न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन हेतुपुरस्सर नव्हते; केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली
सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी अवमान नोटीसबद्दल बिनशर्त माफी मागितली.
Published : October 15, 2026 at 11:11 AM IST
नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान नोटिशीच्या संदर्भात बिनशर्त माफी मागितली. दिल्लीत लादलेल्या निर्बंधांबाबत 9 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन हेतुपुरस्सर नव्हते. अफवांचा प्रसार रोखण्यासाठी हे उपाय योजण्यात आले होते, असंही त्यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात गोविंद मोहन यांनी अवमान नोटिशीबद्दल बिनशर्त माफी मागितली.
केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन 9 ऑक्टोबरच्या रात्री 10:00 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबरच्या रात्री 10:00 वाजेपर्यंत रायसिना हिल्सच्या 4 किलोमीटर परिसरात मोबाइल इंटरनेट सेवा एक दिवसासाठी स्थगित करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. सार्वजनिक अशांतता टाळण्यासाठी आणि शांतता राखण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते, असंही त्यांनी सांगितले.
मी न्यायालयाची बिनशर्त आणि पूर्ण माफी मागतो : खरं तर हे संक्षिप्त प्रतिज्ञापत्र बुधवारी रात्री उशिरा दाखल करण्यात आले. गृहसचिवांनी म्हटले आहे की, "सुरुवातीलाच मी या न्यायालयाची बिनशर्त आणि पूर्ण माफी मागतो. या सन्माननीय न्यायालयाच्या निर्देशांचे कोणतेही जाणीवपूर्वक उल्लंघन झालेले नाही हे दर्शवण्यासाठी मी काही तथ्ये न्यायालयासमोर मांडत आहे." प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, "मी नमूद करू इच्छितो की, प्रस्थापित कायदेशीर सुरक्षा उपायांच्या अंतर्गत विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात इंटरनेट सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करणे, हा सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठीचा एक मान्य उपाय आहे. त्याचा विचार योग्य परिस्थितीत केला जाऊ शकतो."
एका दिवसासाठी मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित : सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की, रायसिना हिल्सच्या 4 किलोमीटर परिसरात 9 ऑक्टोबर 2026 च्या रात्री 11:00 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबर 2026 च्या रात्री 11:00 वाजेपर्यंत म्हणजेच एका दिवसासाठी मोबाइल इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली होती. प्रतिज्ञापत्रात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ही स्थगिती केवळ मोबाइल (सेल्युलर) इंटरनेट सेवांपुरती मर्यादित होती. ती वाय-फाय (Wi-Fi) आणि ब्रॉडबँडसारख्या इतर दूरसंचार सेवांना लागू नव्हती. त्यात नमूद केले आहे, "त्यामुळे, मी नम्रपणे विनंती करतो की, या न्यायालयाने 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करावी, जेणेकरून आवश्यकतेनुसार इंटरनेट सेवा स्थगित करता येतील. ही कार्यवाही पूर्णपणे कायद्यानुसार आणि सर्व लागू कायदेशीर आवश्यकता व सुरक्षा उपायांचे पालन करून केली जाईल."
सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली : 11 ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात 'सीजेपी' (CJP) द्वारे आयोजित निदर्शने दिल्ली पोलिसांनी हाणून पाडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गृह सचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि डीएमआरसी (DMRC) चे अध्यक्ष यांना अवमानना नोटीस बजावली. गृह सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे की, दिल्ली पोलिसांकडून 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी रात्री 10:00 वाजेपर्यंत एका दिवसासाठी सेल्युलर इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याची विनंती प्राप्त झाली होती.
इंटरनेट सेवा स्थगित करणे हा एक योग्य उपाय : त्यात पुढे म्हटले आहे की, या विनंतीवर कायद्यानुसार योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करून विचार करण्यात आला होता. परिस्थितीचे गांभीर्य आणि राष्ट्रीय राजधानीत सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कोणताही अडथळा येऊ नये ही गरज लक्षात घेता, इंटरनेट सेवा स्थगित करणे हा एक योग्य उपाय मानला गेला. "मी नम्रपणे विनंती करतो की, सध्याच्या कार्यवाहीत बजावलेल्या नोटीसवर विचार करताना न्यायालयाने वरील तथ्ये लक्षात घ्यावीत आणि ही नोटीस रद्द करावी," असंही प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ आज या अवमानना याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
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