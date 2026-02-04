ETV Bharat / bharat

गाझियाबाद हादरलं! तीन अल्पवयीन बहिणींनी दिला जीव, आत्महत्येचं कारण काय?

गाझियाबाद येथून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. तीन बहिणींनी एकत्र आत्महत्या केली आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

Symbolic image
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 4, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
गाझियाबाद : उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमधून एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून उडी मारून तीन बहिणींनी आत्महत्या केली आहे. ही घटना मंगळवारी (3 फेब्रुवारी) रात्री घडली. तिन्ही बहिणींनी एकमेकांचे हात धरून बाल्कनीतून उडी मारल्याचं सांगितलं जात आहे. पडण्याचा आवाज ऐकून शेजारी घराबाहेर धावले. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तिन्ही बहिणी पाहून शेजाऱ्यांना मोठा धक्का बसला. मृत बहिणी अल्पवयीन असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : तिन्ही बहिणी गाझियाबादच्या टिलामोड पोलीस स्टेशन परिसरात असलेल्या भारत सिटी सोसायटीच्या टॉवर बी1 इथं राहत होत्या. त्यांच्या आत्महत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पोलिसांनी सांगितलं की, ते जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासत आहेत. अल्पवयीन बहिणींचे मोबाईल फोन फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवले गेले आहेत. फॉरेन्सिक तपासणीत त्यांच्या आत्महत्येचं कारण स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. पोलीस सध्या सर्व बाजूंनी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

सोसायटीतील रहिवाश्यांनी काय सांगितलं? : या गंभीर घटनेबाबत सोसायटीतील रहिवासी राहुल यांनी सांगितलं की, "तिघी बहिणी कोरियन गेम खेळायच्या. कोरियन गेममध्ये विविध टास्क असतात. गेममधील एका टास्कमुळेच तिन्ही अल्पवयीन बहिणींनी आत्महत्या केल्याचं मानलं जातं आहे. तथापि, त्यांच्या आत्महत्येमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट नाही."

घटनास्थळावरील प्राथमिक दृष्य : शालीमार गार्डनचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त अतुल सिंग यांनी सांगितलं की, 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी पहाटे 2:15 वाजता, पीआरव्हीला माहिती मिळाली की तीन मुलींनी टिलालामोड पोलीस स्टेशन क्षेत्रातील भारत सिटी इथल्या फ्लॅट क्रमांक 907, टॉवर बी-1 च्या नवव्या मजल्यावरील बाल्कनीतून उडी मारली, यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी पोहोचून तपास केला असता, तिन्ही मुली रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर पडलेल्या आढळल्या. त्यांना रुग्णवाहिकेद्वारे लोणी येथील रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथं डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.

टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).



TAGGED:

MINOR SISTERS COMMITTED SUICIDE
KOREAN GAME ADDICTION
GHAZIABAD CRIME NEWS
तीन बहिणी आत्महत्या गाझियाबाद
GHAZIABAD SISTERS SUICIDE

