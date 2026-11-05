एल निनोचा तिहेरी हल्ला : अन्न संकटाचा सामना, हिवाळ्यात उन्हाचा चटका, भात व गव्हाच्या पिकांचं नुकसान
एल निनोमुळं निर्माण होणाऱ्या उष्णतेमुळं भारतात 55 हजार आणि जगभरात 8.57 लाख अतिरिक्त मृत्यू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
Published : November 5, 2026 at 8:34 PM IST
हैदराबाद : (Samanvay Pandey/EB Prime Team) : El Nino Effect India : पॅसिफिक महासागरातून उगम पावलेला एल निनो भारतावर तिहेरी हल्ला करत आहे. आधी त्यानं मान्सूनमध्ये व्यत्यय आणला, आणि आता तो हिवाळा अधिक उबदार वाटायला लावणार आहे. याचा अर्थ डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यातही पंखे वापरावे लागतील. तिसरा आणि सर्वात मोठा हल्ला तर आता सर्वांच्या पोटावर झाला आहे. भात आणि कडधान्ये यांसारखी खरीप पिकं नष्ट झाली आहेत. आता गहू व तेलबिया यांसारखी रबी पिकंही नष्ट होण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका रिपोर्टनुसार, यामुळे जगभरातील अंदाजे 27.4 कोटी लोकांसाठी अन्नसंकट निर्माण होईल. 'ईटीव्ही भारत'च्या या वृत्तामध्ये, समुद्रातून उगम पावलेले हे 'वादळ' भारतीय शेतीवर कसा कहर करत आहे, हे आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
45 देशांमधील 27.4 कोटी लोकांना करावा लागणार अन्न संकटाचा सामना: संयुक्त राष्ट्रांच्या वर्ल्ड फूड प्रोग्रॉमनं इशारा दिला आहे की, एल निनोमुळं, 45 देशांमधील गंभीर अन्न असुरक्षिततेचा सामना करणाऱ्या लोकांची एकूण संख्या 2027 च्या अखेरपर्यंत 27.4 कोटींपर्यंत पोहोचू शकते. वास्तविक पाहता, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका अहवालानुसार, हवामान बदल आणि भू-राजकीय संघर्षांमुळे देशांना खतांच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. यामुळं तांदळाच्या किमतीत 50 टक्के, गव्हाच्या किमतीत 37 टक्के आणि सोयाबीनच्या किमतीत 21 टक्के वाढ झाली आहे.
भारतातील अन्न महागाई 5 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता : कमी मान्सून पाऊस आणि जलाशयांमधील पाण्याच्या कमतरतेमुळे भारत मोठ्या आर्थिक आणि कृषी संकटाचा सामना करत आहे. असा अंदाज आहे की, मक्याचे उत्पादन 28-32 टक्के, भात/तांदळाचे उत्पादन 12-18 टक्के आणि कडधान्यांचे उत्पादन 14-17 टक्क्यांनी घटू शकतं. अन्न महागाई 3-5 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि इंडोनेशियाला एल निनोचा सर्वाधिक फटका : एल निनोमुळं दक्षिण आणि आग्नेय आशियामध्ये मान्सूनची मोठी कमतरता, विक्रमी उष्णतेच्या लाटा, कृषी दुष्काळ आणि मोठ्या प्रमाणावर वणवे लागले आहेत. भारत आणि इंडोनेशियाला याचा विशेष फटका बसला आहे. यामुळं नोकऱ्या जाणे, पाणी आणि नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. भारतात मान्सूनच्या हंगामात अत्यल्प पाऊस पडला, तर इंडोनेशियाला वणव्यांमुळं निर्माण झालेल्या धोकादायक धुराचा फटका बसला. तर एल निनोमुळं इतर सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांमध्ये फिलीपिन्स, पाकिस्तान आणि म्यानमार यांचा समावेश आहे. शिवाय, स्थलांतराचा सामना करणाऱ्या समुदायांना सुरक्षेच्या धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे, ज्यात महिला आणि मुलं सर्वाधिक असुरक्षित आहेत.
