ETV Bharat / bharat

"ते वंदे मातरमच्या गौरवाचा संबंध पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांशी जोडू इच्छितात," अमित शाहांनी राज्यसभेत स्पष्टच सांगितलं

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वंदे मातरमच्या 150व्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यसभेत झालेली विशेष चर्चा राजकीयदृष्ट्या आखण्यात आली होती, असा आरोप केला असता शाहांनी तो फेटाळून लावला.

Amit Shah clearly stated in the Rajya Sabha
अमित शाहांनी राज्यसभेत स्पष्टच सांगितलं (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 9, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: संसदेच्या 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनाला मंगळवारी राज्यसभेतून सुरुवात झाली. गृहमंत्री अमित शाह यांनी वंदे मातरमवरील चर्चेला सुरुवात करताना पश्चिम बंगालवर जोरदार हल्लाबोल केला. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वंदे मातरमच्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यसभेत झालेली विशेष चर्चा राजकीयदृष्ट्या आखण्यात आली होती, असा आरोप केला असता, त्यांनी तो फेटाळून लावला. टीकाकारांनी राष्ट्रीय गीताच्या वारशाचा आणि महत्त्वाबद्दल पुन्हा विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

विधानसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षी 2026 मध्ये होणार : संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात बोलताना अमित शाह म्हणाले की, विरोधी पक्षांच्या काही खासदारांनी ही चर्चा पश्चिम बंगालच्या निवडणूक राजकारणाशी जोडली होती. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की, पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षी 2026 मध्ये होणार आहेत, म्हणूनच ही चर्चा होत आहे. ते वंदे मातरमच्या गौरवाचा पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांशी संबंध जोडू इच्छितात. "मला वाटते की त्यांना त्यांच्या समजुतीचा पुनर्विचार करावा लागेल," असंही अमित शाह म्हणालेत. त्यांनी या गाण्याचे वर्णन "भारत मातेप्रति भक्ती आणि कर्तव्य जागृत करणारे अमर कार्य" असं केलंय. शाह पुढे म्हणाले की, चर्चेच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आणि स्पष्टपणे विचार करावा.

शाश्वत अस्तित्व सुनिश्चित करणारी चर्चा आयोजित करणे महत्त्वाचे : राज्यसभेत शाह यांनी यावर भर दिला की, वंदे मातरमचा निर्माता बंगालमध्ये जन्मला असला तरी त्याचा प्रभाव कधीही राज्यापुरता मर्यादित नव्हता. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, वंदे मातरम बंगाल आणि भारताच्या पलीकडे पसरला होता. जगभरातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी त्यांच्या गुप्त बैठकांमध्येही ते गायले. या गाण्याचे महत्त्व सांगताना शाह म्हणाले की, वंदे मातरमच्या 150 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, वंदे मातरमच्या भावनेचा सन्मान करणारी, त्याचा गौरव साजरा करणारी आणि त्याचे शाश्वत अस्तित्व सुनिश्चित करणारी चर्चा आयोजित करणे खरोखरच महत्त्वाचे आहे.

2047 मध्ये विकसित भारताच्या उभारणीत वंदे मातरम महत्त्वाचे : या प्रसंगाला ऐतिहासिक म्हणत शाह म्हणाले की, ही चर्चा तरुणांमध्ये राष्ट्रीय गीताच्या भूमिकेची समज वाढवेल. ते म्हणाले की, आपल्या तरुणांना आणि भावी पिढ्यांना भारताच्या स्वातंत्र्यात वंदे मातरमचे योगदान, त्याच्या निर्मितीला प्रेरणा देणारी देशभक्ती आणि 2047 मध्ये विकसित भारताच्या उभारणीत ही भावना कशी मदत करेल हे माहीत असले पाहिजे. वंदे मातरमची भावना भारताच्या सैनिकांच्या हृदयात जिवंत आहे. जेव्हा एखादा सैनिक आपल्या प्राणांचे बलिदान देतो, तेव्हा त्याच्या ओठांवर फक्त वंदे मातरम असते. या चर्चा संसदेच्या वंदे मातरमच्या वारशावर आणि त्याच्या 150 व्या वर्धापन दिनावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचा भाग आहेत.

7 नोव्हेंबर रोजी या गाण्याची 150 वी जयंती साजरी : सोमवारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरमच्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांच्या रचनेच्या भूमिकेवर भर दिला, तर भाजपा आणि विरोधी सदस्यांनीही एकमेकांवर निशाणा साधला. ही चर्चा जवळजवळ मध्यरात्रीपर्यंत चालली आणि सुमारे 12 तास चाललेल्या चर्चेत मोठ्या संख्येने सदस्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. भारताचे राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम म्हणजे "आई, मी तुला नमन करतो." या वर्षी 7 नोव्हेंबर रोजी या गाण्याची 150 वी जयंती साजरी करण्यात आली. बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांचे "वंदे मातरम्" हे प्रथम 7 नोव्हेंबर 1875 रोजी बंगदर्शन या साहित्यिक मासिकात प्रकाशित झाले. नंतर बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी 1882 मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या अमर कादंबरी "आनंदमठ" मध्ये हे स्तोत्र समाविष्ट केले. रवींद्रनाथ टागोर यांनी ते संगीतबद्ध केले होते. ते देशाच्या सभ्यता, राजकीय आणि सांस्कृतिक चेतनेचा अविभाज्य भाग बनले आहे.

हेही वाचाः

'मुख्यमंत्रिपदासाठी 500 कोटी'... वक्तव्यावरून राजकीय वातावरण तापलं, नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्या पत्नीची काँग्रेसमधून हकालपट्टी

इंडिगोमुळे देशभरातील विमानतळांवर गोंधळ; 9.55 लाख तिकिटं रद्द, रिफंडची रक्कम 872 कोटींवर पोहोचली

TAGGED:

WEST BENGAL ELECTIONS
AMIT SHAH
RAJYA SABHA
अमित शाह
GLORY OF VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.