर्ज ऑनलाइन करता येणार- गावात किंवा वसाहतीत मंदिर बांधू इच्छिणारी कोणतीही व्यक्ती, गट किंवा समिती देणगी विभाग आणि टीटीडी (तिरुमला तिरुपती देवस्थानम) अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकते. मंत्री, खासदार, आमदार आणि एमएलसी यांच्या शिफारशींद्वारे देखील अर्ज सादर करता येतात. https://endowmentsinfo.ap.gov.in/ttdbhajanamandirams या वेबसाइटवर थेट ऑनलाइन देखील अर्ज करता येतात. टीटीडी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार प्रत्येक मतदारसंघात 25 मंदिरे बांधण्याचं लक्ष्य आहे. तथापि, ही मर्यादा नाही. अधिक मंदिरे मंजूर होऊ शकतात.
