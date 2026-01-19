ETV Bharat / bharat

उत्पादन शुल्क विभागातील भ्रष्टाचार उघड, तीन अधिकारी अटकेत, भाजपाने केली मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

कर्नाटक उत्पादन शुल्क विभागातील लाच प्रकरणात विरोधकांनी मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.

Bribery Case
लाच घेताना अधिकारी पकडला (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 19, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
बेंगळुरू : उत्पादन शुल्क विभागाचे उपायुक्त जगदीश नाईक यांना 25 लाख रुपयांची लाच घेताना अटक झाल्यानंतर कर्नाटकचे उत्पादन शुल्क मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी रविवारी केली. या प्रकरणात उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक थम्मन्ना के. एम. आणि कॉन्स्टेबल लक्कप्पा गनी यांनाही अटक करण्यात आली आहे. लोकायुक्त अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सीएल-7 (हॉटेल व बोर्डिंग हाऊस) तसंच मायक्रो ब्रुअरीचा परवाना देण्यासाठी त्यांनी 80 लाख रुपयांची लाच मागितली होती.

शुल्क विभागात कोट्यवधी रुपयांची लाचखोरी सुरू : “तिम्मापूर हे उत्पादन शुल्क मंत्री असल्याने आम्ही त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतो. त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर हे 80 टक्के कमिशनचे सरकार आहे, असं मानावं लागेल,” असं आर. अशोक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. परवाने देण्याच्या प्रक्रियेत उत्पादन शुल्क विभागात कोट्यवधी रुपयांची लाचखोरी सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

भ्रष्टाचारासाठी मुख्यमंत्री जबाबदार : एका परवान्यासाठी लाच घेताना लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी एका अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडल्याची घटना ही या भ्रष्टाचाराचा पुरावा असल्याचं अशोक म्हणाले. "उत्पादन शुल्क विभाग वित्त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असल्यानं आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे वित्त खाते सांभाळत असल्यामुळं या भ्रष्टाचारासाठी ते थेट जबाबदार आहेत", असा आरोप अशोक यांनी केला.

पोलीस विभागही भ्रष्टाचारात बुडाले : यावेळी अशोक यांनी एक ऑडिओ क्लिपही ऐकवली. या क्लिपमध्ये उत्पादन शुल्क उपायुक्त नाईक हे मंत्र्यांशी बोलत असल्याचा दावा करण्यात आलाय. “काँग्रेस पुरावे मागत होती. मंत्र्यांना पैसे द्यावे लागतील, उत्पादन शुल्क विभागातील चार टेबलांवर पैसे पोहोचवावे लागतील, प्रत्येकाला वाटा द्यावा लागेल आणि ते पैसे मंत्र्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत, असं त्यात म्हटलं. पैसे लवकर दिल्यास परवाने जागेवरच मिळतील, असंही सांगितलं आहे. हे काही सरकार आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. राज्यात अंमली पदार्थ आणि दारूचा गैरवापर वाढत असून पोलीस विभागही भ्रष्टाचारात बुडाल्याचा आरोप अशोक यांनी केला.

शुल्क विभागात 3,542 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार : दरम्यान, विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते चालवादी नारायणस्वामी यांनी उत्पादन शुल्क विभागात 3,542 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. “मुख्यमंत्र्यांनी तिम्मापूर यांना पदावरून हटवलं नाही, तर ते त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल. आम्ही याविरोधात राजकीय आणि कायदेशीर लढा देऊ,” असा इशारा त्यांनी दिला.

मात्र, मंत्र्यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले : पीटीआयशी बोलताना तिम्मापूर म्हणाले, “कोणी माझ्या नावाचा गैरवापर करत असेल, तर त्यासाठी मला जबाबदार का धरले जावे? जर कोणी चूक केली असेल, तर आम्ही त्याच्यावर कारवाई करू. उत्पादन शुल्क उपायुक्त माझ्या नावाचा गैरवापर करत असतील, तर मी काय करू शकतो? त्यासाठी मी राजीनामा का द्यावा?”, असं कर्नाटकचे उत्पादन शुल्क मंत्री आर. बी. तिम्मापूर म्हणाले.

