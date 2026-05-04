आजचा दिवस ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व, अनेक वर्षांची मेहनत फळाला आली - नरेंद्र मोदी
विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बंगाली धोती-कुर्ता परिधान करून भाजपाच्या मुख्यालयात दाखल झाले.
Published : May 4, 2026 at 7:46 PM IST
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुचेरी या 5 राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला आहे. पाचपैकी तीन राज्यात भाजपाचा विजय झाला आहे. दरम्यान, संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मोठं यश मिळालं आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्या निकालात मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. तब्बल 15 वर्ष सत्ता असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीतील भाजपा मुख्यालयात मोठा जल्लोष साजरा करण्यात आला.
नरेंद्र मोदींचं जंगी स्वागत : विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बंगाली धोती-कुर्ता परिधान करून भाजपाच्या मुख्यालयात दाखल झाले. यावेळी बंगाल, आसाम आणि पुदुचेरी निवडणुकांमधील पक्षाच्या विजयानिमित्त जल्लोष साजरा करण्यात आला. नरेंद्र मोदींच्या मुख्यालयातील आगमनानंतर भाजपा कार्यकर्त्यांनी "4 मई, ममता गई" अशा घोषणा देत त्यांचं जंगी स्वागत केलं. तसंच भाजपाचं बंगालमधील प्रचारगीत "पोरिबर्तनो दरकार, चाई बीजेपी सरकार" वाजवण्यात आलं.
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi says, " these were the first assembly elections since bjp president nitin nabin assumed the presidency. the guidance provided to every party worker during these elections proved invaluable in this victory." pic.twitter.com/weDeu5Gwat— ANI (@ANI) May 4, 2026
आजचा दिवस ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व : नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतील पक्ष मुख्यालयात कार्यकर्त्यांना संबोधित केलं. ते म्हणाले, "आजचा दिवस ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व आहे. अनेक वर्षांच्या मेहनतीचं फळ मिळाल्यावर जो आनंद होतो, तोच आनंद आज देशभरातील भाजपा कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर मला दिसत आहे. एक कार्यकर्ता म्हणून, मी प्रत्येक भाजपा कार्यकर्त्याच्या आनंदात सहभागी आहे. आजचा दिवस अनेक अर्थांनी खास आहे. हा देशाच्या उज्ज्वल भविष्याची घोषणा करण्याचा दिवस आहे. हा विश्वासाचा दिवस आहे. तसंच भारताच्या महान लोकशाहीवर विश्वास ठेवा, कामगिरीच्या राजकारणावर विश्वास ठेवा, स्थिरतेच्या निर्धारावर विश्वास ठेवा, एक भारत-सर्वोत्तम भारताच्या भावनेवर विश्वास ठेवा," असं नरेंद्र मोदी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हटलं आहे.
सुनेत्रा पवार यांनीही प्रचंड विजय मिळवला : नरेंद्र मोदी म्हणाले की, "आज विविध पोटनिवडणुकांचे निकालही अत्यंत आनंददायी आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, नागालँड आणि त्रिपुरा इथं झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये जनतेनं आमच्या उमेदवारांना आशीर्वाद दिला आणि ते या राज्यांमध्येही विजयी झाले. एनडीए नेत्या आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही प्रचंड विजय मिळवला आहे. या सर्व राज्यांतील जनतेनं दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल मी त्यांचं मनःपूर्वक आभार मानतो. जय-पराजय हा लोकशाही आणि निवडणूक राजकारणाचा एक नैसर्गिक भाग आहे, परंतु या पाच राज्यांतील जनतेने संपूर्ण जगाला दाखवून दिलं आहे की आपला भारत लोकशाहीची जननी का आहे."
निवडणुकीत महिलांचा सहभाग खूप जास्त होता : "लोकशाही आमच्यासाठी केवळ एक व्यवस्था नाही. ती आमच्या नसानसांत भिनलेली संस्कृती आहे. ती आमच्या नसानसांत वाहणारी संस्कृतीची एक धारा आहे. आज केवळ भारताची लोकशाहीच जिंकली नाही, तर भारताचं संविधानही जिंकलं आहे. आपल्या घटनात्मक संस्था जिंकल्या आहेत आणि आपल्या लोकशाही प्रक्रिया जिंकल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये झालेलं 93 टक्के मतदान, ही स्वतःच एक ऐतिहासिक घटना आहे. आसाम, तामिळनाडू, पुदुचेरी आणि केरळमध्येही मतदानाच्या नव्या विक्रमांची नोंद झाली आहे. महिलांचा सहभागही खूप जास्त राहिला आहे. यामुळं भारतीय लोकशाहीचे एक उज्ज्वल चित्र उभं राहत आहे," असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
निवडणूक आयोग आणि सुरक्षा दलांचे अभिनंदन : "आज, मी निवडणूक आयोग, त्याचे सर्व कर्मचारी, माझे बंधू आणि भगिनी, मतदान प्रक्रियेत सहभागी असलेले सर्व कर्मचारी आणि विशेषतः सुरक्षा दलांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. भारताच्या लोकशाहीची प्रतिष्ठा जपण्यातील आपलं योगदान इतिहास सदैव लक्षात ठेवलं जाईल," असं नरेंद मोदी म्हणाले. याचबरोबर, पुढं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं की, "गेल्या वर्षी 14 नोव्हेंबरला, जेव्हा बिहार निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले, तेव्हा मी तुम्हा सर्वांना याच ठिकाणाहून सांगितलं होतं की, गंगा नदी बिहारच्या पलीकडे गंगासागरला जाऊन मिळते. आणि आज, बंगालच्या विजयामुळे गंगोत्रीपासून गंगासागरपर्यंत कमळ फुलत आहे. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आता पश्चिम बंगाल...गंगा मातेच्या काठावर वसलेल्या या राज्यांमध्ये आज भाजपा-एनडीएची सरकारं आहेत."
गंगा मातेचा आशीर्वाद अविरतपणे वर्षाव होतोय : "2013 मध्ये, जेव्हा भाजपानं मला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार होण्याची संधी दिली होती आणि जेव्हा मी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी काशीला गेलो होतो. त्यावेळी पत्रकारांनी मला घेरले होतं, तेव्हा माझ्या हृदयातून स्वाभाविकपणे एक आवाज आला आणि मी म्हणालो की, मी आलोही नाही आणि मला कोणी पाठवलंही नाही. गंगा मातेनं मला बोलावलं होतं. आज मला प्रत्येक क्षणी जाणवतं की, गंगा मातेच्या आशीर्वादाचा वर्षाव आपल्या सर्वांवर अविरतपणे होत आहे," असं नरेंद मोदी म्हणाले.
