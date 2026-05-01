सध्या गैरप्रकार EVM द्वारे नव्हे, तर SIR द्वारे होतोयेत - ओमर अब्दुल्ला
ओमर अब्दुल्ला यांनी एसआयआर मोहिमेला पश्चिम बंगालसमोरील एक "मोठं आव्हान" म्हटलं आहे.
Published : May 1, 2026 at 4:52 PM IST
श्रीनगर : नुकत्याच काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी एक विधान केलं आहे. "निवडणुकीच्या निकालांना ईव्हीएम किंवा निवडणुकीपूर्वीच्या गैरप्रकारांमुळं कोणताही धोका नाही, परंतु निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेमुळं धोका आहे," असं ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या एसआयआरमधून चोरी होतेय : पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामिळनाडू आणि पुदुचेरीमधील विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या निवडणुकांचा निकाल 4 मे रोजी जाहीर होणार आहे. दरम्यान, कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भवानीपूर येथील ईव्हीएम स्ट्रॉंग रूमला भेट दिली आणि मतमोजणी प्रक्रियेत फेरफार करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाविरुद्ध इशारा दिला. दरम्यान, पक्षाचे कार्यकर्ते तिथं तैनात करून स्ट्रॉंग रूमचं रक्षण करण्याच्या ममता बॅनर्जींच्या कृतीचं जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी देखील समर्थन केलं आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलं की, "ईव्हीएम आणि हे लोक एसआयआरसोबत जे करत आहेत, त्यात फरक आहे. आज ईव्हीएममधून चोरी होत नाही, पण दुर्दैवानं निवडणूक आयोगाच्या एसआयआरमधून चोरी होत आहे."
एक्झिट पोलचे अंदाज चुकीचे ठरू शकतात : याचबरोबर, ओमर अब्दुल्ला यांनी एसआयआर मोहिमेला पश्चिम बंगालसमोरील एक "मोठं आव्हान" म्हटलं आहे. ज्या मोहिमेनं 90 लाखांहून अधिक मतदारांना मतदार यादीतून वगळलं आहे. ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, "पश्चिम बंगालच्या निवडणुका सर्वांसाठी एक मोठं आव्हान आहे. देव न करो, पण जर या एसआयआरचे निकाल वेगळे लागले, तर ते आपल्या सर्वांसाठी खूप धोकादायक ठरेल. आपण यापासून स्वतःचं संरक्षण केलं पाहिजे." दरम्यान, मतदान झाल्यानंतर एक्झिट पोल समोर आले आहेत. त्यानुसार भाजपा निवडणुकीत बाजी मारणार असल्याचं दिसत आहे. मात्र, ओमर अब्दुल्ला यांनी एक्झिट पोलचे हे अंदाज चुकीचे ठरू शकतात, असं सांगून त्यावर शंका व्यक्त केली आहे. तसंच त्यांनी व्यावसायिक सिलिंडरसह इंधनाच्या दरात झालेली 900 रुपयांची वाढ ही निवडणुका संपण्याशी जोडली आहे. ओमर अब्दुल्ला म्हणाले, "खरा उपाय युद्ध संपवण्यात आहे. या युद्धाला कधीही वैध आधार नव्हता. अमेरिकेनं हे मान्य करून युद्ध थांबवताच, आम्हाला काही आर्थिक दिलासा मिळू शकेल."
