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गुजरातमधील साबरकांठामध्ये चंदीपुरा विषाणूमुळे तीन मुलांचा मृत्यू, दोन गंभीर अवस्थेत

दोन मुलांवर अजूनही रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्यांच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. इतर दोघांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 5:19 PM IST

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साबरकांठा (गुजरात): राज्यात चंदीपुरा विषाणूचा धोका वाढतच आहे. साबरकांठा जिल्ह्यातील हिम्मतनगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गेल्या 11 दिवसांत तीन मुलांचा मृत्यू झाला आहे, तर इतर दोन मुले मृत्यूशी झुंज देत आहेत. मात्र, प्रशासनाने निगराणी सुरू केली आहे. हिम्मतनगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल असलेल्या सात मुलांपैकी तिघांचा चंदीपुरा विषाणूमुळे मृत्यू झालाय. मृत मुलांपैकी एक राजस्थानचा 6 वर्षांचा मुलगा आहे, तर इतर दोन पंचमहाल आणि साबरकांठा जिल्ह्यातील आहेत. हे सर्व मृत्यू गेल्या 11 दिवसांत झाले आहेत. मात्र, दोन मुलांवर अजूनही रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्यांच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. इतर दोघांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्यानंतर त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे. विषाणूचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी बाधित भागांमध्ये सखोल निगराणी सुरू करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत एकूण 3 रुग्णांचा मृत्यू : 26 जूनपासून हिम्मतनगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये चंदीपुरा विषाणूची लागण झाल्याचा संशय असलेले एकूण 7 रुग्ण दाखल करण्यात आले होते, त्यापैकी 3 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत रुग्णांपैकी एक राजस्थानचा होता. आणखी एका रुग्णाची चाचणी निगेटिव्ह आली, परंतु त्याचा मृत्यू झाला. त्याचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे; त्या रुग्णाचाही मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत एकूण 3 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, आणि 4 जणांना दाखल करण्यात आले होते, परंतु एक रुग्ण डॉक्टरांचा सल्ला न घेताच रुग्णालयातून निघून गेला. 2 रुग्णांचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. 2024 मध्ये चंदीपुरा विषाणूमुळे 7 ते 8 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे, असंही हिम्मतनगर सिव्हिल हॉस्पिटलचे आरएमओ विपुल जानी यांनी सांगितलंय.

आरोग्य विभागाने बाधित भागांमध्ये कडक निगराणी : हिम्मतनगर सिव्हिल हॉस्पिटलच्या बालरोग विभागात चंदीपुरा विषाणूने ग्रस्त मुलांवर उपचार सुरू आहेत. आरोग्य विभागाने बाधित भागांमध्ये कडक निगराणी सुरू केली आहे. 2024 मध्ये या विषाणूमुळे सहा ते सात मुलांचा मृत्यू झाला आहे. चंदीपुरा विषाणू वाळूमाशीच्या चाव्यामुळे पसरतो. या आजारामुळे मुलांना वारंवार उलट्या होतात, त्यांना तीव्र ताप येतो आणि झटके येतात. हा एक वेगाने पसरणारा आजार आहे, ज्यामुळे 1 ते 2 दिवसांत व्यक्ती कोमात जाऊ शकते.

तीन मुलांच्या मृत्यूने संपूर्ण जिल्ह्यात भीतीचे वातावरण : खरं तर हे टाळण्यासाठी मुलांनी संपूर्ण अंग झाकणारे कपडे घालावेत, घरात स्वच्छता राखावी आणि भिंतींमधील भेगा स्वच्छ ठेवाव्यात हे सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे, कारण तिथे वाळूमाशी (सँडफ्लाय) राहते. हा विषाणू विशेषतः 15 वर्षांखालील मुलांना लक्ष्य करतो, कारण त्यांची प्रतिकारशक्ती कमकुवत असते. सध्या आरोग्य विभाग लोकांना खबरदारी घेण्याचे आणि लक्षणे दिसल्यास तात्काळ डॉक्टरांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करत आहे. चंदीपुरा येथील हिम्मतनगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये या विषाणूमुळे आणखी तीन मुलांच्या मृत्यूने संपूर्ण जिल्ह्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. भविष्यात प्रशासन कोणती आणि किती पावले उचलते हे ठरवणे महत्त्वाचे ठरेल.

TAGGED:

CHANDIPURA VIRUS
CHANDIPURA VIRUS IN SABARKANTHA
HIMMATNAGAR CIVIL HOSPITAL
चंदीपुरा विषाणू
CHANDIPURA VIRUS OUTBREAK

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