वाढदिवसाची पार्टी झाली रक्तरंजित; केक लावण्यावरुन घडलं तिहेरी हत्याकांड : एकाच कुटुंबातील तरुणांची हत्या

मित्राच्या वाढदिवसाच्या पारटीत केक लावण्यावरुन झालेल्या वादात तिहेरी हत्याकांड घडल्यानं मोठी खळबळ उडाली. पोलीस उपमहानिरीक्षक कलानिधी नैथानी यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पाहणी केली.

Published : April 26, 2026 at 7:57 PM IST

लखनऊ : वाढदिवसाच्या पार्टीत केक लावण्यावरुन झालेल्या वादात तीन तरुणाची हत्या करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना बुलंदशहरातील खुर्जा नगर कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील सुभाष नगरात घडली. मनीष सैनी, अमरदीप सैनी, आकाश सैनी अशी गोळ्या झाडून खून करण्यात आलेल्या तरुणांची नावं आहेत. हे तरुण एकाच कुटुंबातील असल्यानं परिसरात मोठी हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

केक लावण्यावरुन घडलं तिहेरी हत्याकांड : केक लावण्यावरून मित्रांमध्ये झालेल्या वादातून एकाच कुटुंबातील तीन तरुणांची हत्या करण्यात आली आहे. या तिहेरी हत्याकांडामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत पोलिसांनी या हत्यांच्या संदर्भात चार आरोपींना अटक केली आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक कलानिधी नैथानी यांनी या तिहेरी हत्याकांडाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, "शनिवारी मध्यरात्री १२ वाजताच्या सुमारास सुभाष रोडवरील एका जिममध्ये वाढदिवसाची पार्टी आयोजित करण्यात आली होती. या वाढदिवसाच्या पार्टीदरम्यान झालेल्या वादातून मनीष सैनी (वय २८), त्याचा चुलत भाऊ अमरदीप स्वरूप सैनी (वय २८ ) आणि पुतण्या आकाश राजीव सैनी (वय १७ ) यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. सध्या चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे." दरम्यान मृत तरुणांच्या कुटुंबातील महिला शोकाकुल झाल्या असून त्यांचं सांत्वन करणं कठीण झालं आहे. मृतांच्या पत्नी आणि बहिणींनी पोलीस अधिकाऱ्यांकडं न्यायाची मागणी केली आहे. दरम्यान, पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले असून, उर्वरित आरोपींना पकडण्यासाठी विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात येत आहेत.

वाढदिवसाच्या पार्टीत रक्तरंजित थरार : पोलीस उपमहानिरीक्षक कलानिधी नैथानी यांनी पुढं सांगितलं की, "स्थानिक पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक रहिवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिमच्या आत एका विशिष्ट मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला. आरोपींपैकी एकाचा वाढदिवस होता. तिथं उपस्थित असलेल्या सर्वांनी त्याच्या पार्टीला हजेरी लावली होती. पोलीस सध्या सीसीटीव्ही फुटेजची बारकाईने तपासणी करत असून, या घटनेचा कसून तपास केला जात आहे."