एल निनोचे आरोग्यावरील परिणाम : भारतावर एल निनोचे परिणाम प्रामुख्यानं कमी पावसाची कमतरता, दुष्काळ आणि वाढलेली उष्णता या स्वरूपात दिसून येतात. अधिक उष्णता आणि पावसाच्या बदलत्या स्वरूपामुळं मलेरिया, डेंग्यू, चिकुनगुनिया आणि झिका यांसारख्या आजारांमध्ये अचानक वाढ होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, काही भागांतील पुरामुळं पाणीपुरवठा दूषित होतो, ज्यामुळं कॉलरा आणि टायफॉइडसारख्या जलजन्य आजारांचा प्रसार होतो. सामान्यपेक्षा जास्त तापमानामुळं हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी, श्वसनसंस्थेसंबंधी, मूत्रपिंडासंबंधी आणि चयापचयासंबंधी आजारही अधिक गंभीर होऊ शकतात.
- उष्णतेमुळं होणारे आजार : एल निनोमुळं तापमानात लक्षणीय वाढ होते. यामुळं उष्णतेच्या लाटा, उष्माघात, निर्जलीकरण आणि थकवा यामध्ये झपाट्यानं वाढ होते, जे वृद्ध आणि मुलांसाठी जीवघेणे ठरू शकते.
- संसर्गजन्य रोग : अतिवृष्टी आणि पूर आलेल्या भागांमध्ये कॉलरा, अतिसार आणि टायफॉइडसारखे आजार पसरतात. पाण्याच्या कमतरतेमुळं (दुष्काळामुळं) लोकांना दूषित पाणी पिण्यास भाग पडते, ज्यामुळं पोटाच्या आजारांमध्ये वाढ होते.
- डासांमुळे होणारे आजार : वाढते तापमान आणि अवकाळी पावसामुळे डासांच्या प्रजननाला चालना मिळते, ज्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया, चिकुनगुनिया आणि झिका विषाणू यांसारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढतो.
- श्वसनसंस्थेच्या समस्या: दुष्काळामुळं हवेतील धुळीचे कण वाढतात आणि वणवे लागतात. यामुळं हवा प्रदूषित होते आणि दमा, ब्राँकायटिस व श्वसनसंस्थेचे इतर आजार अधिक गंभीर होतात.
एल निनोचा मानवी जीवन आणि रोजगारावरील परिणाम : पूर आणि दुष्काळामुळं घरे आणि पायाभूत सुविधा नष्ट होतात, ज्यामुळं लाखो लोक विस्थापित होतात किंवा त्यांना पलायन करण्यास भाग पाडलं जातं. ते त्यांच्या नोकऱ्या आणि उपजीविका गमावतात, ज्यामुळं अन्न पुरवठा साखळी विस्कळीत होते आणि कुपोषणाचा धोका वाढतो. जागतिक आरोग्य संघटनेनं (WMO) इशारा दिला आहे की, ज्या भागांमध्ये आधीच अन्नसुरक्षेचा अभाव आहे, त्यावर याचा थेट परिणाम होईल.
- कुपोषण आणि अन्न असुरक्षितता : एल निनोमुळं पिकांचं नुकसान झालं आहे. यामुळं धान्य आणि भाजीपाला यांच्या किमती वाढण्याचा धोका आहे. गरीब कुटुंबांना पुरेसे पौष्टिक अन्न मिळत नाही, ज्यामुळं मुलांमध्ये कुपोषण वाढते.
- पिण्याच्या पाण्याची समस्या : जलाशय आणि भूजल आटल्यामुळं लाखो लोकांसाठी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात, लोकांना पाणी मिळवण्यासाठी कित्येक किलोमीटर पायपीट करावी लागते.
- आर्थिक आणि मानसिक ताण : पिकांचे नुकसान झाल्यामुळं शेतकरी कर्जबाजारी होतात. आपली उपजीविका गमावण्याची भीती आणि आर्थिक संकटामुळं ग्रामीण लोकांमध्ये मानसिक ताण, नैराश्य आणि आत्महत्येचं प्रमाण वाढतं.
- विस्थापन आणि स्थलांतर : वारंवार येणारे दुष्काळ आणि पूर लोकांना आपली जमीन सोडून स्थलांतर करण्यास भाग पाडतात, ज्यामुळं त्यांच्या जीवनाची गुणवत्ता आणखी खालावते.
- पशुधन आणि चाऱ्याचे नुकसान : प्रदीर्घ दुष्काळामुळं चाऱ्याचे नुकसान होते. त्यामुळं जनावरांवर चाऱ्याचे संकट निर्माण होतं. जनावरे भुकेनं मरायला लागतात. उलट अतिवृष्टीमुळं जनावरांमध्ये 'रिफ्ट व्हॅली फिव्हर'सारखे आजार पसरू शकतात.
