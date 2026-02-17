ETV Bharat / bharat

सुरक्षेतील हलगर्जी उघड, जम्मूतील बालसुधारगृहातून दोन पाकिस्तानींसह तिघेजण पळाले

जम्मूमधील आरएस पुरा बालसुधारगृहात सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी चूक झाल्यानं तीन कैदी पळून गेले. त्यापैकी दोन पाकिस्तानी असल्याची माहिती आहे.

Symbolic photo
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 17, 2026 at 9:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू : जम्मूतील आरएस पुरा इथं असलेल्या बालसुधारगृहाच्या सुरक्षेत झालेल्या हलगर्जीमुळे तीन कैदी सोमवारी (16 फेब्रुवारी) सायंकाळी सुमारे 5:15 वाजता फरार झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे.

जम्मू-कश्मीर पोलिसांनी काय सांगितलं? : जम्मू-कश्मीर पोलिसांच्या माहितीनुसार, फरार झालेल्यांची ओळख पटली असून त्यापैकी एक जण आरएस पुरा येथील दबलेहर गावचा रहिवासी आहे. उर्वरित दोघं पाकिस्तानी नागरिक असून त्यांची नावं मोहम्मद सुना-उल्लाह आणि अहसान अन्वर अशी आहेत.

कैद्यांनी पळून जाताना ड्युटीवर असलेल्या दोन पोलिसांवर हल्ला करून त्यांना जखमी केलं. जखमी पोलिसांची नावं विनय कुमार आणि प्रवीण कुमार अशी असून त्यांना तत्काळ उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयातील दाखल करण्यात आलं.

जखमी पोलिसांवर जीएमसी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू : उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सनोवर सिंह यांनी सांगितलं की, दोन्ही जखमी पोलिसांना प्रथमोपचार देऊन पुढील उपचारासाठी जीएमसी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं आहे.

दरम्यान, जम्मू पोलिसांनी या घटनेची अधिकृत दखल घेत औपचारिक चौकशी सुरू केली आहे. फरार आरोपींना पकडण्यासाठी विशेष पथकं तयार करण्यात आली असून विविध ठिकाणी शोधमोहीम आणि छापे टाकले जात आहेत.

हेही वाचा

TAGGED:

JAMMU JUVENILE HOME INMATES ESCAPE
TWO PAKISTANI ESCAPE JAMMU
RS PURA BAL SUDHAR GRAH ESCAPE
दोन पाकिस्तानी कैदी पळून गेले जम्मू
RS PURA JUVENILE HOME ESCAPE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.