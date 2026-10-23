तिबेटमध्ये शक्तिशाली भूकंप; शेकडो घरे कोसळली, 16 जण ठार
नैसर्गिक आपत्तीचा वारंवार सामना करणाऱ्या तिबेटवर पुन्हा भूकंपाचं संकट कोसळलं आहे. गुरुवारी संध्याकाळी झालेल्या भूकंपात 16 जणांचा मृत्यू झाला.
Published : October 23, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 7:30 AM IST
हैदराबाद: स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱ्या आणि सध्या चीनच्या ताब्यात असलेल्या तिबेटच्या भागात गुरुवारी संध्याकाळी 7 रिश्टर तीव्रतेचा भूकंप झाला. अधिकृत माहितीनुसार, या भूकंपात किमान 16 जण ठार झाले. 32 जण जखमी झाले.
शुक्रवारी पहाटे 2 वाजून 25 मिनिटापर्यंतच्या माहितीनुसार जखमींपैकी 11 जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. तर किरकोळ दुखापत झालेल्या नागरिकांची संख्या 21 आहे. या भूकंपामुळे 300 हून अधिक घरे कोसळल्यानं हजारो नागरिकांना राहण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागत आहे. आपत्ती निवारणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे चीनच्या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे. 300 हून अधिक पोलीस अधिकारी आपत्तीच्या ठिकाणी पाठविण्यात आले आहेत. तर प्रादेशिक अग्निशमन आणि बचाव दलाने 347 जवानांना त्या ठिकाणी तैनात केलं आहे.
173 किलोमीटर खोलीवर भूकंप- भूकंप एवढा शक्तीशाली होता की उत्तरेकडील नाग्गू (Nagqu) शहरात शेकडो घरे कोसळली आहेत. गेल्या महिन्यात आलेल्या विनाशकारी पुराच्या तडाख्यातून सावरत असलेल्या या प्रदेशात, या तीव्र भूकंपामुळे पुन्हा एकदा भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी (NCS) नुसार, हा भूकंप पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखाली 173 किलोमीटर खोलीवर झाला. भूकंपाचा केंद्रबिंदू तिबेटची राजधानी ल्हासापासून सुमारे 400 किलोमीटर अंतरावर होता.
- तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, वाढते तापमान, वितळणारे ग्लेशियर्स आणि अत्यंत तीव्र हवामान घटनांमुळे छिंगहाई-तिबेट पठारावर आणखी नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, या भूकंपामुळे या प्रदेशातील असुरक्षिततेकडे पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधले गेलं आहे. कारण येथील स्थानिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीला तोंड देत आहेत.
यापूर्वीही तिबेटला भूकंपाचा तडाखा- 3 सप्टेंबर रोजीही तिबेटमध्ये भूकंपाची नोंद झाली होती. तेव्हा तीव्रता 5 श्टर इतकी होती. हा भूकंप जमिनीपासून सुमारे 14 किलोमीटर खोलीवर झाला होता. तसेच, 'चायना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर'च्या माहितीनुसार, जानेवारी 2025 मध्ये 6.8 रिश्टर तीव्रतेचा एक मोठा भूकंप झाला होता. या भूकंपात 120 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर शेकडो लोक जखमी झाले होते. 26 ऑगस्ट रोजी नेपाळ-तिबेट सीमेजवळ बर्फ आणि खडकांचे दरड कोसळल्यामुळे (ice-rock avalanche) महापूर आला होता. या पुरामुळे घरे, रस्ते आणि पूल वाहून गेल्यानंतर जलविद्युत प्रकल्पांचे नुकसान झाले. या प्रलयकारी महापुरात हजारो लोक बेपत्ता झाले. नेपाळमध्ये पुरामुळे किमान 1,455 लोकांचा मृत्यू झाला. तर 5,285 लोक बेपत्ता झाले.
हेही वाचा-
उत्तराखंडला भूकंपाचा जोरदार हादरा; चमोली केंद्रबिंदू, पावसाचाही ऑरेंज अलर्ट