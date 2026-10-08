"‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान जगाने आमची ताकद पाहिली"; हवाई दल दिनानिमित्त हवाई दल प्रमुखांचे महत्त्वपूर्ण विधान
94 व्या हवाई दल दिनानिमित्त एअर चीफ मार्शल यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर'चा उल्लेख करत भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) प्रहारक्षमतेची प्रशंसा केली. सौरभ शुक्ला यांचा अहवाल.
Published : October 8, 2026 at 8:15 PM IST
गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) : हवाई दल प्रमुख ए. पी. सिंग यांनी बुधवारी सांगितले की, भारतीय हवाई दलाने 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान आपला वेग, विध्वंसक मारा करण्याची क्षमता आणि उत्कृष्ट हवाई संरक्षण क्षमता यांचे प्रदर्शन केले. तसेच कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी हवाई दल पूर्णपणे सतर्क, समर्पित आणि सज्ज असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. हिंडन हवाई तळावर आयोजित हवाई दल दिनाच्या कार्यक्रमात बोलताना हवाई दल प्रमुखांनी नमूद केले की, जगभरातील अलीकडील संघर्षांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, राष्ट्राच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हवाई दल हे एक प्रमुख साधन आहे.
उत्कृष्ट हवाई संरक्षण प्रणालीद्वारे क्षमता सिद्ध : ए. पी. सिंग यांनी पुढे सांगितले की, हवाई दलाची ताकद केवळ त्यांची आधुनिक विमाने आणि शस्त्रास्त्रांवरून मोजली जात नाही, तर ती त्यांच्या युद्धसज्जतेवरून आणि गरज पडल्यास त्वरित आणि आत्मविश्वासाने कारवाई करण्याच्या क्षमतेवरून मोजली जाते. 'ऑपरेशन सिंदूर'चा संदर्भ देत ते म्हणाले, "गेल्या वर्षी, भारतीय हवाई दलाने ज्या वेगाने युद्धभूमीवर आपली तैनाती केली, ते संपूर्ण जगाने पाहिले." या मोहिमेदरम्यान हवाई दलाने आपल्या विध्वंसक मारा करण्याच्या क्षमतेद्वारे आणि उत्कृष्ट हवाई संरक्षण प्रणालीद्वारे आपली क्षमता सिद्ध केली, असेही त्यांनी नमूद केले.
क्षेपणास्त्रे आणि हेलिकॉप्टर्स यांचे प्रदर्शन : हवाई दल दिनाच्या संचलनादरम्यान हिंडन हवाई दल तळावर विविध प्रकारची आधुनिक लढाऊ विमाने, रडार प्रणाली, क्षेपणास्त्रे आणि हेलिकॉप्टर्स यांचे प्रदर्शन करण्यात आले. संचलनासाठी जमलेला जनसमुदाय ही शक्तिशाली विमाने जवळून पाहून भारावून गेला होता. हवेत उडणारी आणि जमिनीवर प्रदर्शनासाठी ठेवलेली लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स पाहून उपस्थित प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले होते आणि अनेक जण हे क्षण आपल्या मोबाईलमध्ये टिपताना दिसत होते. उपस्थित लोकांसाठी, हवाई दलाची ही अत्याधुनिक विमाने इतक्या जवळून पाहणे हा केवळ एक रोमांचक अनुभवच नव्हता, तर तो अत्यंत अभिमानाचा क्षणही होता.
बहुपक्षीय हवाई सराव 'तरंग शक्ती' यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सरावांवर विशेष भर : हवाई दल दिनानिमित्त केलेल्या भाषणात हवाई दल प्रमुखांनी यावर भर दिला की, वास्तववादी प्रशिक्षण आणि सरावाद्वारे हे दल विविध प्रकारच्या मोहिमांच्या गरजांसाठी सतत तयारी करत आहे. "आम्ही ज्या प्रकारे युद्ध लढतो, त्याच प्रकारे प्रशिक्षण घेतो," असे सांगत त्यांनी नमूद केले की, व्यावसायिक प्रशिक्षण हाच हवाई दलाच्या मोहिमेसंबंधीच्या क्षमतेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. लढाऊ सज्जतेचे मूल्यांकन करण्याच्या आणि नवीन तंत्रज्ञान वेगाने कार्यान्वित प्रणालीमध्ये (operational framework) समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून त्यांनी 'वायुशक्ती', 'द्रोनाथॉन' आणि सध्या सुरू असलेल्या बहुपक्षीय हवाई सराव 'तरंग शक्ती' यांसारख्या महत्त्वपूर्ण सरावांवर विशेष भर दिला.
