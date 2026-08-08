"जे शिकतात तेच जिंकतात; आयआयटी दिल्लीच्या दीक्षांत समारंभात तरुणांना पंतप्रधान मोदींचा संदेश
आयुष्यातील आव्हानांना घाबरू नका, असा सल्लाही त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला; एखादी समस्या खूप मोठी वाटत असल्यास तिचे लहान आणि हाताळण्यायोग्य भागांमध्ये विभाजन करावे, असे त्यांनी सुचवले.
Published : August 8, 2026 at 5:17 PM IST
नवी दिल्ली: शनिवारी आयआयटी दिल्लीच्या 57 व्या दीक्षांत समारंभाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तरुणांना सतत शिकत राहण्याचे आणि जागतिक आव्हानांवर उपाय शोधण्याचे आवाहन केले. वेगाने बदलणाऱ्या जगात तंत्रज्ञान ही सर्वात मोठी ताकद आहे आणि पुढील 30-35 वर्षांत तरुण जी पावले उचलतील, त्यावरूनच 'विकसित भारता'ची दिशा ठरेल, यावर त्यांनी भर दिला. या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांनी पदवी आणि पदके प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. आयआयटी दिल्लीचे तरुण केवळ हातात पदवी घेऊनच पुढे जात नाहीत, तर देशासमोरील गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून वाटचाल करीत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच आयुष्यातील आव्हानांना घाबरू नका, असा सल्लाही त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला; एखादी समस्या खूप मोठी वाटत असेल, तर तिचे लहान आणि हाताळण्यायोग्य भागांमध्ये विभाजन करावे, असे त्यांनी सुचवले.
कोविडनंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधानांची विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष भेट : पंतप्रधान मोदींनी आठवण करून दिली की, यापूर्वी जेव्हा ते आयआयटी दिल्लीच्या दीक्षांत समारंभात सहभागी झाले होते, तेव्हा देश कोविड 19 महामारीचा सामना करीत होते आणि त्यांनी विद्यार्थ्यांशी आभासी (व्हर्च्युअल) माध्यमातून संवाद साधला होता. यावेळी विद्यार्थ्यांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहता आल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. हा क्षण त्यांच्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय क्षण असल्याचे सांगत त्यांच्या यशाबद्दल त्यांच्या कुटुंबीयांना वाटणाऱ्या अभिमानात आपणही सहभागी असल्याचे त्यांनी सांगितले. दीक्षांत समारंभाचा हा क्षण पूर्णपणे अनुभवण्याचे आवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले; भविष्यात जेव्हा ते मोठी जबाबदारी स्वीकारतील, तेव्हा आयआयटी दिल्लीच्या आठवणी त्यांना ऊर्जा देतील, असेही ते म्हणाले.
वसतिगृह आणि परिसराच्या आठवणी सोबत ठेवा : आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी आयआयटी दिल्लीच्या वसतिगृहातील आणि परिसरातील (कॅम्पस) जीवनाचाही उल्लेख केला. कुमाऊँ, आरा, कारा, विंध्याचल, नीलगिरी, कैलास आणि हिमाद्री यांसारख्या वसतिगृहांशी संबंधित आठवणी, तसेच वसतिगृहांमधील स्पर्धा आणि मित्रांसोबत घालवलेले क्षण यांची आठवण काढण्यास त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले. हलक्या-फुलक्या शैलीत बोलताना त्यांनी नमूद केले की, अनेक विद्यार्थी कदाचित जिया सराईमधील 'पोहे' आणि सातपुडा मेसमधील 'पराठे' यांच्या आठवणीत रमले असतील. विद्यार्थ्यांनी आपापले विभाग, आवडती ठिकाणे आणि मित्रांसोबत घालवलेला वेळ यांच्या आठवणीही जपून ठेवाव्यात, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की शिक्षक, मार्गदर्शक, प्राध्यापक आणि सहाय्यक कर्मचारी हे विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. त्यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले की, कॅम्पस सोडताना हे नातेसंबंध मागे सोडू नका, तर त्यांना आपल्या आयुष्यातील मौल्यवान ठेवा म्हणून पुढे घेऊन जा.
