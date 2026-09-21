गुजरातमध्ये सोमनाथ मंदिर आणि भाजपा कार्यालयाला बॉम्बची धमकी; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
एका अज्ञात व्यक्तीनं सोमनाथ मंदिर आणि गुजरातमधील इतर अनेक ठिकाणी बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करणारा ईमेल पाठवला.
Published : September 21, 2026 at 7:34 PM IST
अहमदाबाद: गुजरातमध्ये सार्वजनिक आणि धार्मिक स्थळांवर बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची धमकी मिळाली आहे. या धमकीमुळं खळबळ उडाली आहे. एका अज्ञात व्यक्तीनं सोमनाथ मंदिर, गांधीनगरमधील कोबा येथील भाजपा राज्य कार्यालय, अहमदाबादमधील भाजपाचे खानपूर कार्यालय तसंच पोलीस आणि रॉ एजन्सीला लक्ष्य करण्याची धमकी देणारा ईमेल पाठवला आहे.
एका अज्ञात व्यक्तीनं सोमनाथ मंदिर आणि गुजरातमधील इतर अनेक ठिकाणी बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करणारा ईमेल पाठवला. या ईमेलमध्ये देशविरोधी आणि वादग्रस्त विधानं होती आणि आरोपीनं पाकिस्तान समर्थक घोषणा पोस्ट करून भीती पसरवण्याचा प्रयत्न केला. तसंच या ईमेलमध्ये पाकिस्तान आणि खलिस्तानला पाठिंबा देणाऱ्या घोषणांचाही समावेश आहे. या धमकीनंतर राज्यातील सर्व सुरक्षा यंत्रणा आणि पोलीस हाय अलर्टवर असून सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाब पोलिसांना सर्वात आधी धमकीचा ईमेल प्राप्त झाला. यानंतर पंजाबच्या डीजीपींनी गुजरात पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती दिली.
#WATCH | Gir Somnath, Gujarat: Security checks are underway after a bomb threat was received at the Shree Somnath Temple.— ANI (@ANI) September 21, 2026
DYSP, Gir Somnath, Mahadev Chaudhary, says, "The police received an email this morning containing a threat to blow up the Somnath Temple. Acting on the… pic.twitter.com/DroVE35ozj
या ईमेलमध्ये गुजरातमधील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. यानंतर, गुजरातची सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, सोमनाथ मंदिर आधीच 'झेड-प्लस' सुरक्षेखाली असल्यानं, सुरक्षा यंत्रणा इथं कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवतात. दरम्यान, मंदिराला यापूर्वीही धमकीचे ईमेल आले आहेत. मंदिराचा पुन्हा उल्लेख झाल्यामुळं सुरक्षा आणि दक्षता वाढवण्यात आली आहे. तर खबरदारीचा उपाय म्हणून, अहमदाबाद अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, शहर पोलीस आणि बॉम्ब शोधक व निकामी पथकाची पथकं खानपूर येथील भाजपा कार्यालयात पाठवण्यात आली.
याचबरोबर, ईमेलमध्ये नमूद केलेल्या इतर ठिकाणीही सुरक्षा तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. तसंच पोलीस ईमेलचा स्रोत आणि धमकीच्या सत्यतेची चौकशी करत आहे. दरम्यान, बॉम्ब हल्ल्याच्या धमक्यांचे ईमेल पाठवणाऱ्या एका कथित आंतरराज्यीय नेटवर्कच्या संबंधात गुजरात पोलिसांनी अलीकडेच बिहार आणि झारखंडमधील दोन जणांना अटक केली होती. तपासकर्त्यांच्या मते, तपासात एक डेटाबेस उघडकीस आला आहे, ज्यामध्ये धमक्यांचे मेसेज पाठवण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या अनेक ईमेल खात्यांची माहिती आहे.
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