हवाई दलाच्या परिवर्तनासाठी एआय (AI) आणि स्वायत्त प्रणाली महत्त्वपूर्ण : हवाई दल प्रमुखांनी नमूद केले की, भारतीय हवाई दल आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल नवोपक्रमांच्या युगात प्रवेश करत आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कमांडरना प्रचंड प्रमाणात माहितीचे (डेटा) विश्लेषण करण्यास आणि माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी एआयचा वापर केला जात आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, 'मॅन-इन-द-लूप' (man-in-the-loop) दृष्टिकोनाचा वापर करून स्वायत्त प्रणाली विकसित केल्या जात आहेत; याचा उद्देश मानवी निर्णय प्रक्रियेचे महत्त्व कायम राखून एआयच्या माध्यमातून हवाई दलाची क्षमता वाढवणे हा आहे. तसेच ड्रोन आणि हायपरसॉनिक वाहनांपासून ते अत्याधुनिक विमाने आणि उपग्रहांपर्यंतच्या नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर हवाई दलाचा विशेष भर असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
'आत्मनिर्भरता' हे हवाई दलाचे मार्गदर्शक तत्त्व : हवाई दल प्रमुखांनी सांगितले की, आत्मनिर्भरता हे भारतीय हवाई दलाचे मार्गदर्शक तत्त्व राहिले आहे. या प्रयत्नात उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांसोबत हवाई दल करत असलेल्या सहकार्यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. या प्रयत्नांची उदाहरणे म्हणून त्यांनी स्वदेशी बनावटीची विमाने आणि प्रणालींचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये तेजस, ॲडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA), ध्रुव आणि प्रचंड हेलिकॉप्टर्स, अस्त्र क्षेपणास्त्र, आकाश हवाई संरक्षण प्रणाली आणि ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र यांचा समावेश आहे. नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा जलद स्वीकार करणे ही हवाई दलाच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक बाब बनली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आकाशापलीकडे अंतराळाकडे दृष्टिक्षेप : हवाई दल प्रमुखांनी अंतराळाचे वर्णन हवाई क्षेत्राचाच एक नैसर्गिक विस्तार म्हणून केले आणि भारतीय हवाई दल इस्रो (ISRO) व देशांतर्गत अंतराळ संस्थांसोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करत असल्याचे नमूद केले. त्यांनी 'गगनयान' मोहिमेतील हवाई दलाच्या भूमिकेवरही प्रकाश टाकला आणि सांगितले की, दल आपल्या क्षमता वातावरणाच्या पलीकडे विस्तारण्याची तयारी करत आहे. याव्यतिरिक्त हवाई दल प्रमुखांनी मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण कार्यातील हवाई दलाच्या योगदानावर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की, जेव्हा जेव्हा देशाला पूर किंवा इतर आपत्तींचा सामना करावा लागला, तेव्हा जीवित व मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी आणि मदत साहित्य पोहोचवण्यासाठी हवाई दलाचे जवान नेहमीच तत्परतेने पुढे आले आहेत. त्यांनी या गोष्टीवरही भर दिला की, 'वसुधैव कुटुंबकम्' (संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे) या तत्त्वाचे पालन करत, हवाई दलाची मानवतावादी मदतीची बांधिलकी भारताच्या सीमांच्या पलीकडेही विस्तारलेली आहे.
तिन्ही दलांमधील समन्वयावर भर : सशस्त्र दलांमधील समन्वयाबाबत बोलताना हवाई दल प्रमुखांनी सांगितले की, भूदल आणि नौदलासोबत मिळून संयुक्त नियोजन करणे आणि लढाऊ मोहिमांची अंमलबजावणी करणे ही आता नित्याची बाब बनली आहे. त्यांच्या मते, तिन्ही दलांमधील क्षमता आणि मनुष्यबळाची ही देवाणघेवाण परस्पर समन्वय अधिक दृढ करत आहे, ज्यामुळे अधिक संघटित आणि एकसंध लष्करी दल उभारण्यास मदत होत आहे. त्यांनी पुढे म्हटले, "आपण सर्वजण आपापल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शक्ती आणि क्षमतांचे योगदान देतो आणि एकत्रितपणे आपण अधिक मोठे यश संपादन करू शकतो." हवाई दल दिनानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारतीय हवाई दल आणि त्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. देशाची सेवा आणि सुरक्षा यासाठी सदैव तत्पर असलेल्या 'एअर वॉरियर्स'च्या (हवाई योद्ध्यांच्या) योगदानाची त्यांनी दखल घेतली आणि त्यांचे कौतुक केले.
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