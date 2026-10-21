टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात शस्त्रे पुरवल्याप्रकरणी दिल्लीसह हरियाणातून आरोपींना अटक, आरोपीची आई म्हणाली,'मुलाला एक किडनी नाही!
अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'ने शस्त्रे पुरवल्याप्रकरणी आणि गोळीबार करणाऱ्यांना पळून जाण्यास मदत केल्याच्या आरोपाखाली चौघांना अटक केली.
Published : October 21, 2026 at 8:48 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 10:07 AM IST
नवी दिल्ली: मुंबईत बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेचा तपास आता दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. गोळीबार प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'ने चार जणांना अटक केली आहे. यामध्ये दोन महिलांचाही समावेश आहे. या सर्वांवर हल्लेखोरांना शस्त्रे पुरवण्यात मदत केल्याचा आणि आरोपींमधील मध्यस्थ म्हणून काम केल्याचा आरोप आहे. तर हरियाणामधून दोघांना ताब्यात घेतलं आहे. यामध्ये एका आरोपीच्या आईनं मुलगा निर्दोष असल्याचं सांगितलं आहे.
अभिनेता टायगर श्रॉफशी संबंधित गोळीबाराच्या घटनेत सोनीपत येथील समीर याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, समीर आणि रेहान या दोघांनाही यापूर्वी बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रे बाळगल्याप्रकरणी तुरुंगवास झाला होता. दरम्यान, समीरच्या कुटुंबीयांचे म्हणणं आहे की, त्यांचा मुलगा निर्दोष आहे. समीरच्या आईनं म्हटलं की, माझा मुलगा निर्दोष आहे. त्याच्या शरीरात एक किडनी नसून त्याच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू होते. समीरची आत्या बबली यांनी सांगितलं की, तो अकरावी इयत्तेत शिकत असून काही काळापासून किडनीशी संबंधित आजारावर उपचार घेत आहे. शाळेतून परतल्यानंतर तो दिवसभर घरीच असायचा आणि क्वचितच बाहेर जायचा. समीरकडे मोबाईल फोनही नाही. तो सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखाली घरीच असतो.त्याचे कुटुंबीय समीर निर्दोष असल्याचा दावा करत असले, तरी पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
कुणाल (21), सुमित (19), राधा (23) आणि बबिता (23) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत. कुणाल आणि सुमित हे हरियाणातील सोनीपतचे रहिवासी आहेत. तर राधा आणि बबिता उत्तर प्रदेशातील रहिवासी आहेत. 20 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही महिलांना नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर पकडण्यात आलं. तर कुणाल आणि सुमितला सोनीपतमध्ये ताब्यात घेण्यात आले.
अमृतसरहून मुंबईत आणली शस्त्रे- पोलिसांच्या माहितीनुसार कुणाल नुकताच जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आला होता. एका मित्राच्या माध्यमातून त्याची अनिल पंडितशी ओळख झाली. त्यानंतर दोघे एका 'एनक्रिप्टेड' (सुरक्षित) मेसेजिंग ॲप्लिकेशनद्वारे एकमेकांच्या संपर्कात होते. पोलिसांचा आरोप आहे की, अनिल पंडितच्या सूचनेवरून कुणालनं अमृतसरहून एक पिस्तूल आणि 20 काडतूसं आणली होती. या प्रवासात सुमितही त्याच्यासोबत होता.
आरोपींना तीन दिवसांची ट्रान्झिट रिमांड मंजूर- दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, मंगळवारी या चौघांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं. त्यानंतर, महाराष्ट्र पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (CID) मुंबई युनिटनं या व्यक्तींची कोठडीत चौकशी करण्याची आणि त्यांना अधिकृतपणे अटक करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत त्यांना अटक करण्याची परवानगी दिली. त्यांना मुंबईत नेण्यासाठी तीन दिवसांची 'ट्रान्झिट रिमांड' मंजूर करण्यात आली.
आरोपींची संख्या सातवर पोहोचली!- तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार कुणाल आणि सुमित यांनी आरोपींना शस्त्रे मिळवून दिली होती. तर राधा आणि बबिता यांनी ही शस्त्रे मुंबईपर्यंत पोहोचवून ती हल्लेखोरांच्या हवाली केली होती. या दोन्ही महिला रेल्वेने मुंबईला गेल्या होत्या. तिथे त्यांनी एका व्यक्तीकडे शस्त्रे सोपवली होती. पोलीस सध्या आरोपींमधील परस्पर संबंध, शस्त्रांची ने-आण आणि या संपूर्ण नेटवर्कमध्ये सहभागी असलेल्या इतरांच्या भूमिकेचा तपास करत आहेत. राजस्थानमधील कोटा येथूनही तीन संशयित हल्लेखोरांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. दिल्लीत झालेल्या या चार नवीन अटकेनंतर, या प्रकरणातील एकूण अटक आरोपींची संख्या सातवर पोहोचली आहे.
पोलीस नेमका काय तपास करणार?- 18 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील जुहू परिसरात अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार करण्यात आला होता. या हल्ल्यातून टायगर थोडक्यात बचावला आहे . हरियाणातील सोनीपत येथील मूळ रहिवासी असलेला लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित अनिल पंडित यानं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. पोलीस आता शस्त्रे पुरवणारे नेटवर्क, हल्लेखोरांचे संपर्क आणि त्यांना सूचना देणाऱ्यांच्या भूमिकेचा तपास करत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या चारही आरोपींना आरोपींना मुंबईला नेलं जाणार आहे. अमृतसर ते मुंबई या मार्गावर पिस्तूल आणि दारूगोळा कसा पोहोचण्यात आला? शस्त्र पोहोचवण्यात मध्यस्थांची भूमिका काय होती? घटनेनंतर गोळीबार करणाऱ्यांना शहरातून बाहेर पडण्यास कशी मदत केली गेली, याचा शोध घेतला जात आहे.
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