"जो शिकतो, तोच जिंकतो" – पंतप्रधान : पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, आगामी काळात तंत्रज्ञान, उद्योग आणि रोजगार या क्षेत्रांमध्ये वेगाने बदल होणार आहेत. पुढील 20 ते 30 वर्षांत जग कसे असेल याचा निश्चित अंदाज लावणे कठीण आहे; अशा परिस्थितीत निरंतर शिकत राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांनी म्हटले की, "जो शिकतो, तोच जिंकतो." त्यांच्या मते, ज्यांच्याकडे नवीन आव्हानांवर उपाय शोधण्याचे धैर्य असते, त्यांच्यासाठी ती आव्हानेच संधींमध्ये रूपांतरित होतात. पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की, आयआयटी दिल्लीची पदवी म्हणजे केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होणे, उच्च सीजीपीए (CGPA) मिळवणे किंवा नोकरी मिळवणे याचा पुरावा नाही; तर ती पदवी विद्यार्थ्यांच्या गुंतागुंतीच्या समस्या समजून घेण्याच्या आणि त्यावर उपाय शोधण्याच्या क्षमतेची साक्ष देते.
समस्या सोडवण्यासाठी त्यांचे लहान भागांत विभाजन करा : पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना सल्ला दिला की, जर एखादी समस्या खूप मोठी किंवा कठीण वाटत असेल, तर तिचे लहान आणि हाताळण्यायोग्य भागांमध्ये विभाजन करून ती सोडवली पाहिजे. आयआयटी दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रयोगशाळेतील काम, प्रकल्प आणि सिम्युलेशन दरम्यान अनेक समस्यांचा सामना केला आहे आणि त्या सोडवल्या आहेत; हाच दृष्टिकोन आयुष्यातही उपयुक्त ठरेल. त्यांनी नमूद केले की अडचणी क्वचितच एकट्या येतात; त्या अनेकदा आपल्यासोबत नवीन संधी घेऊन येतात. तरुणांनी सतर्क राहणे आणि या संधी ओळखणे ही काळाची गरज आहे.
आयुष्याच्या परीक्षेत सर्व काही 'अभ्यासक्रमाबाहेरचे' असते : पंतप्रधानांनी कॅम्पसमधील शिक्षण आणि कॅम्पसबाहेरील जीवन यांमधील मोठा फरक अधोरेखित केला. आयआयटीच्या परीक्षांमध्ये ठराविक अभ्यासक्रमाचे पालन केले जाते, परंतु आयुष्याच्या परीक्षेत असे प्रश्न समोर येतात जे पूर्णपणे "अभ्यासक्रमाबाहेरचे" असतात. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांना नेमके माहीत असते की कोणते असाइनमेंट्स पूर्ण करायचे आहेत आणि कोणत्या परीक्षा द्यायच्या आहेत, तर आयुष्यात अनेकदा खरा प्रश्न काय आहे हेच स्वतः ठरवावे लागते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांची जिज्ञासा कायम ठेवण्यास आणि ज्या गोष्टींना लोकांनी 'सामान्य' किंवा 'नियम' म्हणून स्वीकारले आहे, त्या समस्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यास प्रोत्साहित केले.
विकसित भारताच्या निर्मितीत तरुणांची महत्त्वपूर्ण भूमिका : पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, प्रत्येक पिढीला स्वतःच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो आणि त्या आव्हानांवरूनच त्या पिढीची राष्ट्रीय जबाबदारी निश्चित होते. आज देशावर 'विकसित भारत' घडवण्याची जबाबदारी आहे. त्यांनी नमूद केले की, भारत आर्थिक, तांत्रिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. या भक्कम पायावर विकसित भारताची उभारणी तरुणांनीच करायची आहे. देशातील तरुण जितके अधिक सक्षम होतील, तितकाच भारत अधिक बलवान होईल, यावर त्यांनी भर दिला. सरकारने तरुणांसाठी अशा अनेक क्षेत्रांची दारे खुली केली आहेत, जिथे प्रवेशाच्या संधी पूर्वी मर्यादित होत्या.
