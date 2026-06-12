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मध्य प्रदेशातील टिकमगडमध्ये तलावात बुडून तीन मुलांचा मृत्यू, एक जण बचावला

या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे. तसंच पोलीस या घटनेचा तपास करत आहेत.

Three children drowned to death in a pond in Tikamgarh, while the fourth survived
मध्य प्रदेशातील टिकमगडमध्ये तलावात बुडून तीन मुलांचा मृत्यू, एक जण बचावला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 2:42 PM IST

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टिकमगड : मध्य प्रदेशातील टिकमगडमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या अस्तौन गावात गुरुवारी (11 जून) तीन निष्पाप मुलांचा बुडून मृत्यू झाला. उकाड्यामुळं चार मुलं परिसरातील सिद्ध सागर तलावात आंघोळीसाठी गेली होती, परंतु त्यापैकी तिघांचा बुडून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे. तसंच पोलीस या घटनेचा तपास करत आहेत.

मृत मुलांचे वय 11-12 वर्षे होतं : मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रिन्स (12), दीपेश (11) आणि राज (11) अशी तलावात बुडून मृत्यू झालेल्या मुलांची नावं आहेत. हे तिघं जण आणखी एका अल्पवयीन मित्रासोबत परिसरातील सिद्ध सागर तलावात आंघोळ करण्यासाठी गेले होते. तलावाच्या काठावर पाण्याची पातळी कमी होती. पण आंघोळ करताना तिन्ही मुलं खोल पाण्यात गेली आणि बुडाली. गावचे सरपंच पुष्पेंद्र यादव यांनी सांगितलं की, "गावातील चार मुलं आंघोळ करायला गेली होती. या घटनेचे नेमकं कारण आणि ती कशी घडली, हे वाचलेला मुलगाच सांगू शकेल."

मध्य प्रदेशातील टिकमगडमध्ये तलावात बुडून तीन मुलांचा मृत्यू, एक जण बचावला (ETV Bharat)

चौथ्या मुलाची चौकशी करत सुरू : पोलिसांच्या माहितीनुसार, एक 12 वर्षांचा मुलगा या घटनेतून बचावला. त्यानं या घटनेबद्दल कुटुंबीयांना सांगितलं. त्यानंतर पोलीस आणि गावकरी घटनास्थळी पोहोचले. तलावात बुडालेल्या मुलांना बाहेर काढण्यात आलं, पण त्या सर्वांचा मृत्यू झाला होता. ही तिन्ही मुलं सामान्य कुटुंबातील असून, त्यांचे वडील कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी मजुरीच काम करतात. दरम्यान, या घटनेबाबत अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पोलीस चौथ्या मुलाची चौकशी करत आहेत.

गुन्हा दाखल, तपास सुरू : घटनेची माहिती मिळताच एसडीओपी राहुल कटरे आणि कोतवाली पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. एसडीओपी राहुल कटरे म्हणाले, "दुपारी आम्हाला माहिती मिळाली की, काही मुलं अस्तौन चौकीजवळील तलावात आंघोळ आणि पोहण्यासाठी गेली होती. तिथं त्यांचा बुडून मृत्यू झाला. मी आणि स्टेशन प्रभारी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचलो. तीन मुलांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आणखी एका मुलानं संपूर्ण घटना सांगितली आहे. तलावाच्या काठावर त्यांच्या सायकली आणि कपडेही सापडले. तपास सुरू आहे."

मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं तीव्र दुःख : भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यांनी अस्तौनमध्ये तीन निष्पाप मुलांच्या झालेल्या दुःखद मृत्यूवर तीव्र दुःख आणि शोक व्यक्त केला आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनीही सोशल मीडिया पोस्टद्वारे अस्तौनमधील या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त केलं. ते म्हणाले, "टिकमगड जिल्ह्यातील अस्तौन गावातील सिद्ध सागर तलावात बुडून तीन निष्पाप मुलांच्या मृत्यूची बातमी अत्यंत हृदयद्रावक आहे. माझ्या संवेदना शोकाकुल कुटुंबांप्रति आहेत. सरकारनं मुलांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत."

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टिकमगड
तलावात बुडून तीन मुलांचा मृत्यू
मध्य प्रदेश
MADHYA PRADESH

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