- मत्स्यपालन आणि सागरी परिसंस्थेचं नुकसान : समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानात असामान्य वाढ झाल्यामुळं, सागरी परिसंस्था बिघडते. त्यामुळं किनारी भागातील माशांची संख्या कमी होत आहे. याचा विपरित परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर होत आहे.
मार्च 2027 पर्यंत अतिउष्णतेमुळं 55 हजार अतिरिक्त मृत्यूची शक्यता: शिकागो विद्यापीठाच्या 'क्लायमेट इम्पॅक्ट लॅब'च्या अहवालानुसार, या एल निनोमुळं वाढत्या तापमानामुळं सप्टेंबर 2026 ते फेब्रुवारी 2027 दरम्यान देशात सुमारे 15,800 अतिरिक्त मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी, जगात 4.51 लाख अतिरिक्त मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. अहवालात 44 टक्के अधिक उष्णतेचा अंदाज आहे. रिपोर्टनुसार, दक्षिणेकडील देशांना सर्वाधिक तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागणार आहे. पुढील सहा महिन्यांत तीव्र उष्णतेमुळं होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये या देशांमध्ये सर्वाधिक वाढ होण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्था 'लॅन्सेट काउंटडाउन'नुसार, मार्च 2027 पर्यंत जगभरात 8 लाख 57 हजार मृत्यू होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. भारतात अशा 55 हजार मृत्यूंची नोंद होण्याची शक्यता आहे.
एल निनोचा जलसंपत्तीवर परिणाम : एल निनोचा जलसंपत्तीवर गंभीर परिणाम होत आहे. भारतात, जिथं पाण्याचा मोठा पुरवठा मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे, तिथं एल निनोमुळं पाण्याच्या सुरक्षेचं गंभीर संकट निर्माण झालं आहे. या 'सुपर एल निनो'चा ऐतिहासिकदृष्ट्या नकारात्मक परिणाम झाला आहे. केंद्रीय जल आयोग आणि हवामान विभाग यांच्या अलीकडील अहवालानुसार, कमकुवत मान्सूनमुळं देशातील जलसंपत्ती गेल्या दशकातील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी, 178 प्रमुख जलाशयांमधील जिवंत पाणीसाठा त्यांच्या क्षमतेच्या 78.71 टक्के होता, जो गेल्या वर्षीच्या पातळीपेक्षा आणि 87.08 टक्क्यांच्या सामान्य साठ्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी होता. दक्षिण भागाला सर्वाधिक फटका बसला, तेथील जलाशयांमध्ये त्यांच्या क्षमतेच्या केवळ 47.22 टक्के पाणीसाठा होता. उत्तर भागात ही पातळी 58.63 टक्के होती.
- जलाशयांची क्षमता 70 टक्क्यांपर्यंत घटली : देशातील 178 प्रमुख आणि मोठ्या जलाशयांमधील जिवंत पाणीसाठा त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या केवळ 70 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. हा आकडा 10 वर्षांच्या सरासरीपेक्षा (76.62%) लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
- दक्षिण भारतात तीव्र पाणीटंचाई : एल निनोचा सर्वात गंभीर परिणाम दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये जाणवत आहे. या राज्यांमधील जलाशयांची पाणी पातळी 50 टक्क्याच्या खाली घसरली आहे. बिहार, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातील अनेक धरणांमधील पाणी पातळी शून्यावर पोहोचली आहे.
- मान्सूनच्या पावसात 12.6 टक्के घट: एल निनोमुळं, जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत नैऋत्य मान्सूनमध्ये सरासरीपेक्षा 12.6 टक्के घट नोंदवली गेली. 868.6 मिमीच्या दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत केवळ 759.4 मिमी पाऊस झाला.
- नद्यांमधील पाण्याची घट : गंगा, गोदावरी, नर्मदा आणि कृष्णा खोऱ्यांसह देशातील अनेक नद्यांमधील पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह कमी झाल्यामुळं जलचक्रावर गंभीर परिणाम झाला आहे. भूजल पुनर्भरण थांबलं आहे. बोअरवेल आणि ट्यूबवेलद्वारे होणारा अतिरिक्त भूजल उपसा सिंचनासाठी आणि शहरी पाणीटंचाई भागवण्यासाठी वापरला जात आहे. यामुळं पाण्याची पातळी झपाट्यानं कमी झाल्याचं दिसून येत आहे.