'चिप्सपासून जहाजांपर्यंत सर्व काही इथेच तयार होणार' : अंतराळ क्षेत्राचे उदाहरण देत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, पूर्वी या क्षेत्रात सरकारची भूमिका प्रमुख होती, परंतु आता खासगी क्षेत्र आणि तरुण यात वेगाने प्रगती करत आहेत. तरुण स्वतःची प्रक्षेपण वाहने (launch vehicles) तयार करत आहेत आणि रॉकेट्सचे प्रक्षेपण करत आहेत. त्यांनी सेमीकंडक्टर क्षेत्राचाही उल्लेख केला आणि सांगितले की, भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. त्यांनी घोषणा केली, "चिप्सपासून जहाजांपर्यंत सर्व काही इथेच, तुमच्या स्वतःच्या हातांनी तयार केले जाईल." तसेच, त्यांनी ड्रोन क्षेत्राचाही उल्लेख केला, जे तरुणांसाठी प्रचंड संधी उपलब्ध करून देणारे क्षेत्र आहे. शेती, औषध पुरवठा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या क्षेत्रांमधील ड्रोनच्या वापराचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, तरुण या क्षेत्रात नवनवीन संधी निर्माण करत आहेत.
एआय (AI), क्वांटम आणि खोल समुद्रातील संशोधनातील संधी : पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर्स, महत्त्वपूर्ण खनिजे, खोल समुद्रातील संशोधन, बॅटरी, ऊर्जा साठवणूक, ऊर्जा सुरक्षा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये तरुणांसाठी प्रचंड संधी आहेत. या क्षेत्रांसाठी प्रतिभा, नावीन्य आणि नेतृत्वाची गरज आहे आणि देश या संधींना पुढे नेण्यासाठी आयआयटी (IIT) सारख्या संस्थांमधील पदवीधरांकडे आशेने पाहत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
संशोधनावर भर; तरुणांकडून मोठ्या अपेक्षा : पंतप्रधानांनी भारतासाठी नवीन संशोधनाच्या गरजेवर भर दिला आणि त्याला चालना देण्यासाठी सरकारच्या विविध उपक्रमांचा जसे की, 'पंतप्रधान संशोधन फेलोशिप' (Prime Minister's Research Fellowship), 'संशोधन, विकास आणि नावीन्यपूर्ण योजना' (Research, Development, and Innovation Scheme) आणि 'राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन' (National Research Foundation) उल्लेख केला. संशोधनासाठी 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंतची तरतूद केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त 'वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन' (One Nation, One Subscription) या उपक्रमामुळे देशातील लहान शहरांमध्येही प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय संशोधन जर्नल्स उपलब्ध होणे शक्य झाले आहे.
पॅकेजेस आणि नोकऱ्यांची तुलना टाळा : पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना सोशल मीडियाच्या आधारे किंवा इतरांशी तुलना करणे टाळण्याचा सल्ला दिला. पदवीदान समारंभानंतर विद्यार्थी अनेकदा पगार पॅकेजेस, त्यांनी निवडलेल्या कंपन्या किंवा कोणी स्टार्टअप सुरू केले, याची तुलना करतात, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, जीवन ही काही 'लीडरबोर्ड' (गुणतालिका) नाही; खरी स्पर्धा इतरांशी नसून स्वतःशीच असते. तरुणांनी प्रत्येक दिवशी स्वतःला आधीच्या दिवसापेक्षा अधिक चांगले बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तसेच, त्यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले.
प्रत्येक निर्णयात देशाच्या हिताचा विचार करा – पंतप्रधान : आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पुढील ३०-३५ वर्षांत तरुणांकडून घेतले जाणारे निर्णय 'विकसित भारत' घडवण्याच्या दिशेने महत्त्वाची भूमिका बजावतील. त्यामुळे, कोणताही निर्णय घेताना तरुणांनी त्यातून देशाला कसा फायदा होईल, याचा विचार केला पाहिजे. त्यांनी सर्व विद्यार्थी, त्यांचे पालक, कुटुंबे, शिक्षक आणि संपूर्ण आयआयटी दिल्ली टीमचे अभिनंदन केले आणि त्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
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