"त्यांना भत्ते मिळतात, मग आमदार मोफत नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि पकोडे का खातात?" आरटीआय कार्यकर्त्यांचा सवाल
आमदारांना अधिवेशनादरम्यान भत्ते देत असल्यास त्यांना स्वतंत्रपणे मोफत जेवण आणि नाश्ता का दिला जातो?" "हे फक्त कर्नाटकलाच का लागू होते," असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय.
Published : November 23, 2025 at 1:22 PM IST
बेळगाव : कर्नाटक हे देशातील एकमेव राज्य आहे, जिथे विधानसभा अधिवेशनादरम्यान सर्व आमदारांना मोफत जेवण आणि नाश्ता दिला जातो. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आवाज उठवला असून, ते नियमांविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते भीमप्पा गडाडा यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत विचारले की, "जर आमदारांना अधिवेशनादरम्यान भत्ते दिले जात असतील तर त्यांना स्वतंत्रपणे मोफत जेवण आणि नाश्ता का दिला जात आहे?" "मला माहीत नाही की हे फक्त कर्नाटकलाच का लागू होते," असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय.
...तर न्यायालयात खटला दाखल केला जाणार : ईटीव्ही भारतशी बोलताना भीमप्पा गडाडा म्हणाले की, "फेब्रुवारी आणि जुलै 2024 मध्ये बंगळुरू येथे झालेल्या अधिवेशनांमध्ये सरकारने मंत्री आणि सदस्यांना मोफत जेवण आणि सोफा पुरवला, यासाठी सरकारने विविध हॉटेल्सवर 3.533 दशलक्ष रुपये खर्च केले. मार्च 2025 मध्ये झालेल्या अधिवेशनामध्ये मंत्री आणि सदस्यांसाठी जेवण आणि अल्पोपहारावर खर्च झालेला निधी विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर यांच्या वैयक्तिक बचत खात्यातून सरकारला परत केला पाहिजे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कायदा मंत्री आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना कागदपत्रांसह पत्र लिहून ही विनंती करण्यात आली आहे. जर सभापतींकडून हे पैसे वसूल करण्याची कारवाई केली गेली नाही तर न्यायालयात खटला दाखल केला जाणार आहे."
दुपारचे जेवण दिल्याने आमदारांची उपस्थिती वाढण्यास मदत : फेब्रुवारी 2025 मध्ये माध्यमांशी बोलताना विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले होते की, विधानसभेत मोफत नाश्ता आणि दुपारचे जेवण दिल्याने आमदारांची उपस्थिती वाढण्यास मदत झाली. ते म्हणाले की, पूर्वी आमदार नाश्त्याची वाट पाहत उशिरा येत असत किंवा दुपारच्या जेवणासाठी निघून गेल्यानंतर परत येत नसत, परंतु आता ही समस्या बऱ्याच प्रमाणात सुटली आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भीमप्पा गडाडा म्हणाले की, "विधानसभा सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे की, बंगळुरू येथे होणाऱ्या अधिवेशनादरम्यान कामकाजात सहभागी होणाऱ्या सदस्यांना सरकारने मोफत जेवण, चहा आणि कॉफी द्यावी, अशी नियमांमध्ये तरतूद नाही. त्याचप्रमाणे लोकसभा, राज्यसभा किंवा देशातील इतर कोणत्याही राज्य विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या अधिवेशनादरम्यान सदस्यांना नाश्ता, चहा, कॉफी, शीतपेये किंवा आरामदायी जागा पुरवल्या जात नाहीत."
आमदारांसाठी असा नियम संविधानाच्या भावनेविरुद्ध : या संपूर्ण प्रकरणावर नाराजी व्यक्त करताना भीमप्पा म्हणाले की, "कर्नाटकच्या आमदारांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या नियमांमध्ये कुठेही असे नमूद केलेले नाही की सरकार अधिवेशनादरम्यान सदस्यांना मोफत जेवण, चहा आणि कॉफी देईल आणि असा निर्णय घेण्यापूर्वी सभापतींनी "विशेष मंडळाची" बैठक बोलावून आणि त्या विषयावर चर्चा न करता असा निर्णय घेतला आहे हे संविधानाच्या भावनेविरुद्ध आहे."
आमदारांना दंड म्हणून दररोज ही रक्कम सरकारने वसूल करावी : आरटीआय कार्यकर्ते भीमप्पा गडाडा यांनी मागणी केली की, "सरकारकडून सभागृहात आमदारांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी मोफत जेवण, चहा आणि कॉफी देणारे ही शाळकरी मुले नाहीत. त्या बदल्यात जे आमदार संपूर्ण दिवस सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होत नाहीत, त्यांना सरकारकडून मिळणारे पगार, भत्ते आणि इतर फायदे दिले जाऊ नयेत. शिवाय अशा आमदारांना दंड म्हणून दररोज ही रक्कम सरकारला द्यावी लागेल, असे कठोर नियम बनवावेत."
संसदेच्या कॅन्टीनमधील अनुदान 2021 मध्ये रद्द करण्यात आले होते. तेव्हापासून अन्नाचे दर :
शाकाहारी थाळी: 100 रुपये
मांसाहारी बुफे: 700 रुपये
शाकाहारी बिर्याणी: 50 रुपये
चिकन बिर्याणी: 100 रुपये
पैशाचा वापर सदस्यांसाठी जेवण आणि नाश्त्यासारख्या खर्चावर करणार : ते म्हणाले की, "सभापतींची ही कृती न्याय्य नाही, कारण संविधानाच्या इच्छेविरुद्ध, त्यांनी राज्याच्या विकासकामांसाठी राज्यातील जनतेने सरकारला दिलेल्या कराच्या स्वरूपात दिलेल्या पैशाचा वापर सदस्यांसाठी जेवण आणि नाश्त्यासारख्या खर्चावर केलाय. जर हे सर्व पैसे सभापतींकडून वसूल केले गेले नाहीत तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कायदा मंत्री आणि सरकारचे मुख्य सचिव यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार असतील आणि त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला जाणार आहे."
