'500 रुपयात देहव्यापार करता'; अरुणाचल प्रदेशातील तरुणींना नवी दिल्लीत करावा लागला वर्णभेदाचा सामना, गुन्हा दाखल
अरुणाचल प्रदेशातील तरुणींना नवी दिल्लीत वर्णभेदाचा सामना करावा लागला. या प्रकरणी आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : February 23, 2026 at 10:52 AM IST
नवी दिल्ली - दक्षिण दिल्लीतील मालवीय नगर भागात कथित शिवीगाळ आणि धमकीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यानंतर, दिल्ली पोलिसांनी हर्ष सिंह आणि त्याची पत्नी रुबी जैन यांच्याविरुद्ध मालवीय नगर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी सांगितलं की, "20 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी ३:३० वाजता मालवीय नगर पोलीस ठाणे परिसरात भाड्याने राहणाऱ्या तीन तरुणी त्यांच्या घरात विद्युत स्थापनेचं काम करत होत्या. यादरम्यान, खाली राहणाऱ्या एका जोडप्याच्या घरात काही धूळ पडल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर संबंधित जोडप्यानं असभ्य वर्तन केलं आणि तरुणींना शिवीगाळ केली."
तक्रारदारांनी आरोप केला आहे की, "ईशान्येकडील प्रदेशातील असल्याने त्यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद आणि वर्णद्वेषी टिप्पणी केली, असभ्य भाषेचा वापर करून अपमान केला आणि धमकी देण्याचा प्रयत्न केला."
"एसी फिक्सिंग दरम्यान, जेव्हा धूळ उडत होती, तेव्हा कामगाराला शिवीगाळ करण्यात आली. त्यांनी ईशान्येकडील लोकांविरुद्ध अपशब्द वापरले. नंतर पोलिसांना बोलावले आणि आमच्यात वाद झाला. हे आमच्यासोबत नेहमीच घडते," अशी प्रतिक्रिया पीडित महिलांनी दिली.
"त्यांनी आम्हाला 'धंदेवाली' म्हटलं, आम्ही ईशान्येकडील असल्यानं मसाज पार्लर चालवून 500 रुपयांत देहव्यापार करतो," अशी घृणास्पद टिपण्णी संबंधित जोडप्यानं केल्याचा आरोप तरुणींनी केला. या तरुणी अरुणाचल प्रदेशातील रहिवासी असून, त्या दिल्लीत यूपीएससीची तयारी करत आहेत.
हर्ष सिंह आणि त्याची पत्नी रुबी जैन यांचे वकील गौरव म्हणाले, "हर्षची तब्येत खूपच खराब आहे. सोशल मीडियावर त्याला धमक्या दिल्या जात आहेत. हा वांशिक भेदभावाचा मुद्दा अजिबात नाही."
