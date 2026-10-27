तामिळनाडूत पोलिसांवर फिल्मी स्टाईल हल्ला करून 17 कैदी फरार; चार जणांना अटक करण्यात यश
उप-कारागृहातून 17 कैदी पळून गेल्याच्या घटनेनंतर 17 विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. त्यातील चारच कैद्यांना पुन्हा अटक करण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे.
Published : October 27, 2026 at 9:07 AM IST
चेन्नई- (थेनी)- तामिळनाडूच्या थेनी तुरुंगातून 17 कैदी सोमवारी रात्री फरार झाले होते. त्यामधील चार जणांना पोलिसांनी शोधून पुन्हा अटक केली आहे. फरार होण्यापूर्वी कैद्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवर हल्ला केल्याची माहिती समोर येत आहे. उर्वरित कैद्यांचा शोध घेण्यासाठी 17 विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
दक्षिण विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक (IGP) विजयेंद्र बिदारी यांनी सांगितलं की, एका शोध मोहिमेदरम्यान पळून गेलेल्या एका कैद्याला पकडण्यात आलं आहे. या घटनेनंतर, सुरक्षा पथकांकडून वाहनांची कसून तपासणी केली जात आहे. दिंडीगुलचे पोलीस अधीक्षक एस. जयकुमार यांनी सांगितलं की, खबरदारीचा उपाय म्हणून शेजारील दिंडीगुल जिल्ह्यात 16 ठिकाणी तपासणी नाके (check posts) उभारण्यात आले आहेत.
#UPDATE | Tamil Nadu | Four escaped prisoners have been arrested by police during combing operations: Inspector General of Police (IGP), South Zone, Vijayendra Bidari 17 inmates had escaped from the Theni sub-jail late last night (Pics Source: Inspector General of Police (IGP), South Zone, Vijayendra Bidari)— ANI (@ANI) October 27, 2026
पोलिसांच्या माहितीनुसार, हे सर्व 17 आरोपी एकाच कोठडीत ठेवण्यात आले होते. कैद्यांनी एक जण आजारी असल्याचं नाटक केले. कारागृह कर्मचारी त्याला पाहण्यासाठी गेल्यानंतर कैद्यांनी त्यांच्यावर अचानक हल्ला केल. चित्रपटातील प्रसंगाप्रमाणं ते कर्मचाऱ्यावर हल्ला करून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. पोलीस अहवालानुसार, थेनी जिल्हा कारागृहातील थंगापांडी नावाच्या कर्मचाऱ्याच्या डोक्याला दुखापत झाली. त्याला जी. विलाक्कू येथील सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. कारागृहातील इतर दोन कर्मचाऱ्यांनाही किरकोळ दुखापत झाली आहे.
कैदी पळून गेल्याच्या घटनेनंतर, आसपासच्या जिल्ह्यांतील पोलिसांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आलं आहे. इडुक्की, मदुराई आणि दिंडीगुल जिल्ह्यांतील पोलीस यंत्रणेला या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. पळून गेलेल्या कैद्यांचे फोटो सामायिक करण्यात आले आहेत. उर्वरित कैद्यांचा शोध घेण्याचे आणि त्यांना पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.