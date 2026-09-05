डीएनए अहवालावर ठरणार वाघाचे भवितव्य! पाच वर्षांचा हा वाघ बंदिवासात राहणार की पुन्हा मुक्तपणे जंगलात फिरणार?
ज्या भागात वाघाचा वावर असण्याची शक्यता होती, तिथे टीमने कसून तपासणी केली आणि कॅमेरा ट्रॅप्स व इतर पद्धतींचा वापर करून त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले.
Published : September 5, 2026 at 10:41 PM IST
डेहराडून: अल्मोडा येथील 'सॉल्ट' (Salt) ब्लॉकमध्ये पकडलेल्या पूर्ण वाढ झालेल्या वाघाबाबत सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. हा वाघ सध्या 'ढेला रेस्क्यू सेंटर'मध्ये ठेवण्यात आला आहे. मात्र, त्याला रेस्क्यू सेंटरमध्येच ठेवले जाईल की पुन्हा जंगलात सोडले जाईल, याचा निर्णय डीएनए (डीऑक्सीरायबोन्यूक्लिक ॲसिड) अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच घेतला जाईल. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात उत्तराखंडमधील अल्मोडा येथे वाघाच्या हल्ल्यात 21 वर्षीय शालू नेगी यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये मोठा आक्रोश निर्माण झाला होता. लोकांच्या दबावामुळे वन विभागाने वाघाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक व्यापक मोहीम हाती घेतली. यासाठी अल्मोडा व्यतिरिक्त इतर वन विभागांमधील तज्ञ आणि कर्मचाऱ्यांची एक टीम तयार करण्यात आली आणि त्यानंतर अनेक दिवस चाललेली शोधमोहीम राबवण्यात आली.
वन विभागाकडून वाघाला पकडले: ज्या भागात वाघाचा वावर असण्याची शक्यता होती, तिथे टीमने कसून तपासणी केली आणि कॅमेरा ट्रॅप्स व इतर पद्धतींचा वापर करून त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले. अनेक दिवसांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, वन विभागाच्या टीमला अखेर एका पूर्ण वाढ झालेल्या वाघाला पकडण्यात यश आले. पकडलेल्या या वाघाचे वय अंदाजे पाच वर्षे असल्याचे मानले जात आहे.
वाघाचे भवितव्य डीएनए अहवालावर अवलंबून: पकडल्यानंतर, या वाघाला कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत असलेल्या 'ढेला रेस्क्यू सेंटर'मध्ये पाठवण्यात आले. सध्या त्याला तिथेच ठेवण्यात आले असून, त्याचे भवितव्य पूर्णपणे डीएनए अहवालावर अवलंबून आहे. वाघाची ओळख पटवण्यासाठी शालू नेगी यांच्या मृतदेहावरून आवश्यक नमुने गोळा करून ते डीएनए विश्लेषणासाठी पाठवण्यात आले होते. आता या नमुन्यांची तुलना करून, पकडलेला वाघ हाच शालू नेगी यांच्यावर हल्ला करणारा प्राणी होता का, हे निश्चित करण्याचा प्रयत्न अधिकारी करतील.
मुख्य वन्यजीव वॉर्डन घेणार अंतिम निर्णय: जर डीएनए अहवालात पकडलेला वाघ आणि शालू नेगी यांच्या मृतदेहावरून मिळालेला नमुना यांच्यात साम्य असल्याचे सिद्ध झाले, तर मानवावर हल्ला करणारा प्राणी म्हणून त्याची ओळख पटू शकेल. अशा परिस्थितीत, त्याच्या भवितव्याबाबत मोठा निर्णय घेतला जाईल. वन्यजीव व्यवस्थापन नियमांनुसार, वाघाला पुन्हा जंगलात सोडण्याऐवजी रेस्क्यू सेंटरमध्येच ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तथापि, यावर अंतिम निर्णय मुख्य वन्यजीव वॉर्डन नीना ग्रेवाल घेतील.
वाघाच्या हल्ल्यातील इतर बळींचे नमुने तपासले जाणार: महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही तपासणी केवळ शालू नेगी प्रकरणापुरती मर्यादित राहणार नाही. या भागात वाघाच्या आधीच्या हल्ल्यांमध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींकडून गोळा केलेले नमुनेही विश्लेषणासाठी विचारात घेतले जातील. पकडलेल्या वाघाच्या डीएनएची (DNA) या नमुन्यांशी पडताळणी केली जाईल. या भागातील मानवांवरील आधीच्या हल्ल्यांमध्ये हाच वाघ सामील होता की शालू नेगींवरील हल्ला हा त्याचा मानवावरील पहिलाच हल्ला होता, हे निश्चित करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
चुकीचा वाघ पकडला जाण्याची शक्यता: या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाची शक्यता आहे. वनविभागाने पकडलेला वाघ म्हणजे शालू नेगींवर हल्ला करणारा वाघच असेल असे नाही. जंगलात अनेक वाघ असल्याने, शोध मोहिमेदरम्यान प्रत्यक्ष हल्लेखोर वाघाऐवजी दुसराच एखादा वाघ पकडला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे डीएनए चाचणीची भूमिका अधिकच महत्त्वपूर्ण ठरते.
पकडलेल्या वाघाला पुन्हा जंगलात सोडण्याचा विचार : जर डीएनए जुळला नाही, तर पकडलेल्या वाघाला पुन्हा जंगलात सोडण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. याउलट, जर डीएनए जुळला आणि तपासातून मानवांवरील हल्ल्यांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्याला पुन्हा जंगलात सोडणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत, त्या वाघाला 'ढेला रेस्क्यू सेंटर'मध्ये ठेवले जाऊ शकते आणि त्याच्या उर्वरित आयुष्याची काळजी वनविभागाद्वारे घेतली जाऊ शकते. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत, नैनिताल वन विभागातील बचाव तज्ज्ञ डॉ. हिमांशू पांगती यांनी सांगितले की, वाघाला सुरक्षितपणे पकडून 'ढेला रेस्क्यू सेंटर'मध्ये पाठवण्यात आले आहे. आता डीएनए चाचणीच्या निकालांची प्रतीक्षा आहे; थोडक्यात सांगायचे तर, या पाच वर्षांच्या वाघाचे भवितव्य सध्या पूर्णपणे तपास अहवालावर अवलंबून आहे. शालू नेगींवर हल्ला करणारा वाघ हाच आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी डीएनए अहवाल निर्णायक ठरेल. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. तथापि, डीएनए जुळला तरीही, मुख्य वन्यजीव रक्षक (Chief Wildlife Warden) नीना ग्रेवाल यांच्या आदेशानुसारच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
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