- वाढलेलं बाष्पीभवन आणि हिवाळी संकट : एल निनोमुळं, ऑक्टोबर महिन्यातही तापमान सामान्यपेक्षा जास्त नोंदवलं जात आहे. तीव्र उष्णता आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळं जलाशय आणि जमिनीतील बाष्पीभवन वाढलं आहे. त्यामुळं जमिनीतील उरलेला ओलावा कमी होत आहे. या परिस्थितीमुळं गहू आणि मोहरीच्या लागवडीसाठी गंभीर पाणीटंचाई निर्माण होत आहे.
भविष्यात भारतात एल निनोचा काय परिणाम होईल? : 2026-27 च्या आगामी हिवाळ्यात आणि 2027 च्या उन्हाळ्यात सुपर एल निनोचा भारतावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जागतिक हवामान संघटना आणि विविध हवामान अहवालानुसार, एल निनो फेब्रुवारी 2027 पर्यंत जवळपास 100 टक्के सक्रिय राहील. यामुळं देशाला तीव्र उष्णता, पीक-नापिकी आणि पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल.
- हिवाळ्यात उष्णता जाणवणार : या वेळी, नोव्हेंबर 2026 ते फेब्रुवारी 2027 दरम्यान देशात थंडी जाणवणार नाही. किमान आणि कमाल तापमान दोन्ही सामान्यपेक्षा जास्त असणार आहे. त्यामुळं हिवाळ्याची जाणीव लक्षणीयरीत्या कमी होईल. उत्तर भारतातील पर्वतीय प्रदेशात पश्चिमी वाऱ्यांचे विक्षोभ कमकुवत झाल्यामुळं हिमवर्षाव कमी होईल, ज्यामुळं नद्यांमधील पाण्याचा प्रवाह आणखी कमी होईल.
- फेब्रुवारी 2027 मध्येच उन्हाळा सुरू होईल : हवामानविषयक थिंक टँक क्लायमेट ट्रेंड्सच्या अलीकडील अहवालानुसार, भारतातील 2027 चा उन्हाळा फेब्रुवारीमध्येच सुरू होऊ शकतो. वाढत्या जागतिक तापमानामुळं, 2027 हे इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्ष ठरू शकते आणि मागील सर्व विक्रम मोडू शकते.
- रबी पिकांवर दुहेरी परिणाम : कमकुवत मान्सूनमुळं जमिनीतील ओलावा आधीच कमी झाला आहे. आता, हिवाळ्यातील उच्च तापमानामुळं गहू, मोहरी आणि हरभरा यांसारख्या प्रमुख रब्बी पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय घट होऊ शकते. परिणामी, कृषी मंत्रालयानं गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2026-27 साठी एकूण अन्नधान्य उत्पादनाचे लक्ष्य कमी केलं आहे.
- तामिळनाडूमध्ये पुराचा धोका : संपूर्ण देश दुष्काळ आणि उष्णतेचा सामना करत असताना, एल निनोच्या अनोख्या प्रभावामुळं ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान तामिळनाडू आणि किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेशात ईशान्य मोसमी पावसामुळं अतिवृष्टी आणि पुराचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे.
एल निनोबाबत जागतिक हवामान संघटनेचा इशारा : जागतिक हवामान संघटनेनं 2 जून 2026 रोजी इशारा जारी करून एल निनोच्या आगमनाची अधिकृतपणे पुष्टी केली. तसंच देशांना पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय करण्याचं आवाहन केलं. त्यानंतर, जुलै/ऑगस्टमध्ये एल निनो अधिक तीव्र होत असल्याचा इशारा देत, तो अधिक मजबूत होत असल्याची सूचना जारी करण्यात आली.
समुद्राच्या उष्णतेत होणाऱ्या विक्रमी वाढीमुळं याला आणखी बळकटी मिळत आहे. त्यानंतर, 3 सप्टेंबर रोजी जागतिक हवामान संघटनेनं एक महत्त्वपूर्ण माहिती जारी केली होती. त्यामध्ये म्हटलं होतं की, एल निनो पूर्णपणे सक्रिय झाला आहे. त्याची तीव्रता खूप जास्त होती आणि फेब्रुवारी 2027 पर्यंत तो टिकून राहण्याची शक्यता जवळपास 100 टक्के होती. 8 ऑक्टोबर रोजी, एका नवीन माहितीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2026 दरम्यान निनो 3.4 निर्देशांक सामान्य पातळीपेक्षा 3.7°C ने जास्त पोहोचू शकतो. ही पातळी अभूतपूर्व आहे आणि 2015-2016 च्या घटनेदरम्यान नोंदवलेला मागील विक्रम मोडण्याची देखील शक्यता आहे.
