भारतातून गायब झालेल्या साता समुद्रापार असलेल्या तीन अमूल्य मूर्ती देशात येणार; त्या कोण परत करणार?
सर्व दक्षिण भारतीय कांस्य कला परंपरेचे उत्तम उदाहरण मानले जाते. या मूर्ती पूर्वी तामिळनाडूच्या मंदिरांमध्ये धार्मिक मिरवणुकींमध्ये वाहून नेल्या जात होत्या.
Published : January 30, 2026 at 10:00 AM IST
नवी दिल्ली- अमेरिकेतील प्रतिष्ठित स्मिथसोनियनचे राष्ट्रीय आशियाई कला संग्रहालयानं दशकांपूर्वी मंदिरांमधून बेकायदेशीरपणे काढून टाकण्यात आलेल्या दक्षिण भारतातील तीन ऐतिहासिक कांस्य मूर्ती भारताला परत करणार आहे. परत करण्यात येणाऱ्या तीन मूर्तींमध्ये 'शिव नटराज' (चोल काळ, सुमारे 990), 'सोमस्कंद' (चोल काळ, 12 वे शतक) आणि 'संत सुंदरर विथ परवाई' (विजयनगर काळ, 16 वे शतक) यांचा समावेश आहे. सर्व दक्षिण भारतीय कांस्य कला परंपरेचे उत्तम उदाहरण मानले जाते. या मूर्ती पूर्वी तामिळनाडूच्या मंदिरांमध्ये धार्मिक मिरवणुकींमध्ये वाहून नेल्या जात होत्या.
संपूर्ण कहाणी सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित होणार : बुधवारी संग्रहालयाने जाहीर केले की, चोल काळातील 'शिव नटराज' पुतळ्यांपैकी एक भारत सरकारसोबतच्या करारानुसार दीर्घकालीन कर्ज म्हणून अमेरिकेत राहणार आहेत. या करारानुसार, संग्रहालय पुतळा प्रदर्शित करत राहील. ते त्याच्या इतिहासाची, बेकायदेशीरपणे काढून टाकण्याची आणि परत करण्याची संपूर्ण कहाणी सार्वजनिकरित्या शेअर करतील. संग्रहालयाने सांगितले की, "द आर्ट ऑफ नोइंग इन साउथ एशिया, आग्नेय आशिया आणि हिमालय" या प्रदर्शनाचा भाग म्हणून या पुतळ्याचा समावेश केला जाणार आहे, जेणेकरून त्याचा इतिहास आणि परत करण्याची संपूर्ण कहाणी सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित होणार आहे.
छायाचित्रांमध्ये तीन कांस्य मूर्ती उपस्थित होत्या : संग्रहालयाने म्हटले आहे की, हा निर्णय त्यांच्या दक्षिण आशियाई संग्रहाच्या अनेक वर्षांपासून केलेल्या पद्धतशीर तपासणीचा परिणाम आहे. 2023 मध्ये फ्रान्समधील पाँडिचेरी येथील फ्रेंच इन्स्टिट्यूटच्या फोटो आर्काइव्हजसोबत काम करणाऱ्या संशोधकांनी खातरजमा केली आहे की, 1956 ते 1959 दरम्यान तामिळनाडूच्या मंदिरांमध्ये काढलेल्या छायाचित्रांमध्ये तीन कांस्य मूर्ती उपस्थित होत्या.
आंतरराष्ट्रीय संशोधन भागीदारांची या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका : भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) ने त्यानंतर या निष्कर्षांचा आढावा घेतलाय. संग्रहालयाचे संचालक चेस एफ. रॉबिन्सन म्हणाले की, "आम्ही सांस्कृतिक वारसा जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे हाताळण्यास वचनबद्ध आहोत. या पुतळ्यांना परत करणे हे आमच्या नैतिक संग्रहालय पद्धतींचे प्रमाणपत्र आहे. दीर्घकाळ प्रशंसित शिव नटराज पुतळा प्रदर्शित करण्यास आम्हाला परवानगी दिल्याबद्दल आम्ही भारत सरकारचे आभारी आहोत." संग्रहालयाने सांगितले की, त्यांनी कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी भारतीय दूतावासाशी जवळून काम केले. संग्रहालयाची मूळ टीम, दक्षिण आणि आग्नेय आशियाई कला क्युरेटर आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन भागीदारांनी या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.