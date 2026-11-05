अटक आणि ताब्यात घेणे यात कोणताही फरक नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
ज्या 24 तासांच्या आत आरोपीला न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे आवश्यक असते, तो कालावधी व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होतो, अधिकृत अटकेच्या वेळेपासून नाही, असं न्यायालयानं म्हटलंय.
By Sumit Saxena
Published : November 5, 2026 at 1:09 PM IST
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेनंतरच्या प्रक्रियेसाठी 24 तासांच्या कालमर्यादेबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले जाते, तेव्हापासूनच 24 तासांचा कालावधी सुरू होतो. अटक केलेल्या व्यक्तीला न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याची मुदत ही त्याला अधिकृतपणे अटक केल्याच्या वेळेपासून नव्हे, तर त्याला ताब्यात घेतल्याच्या वेळेपासून मोजली जावी. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की, ज्या 24 तासांच्या आत आरोपीला न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर (ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट) हजर करणे आवश्यक असते, तो कालावधी व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होतो, केवळ अधिकृत अटकेच्या वेळेपासून नाही.
घटनात्मक संरक्षणाच्या संदर्भात 'अटक' आणि 'ताब्यात घेणे' हे दोन्ही समान : न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, घटनात्मक संरक्षणाच्या उद्देशाने 'अटक' आणि 'ताब्यात घेणे' या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्षात एकच आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की, दोन्ही परिस्थितींमध्ये व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित होते. 'ताब्यात घेणे' आणि 'अटक करणे' यांच्यात फरक करण्याचा प्रयत्न करणे हे घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य आहे, असंही न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले.
मूलभूत अधिकारांना प्राधान्य : एका महत्त्वाच्या निरीक्षणात न्यायालयाने भर दिला की, खटल्यातील विलंब आणि जामिनाशी संबंधित बाबी हाताळताना विशेष कायद्यांमधील तरतुदींपेक्षा आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांना प्राधान्य दिले पाहिजे. 'अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेंशन) ॲक्ट' (UAPA), 'नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकियाट्रोपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट' (NDPS) आणि 'प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट' (PMLA) यांसारख्या कायद्यांअंतर्गत जामिनाबाबतच्या परस्परविरोधी न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ देत न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले की, आरोपीच्या घटनात्मक अधिकारांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणे आवश्यक आहे.
अटक आणि ताब्यात घेणे या दोन्ही स्थितींत स्वातंत्र्य मर्यादित : न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विशेष कायद्यांचा आधार घेऊन राज्यघटनेचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही; उलट, अशा कायद्यांचा अर्थ लावताना ते घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत असावेत. न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले की, घटनात्मक संरक्षणाच्या दृष्टीने 'अटक' आणि 'ताब्यात घेणे' हे मूलतः एकच आहेत, कारण दोन्ही परिस्थितींमध्ये व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित होते.