एल निनोमुळं 2026 हे आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण वर्ष ठरणार : जागतिक तापमानवाढ आणि एल निनोमुळं 2026 हे आतापर्यंतच्या सर्वात उष्ण वर्षांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे. जगभरातील सर्व उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशांमध्ये तापमान सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. एल निनोमुळं सामान्यतः मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक खोऱ्यात चक्रीवादळांची तीव्रता वाढते. यामुळं कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मेक्सिको आणि निकाराग्वाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर तीव्र चक्रीवादळांचा धोका वाढतो. प्रभावित भागांमध्ये दुष्काळ, पूर, भूस्खलन, उष्णतेची लाट, वणवे, पिकांचे आणि प्राण्यांचे रोग, कीड प्रादुर्भाव आणि मानवी संसर्गजन्य रोगांचा धोका आहे. आफ्रिका, आशिया आणि मध्य व दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देशांमध्ये डेंग्यू, मलेरिया आणि कॉलराचा प्रसार ही चिंतेची बाब आहे.
एल निनो आता एक सुपर एल निनो बनलंय : सध्याची 2026/2027 मधील एल निनोची क्रिया आतापर्यंतच्या सर्वात शक्तिशाली क्रियांपैकी एक मानली जाते. मध्य/पूर्व विषुववृत्तीय पॅसिफिकमधील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. ओशनिक निनो इंडेक्स (ONI) नुसार, जर समुद्राचे तापमान 0.5°C पेक्षा जास्त वाढले, तर एल निनो तीव्र मानला जातो. मात्र, जर हे तापमान 1.5°C ते +2.0°C किंवा त्याहून अधिक वाढलं, तर त्याला तीव्र ते अति तीव्र एल निनो म्हटलं जातं.
एल निनो कधीपर्यंत राहणार? : सामान्यतः, एल निनोचा प्रभाव 9 ते 18 महिन्यांपर्यत राहतो. तो दर 2 ते 7 वर्षांनी पुन्हा येतो. सध्या, एल निनो खूपच तीव्र आहे. डिसेंबर 2026 च्या आसपास तो उच्च पातळीवर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्याचे दुष्परिणाम आणि तीव्र उष्णतेचा धोका फेब्रुवारी ते जुलै 2027 पर्यंत टिकू शकतो. हवामानाच्या अंदाजानुसार, आशिया आणि पॅसिफिक, कॅरिबियन, मध्य आणि दक्षिण अमेरिका, मध्य आशिया, पूर्व आफ्रिका, दक्षिण आफ्रिका आणि नैऋत्य आशियामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती दिसून येऊ शकते.
पाकिस्तानसह आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी मोठं संकट : एल निनोच्या काळात इतर अनेक संकटंही उद्भवली आहेत, ज्यात विक्रमी जागतिक तापमानवाढ आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळं निर्माण झालेली इंधन व खतांची टंचाई यांचा समावेश आहे. या दबावांचा परिणाम 2027 पर्यंत मानवी गरजांवर होत राहील, विशेषतः आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये याचा परिणाम दिसून येईल.
मार्च 2027 पर्यंत एल निनोमुळं किंवा त्याच्या प्रतिसादात गंभीर मानवी संकटांना तोंड देण्याची शक्यता असलेल्या देशांमध्ये अफगाणिस्तान, बुर्किना फासो, इथिओपिया, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, केनिया, मेडागास्कर, माली, मोझांबिक, पाकिस्तान, फिलीपिन्स, सोमालिया, दक्षिण सुदान आणि सुदान यांचा समावेश आहे. या देशांना हवामान बदलामुळं निर्माण झालेल्या संकटांसोबतच अनेक धक्क्यांना सामोरे जावं लागण्याची शक्यती आहे.
5 राज्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर : एल निनोच्या काळात, मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागावरील पाणी असामान्यपणे गरम होते. यामुळं नैऋत्य भारतीय मान्सूनमध्ये (जून-सप्टेंबर) व्यत्यय येतो. यामुळं देशात पर्जन्यमान कमी झाले असून तीव्र दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, महाराष्ट्रानं आपल्या 75 टक्के प्रदेशात दुष्काळ जाहीर केला आहे.
