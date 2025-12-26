तिरुपती दर्शनासाठी बुकिंग होणार सोपं, श्रीवाणी कोटा ऑनलाइन होण्याची शक्यता
श्रीवाणी दर्शन तिकिट कोटा सध्या ऑफलाइन जारी केला जात आहे.
Published : December 26, 2025 at 6:02 PM IST
तिरुमला : आंध्र प्रदेशातील तिरुमलाच्या टेकड्यांवर असलेल्या तिरुपती बालाजी मंदिरात दरवर्षी लाखो भाविक येतात. दरम्यान, बालाजीच्या भक्तांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) लवकरच त्यांचा श्रीवाणी दर्शन तिकिट कोटा ऑनलाइन सिस्टिममध्ये बदलण्याची तयारी करत आहे. टीटीडीकडून जानेवारीपर्यंत हे लागू करण्याची योजना आखली जात आहे. श्रीवाणी दर्शन तिकिट कोटा सध्या ऑफलाइन जारी केला जात आहे.
भाविकांची संख्या वाढतेय : शिफारस पत्रांची मागणी जास्त असल्यामुळं भाविक 10 हजार 500 रुपयांच्या श्रीवाणी दर्शन तिकिटांसाठी स्पर्धा करत आहेत. तीन महिने आधीच 500 तिकिटं ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली जातात. परंतु ही तिकिटं काही सेकंदात बुक केली जातात. दरम्यान, तिरुमला इथं दररोज 800 तिकिटं आणि तिरुपती विमानतळावर ऑफलाइन प्रणालीद्वारे 200 तिकिटं जारी केली जातात. श्रीवाणी दर्शन तिकिटांसाठी थेट तिरुमला येणाऱ्या भाविकांची संख्या हळूहळू वाढत आहे. अन्नमय भवनासमोरील ऑफलाइन तिकीट केंद्रावर सकाळी 6 वाजता तिकिटं उपलब्ध आहेत. मात्र, भगवान बालाजीचे भक्त आदल्या रात्री 7 वाजल्यापासून वाट पाहत असतात. तोपर्यंत त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना राहण्याची व्यवस्था मिळत नाही आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला बाहेर वाट पहावी लागते. याशिवाय, हा कोटा मर्यादित असल्यामुळं तिकिटं न मिळालेल्या भाविकांमध्ये नाराजी दिसून येते.
अडचणींबद्दल वारंवार तक्रारी : टीटीडी अधिकाऱ्यांनी असंही निरीक्षण नोंदवले आहे की, विमानतळावर भाविकांना अडचणी येत आहेत. टीटीडीचे अध्यक्ष बीआर नायडू, कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सिंघल आणि अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी व्यंकय्या चौधरी यांना श्रीवाणी तिकिटं देण्यात येणाऱ्या अडचणींबद्दल वारंवार तक्रारी येत असतात. या संदर्भात, अडचणींचा अभ्यास करण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीनं स्पष्ट केलं की, श्रीवाणी दर्शन तिकिटं ऑफलाइन देण्यात येणाऱ्या अडचणी कायम राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळं ही प्रणाली रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं समजते.
जीपीएस-आधारित वाटप : ऑफलाइन प्रणाली रद्द केल्यानंतर, भाविकांना ही तिकिटं कशी वाटप करावीत, हे ठरवण्यासाठी तज्ज्ञांची आणखी एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांच्या शिफारशींवर आधारित, एक नवीन तांत्रिक प्रणाली विचारात घेतली जात आहे. जी केवळ विशिष्ट दिवशी तिरुमला इथं येणार्यांनाच ऑनलाइन तिकिटं खरेदी करण्याची परवानगी देईल. याअंतर्गत, भाविकांना त्यांच्या मोबाईल फोनवरून थेट तिकिटं खरेदी करता येतील. तसंच जीपीएसद्वारे भक्त तिरुमलामध्ये असल्याची पुष्टी झाल्यानंतरच श्रीवाणी तिकिटांची ऑनलाइन खरेदी करण्याची परवानगी असेल. त्यामुळं, इतर ठिकाणांहून ऑनलाइन तिकिट खरेदी करणं अशक्य होईल. यामुळं भाविकांना रांगेत न थांबता तिकिटं खरेदी करता येतील. कोणत्याही संभाव्य त्रुटींची सखोल तपासणी केल्यानंतर, टीटीडी अधिकाऱ्यांनी जानेवारीमध्ये ही प्रणाली लागू करण्याची योजना आखल्याचे समजते.