2027 हे देखील सर्वात उष्ण वर्ष असणार : ज्यावेळी एल निनो आणि जागतिक तापमानवाढ एकत्र येतात, तेव्हा भारतासारख्या देशांमध्ये हवामानातील अस्थिरता वाढते. यामुळं तीव्र उष्णतेच्या लाटा, अनियमित पावसाचे प्रमाण आणि मोठे सामाजिक-आर्थिक नुकसान होते. भारतीय हवामान विभागानं असा अंदाज वर्तवला आहे की, हिवाळ्यात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडेल आणि दिवसा व रात्रीचे तापमान सामान्यपेक्षा जास्त असणार आहे.
फेब्रुवारी 2027 च्या सुरुवातीलाच उन्हाळ्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. जागतिक तापमानवाढ आणि एल निनोच्या सातत्यामुळं, 2026 आणि 2027 ही आतापर्यंतची सर्वात उष्ण वर्षे ठरू शकतात. शिवाय, 2028 मध्येही तीव्र उष्णतेचा धोका कायम राहू शकतो, असा इशारा हवामानशास्त्रज्ञ आणि जागतिक हवामान केंद्रानं दिला आहे.
एल निनोमुळं भारतात पाच वेळा दुष्काळ : ऐतिहासिकदृष्ट्या, एल निनोच्या प्रभावामुळं भारतात पाच वेळा दुष्काळ पडला आहे. 1982, 1987, 2002, 2009 आणि 2015 मध्ये, एल निनोमुळं दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, प्रत्येक वेळी एल निनो झाल्यावर दुष्काळ पडेलच असं नाही. कारण दुष्काळाची तीव्रता इंडियन ओशन डायपोल आणि अटलांटिक झोनल मोड यांसारख्या इतर हवामान घटकांवर देखील अवलंबून असते. जरी एल निनोमुळं सामान्यपेक्षा कमी पावसाची शक्यता वाढत असली तरी, त्यामुळं दुष्काळ पडेलच याची खात्री नसते.
दुष्काळ, पूर आणि तीव्र उष्णतेचा महिलांवर सर्वाधिक परिणाम : एल निनो आणि सुपर एल निनो यांसारख्या हवामान घटना महिलांच्या परिस्थितीवर गंभीर आणि विषम परिणाम करत आहेत. यूएन विमेन्स जेंडर अलर्ट 2026 अहवालानुसार, सुपर एल निनो जगभरातील हवामानाच्या पद्धतींमध्ये विनाशकारी बदल घडवत आहे. यामुळं निर्माण झालेल्या दुष्काळ, पूर आणि उष्णतेचा सर्वाधिक फटका महिला आणि मुलींना बसत आहे. खरं तर, जेव्हा संसाधनं दुर्मीळ असतात, तेव्हा महिला आणि मुलींना सर्वात शेवटी खायला मिळतं आणि त्यांची उपजीविका सर्वात कमी असते. आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात, 32.9 टक्के महिला आधीच अॅनिमियानं ग्रस्त आहेत. सुपर एल निनोमुळं निर्माण झालेली उपासमार ही परिस्थिती आणखीनच बिकट करत आहे.
एल निनोमुळं बालविवाह आणि कौटुंबिक हिंसाचारात वाढ होण्याची शक्यता: तीव्र उष्णता आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे पुरुषांमधील मानसिक ताण वाढतो. याचा थेट परिणाम म्हणून महिलांवरील जोडीदाराकडून होणाऱ्या हिंसाचारात वाढ होते, असं अभ्यासातून दिसून आलं आहे. दुष्काळग्रस्त आफ्रिका आणि आशियाच्या अनेक भागांमध्ये, कुटुंबं आपल्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी मुलींचे लहान वयातच लग्न लावून देत आहेत. शाळा सोडण्याच्या प्रमाणामुळं मुलींमध्ये अनपेक्षित गर्भधारणेचे प्रमाणही दुप्पट झालं आहे.
महिलांच्या आरोग्यास धोका : एल निनोमुळं जागतिक तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचत आहे, ज्यामुळं धोकादायक उष्णतेच्या लाटा येत आहेत. तीव्र उष्णतेमुळं गरोदर महिलांना धोका निर्माण होतो, ज्यामुळं अकाली प्रसूती, गर्भपात आणि मृत अर्भक जन्माला येण्याचा धोका वाढतो. आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना आरोग्य सेवा आणि गर्भनिरोधक मिळण्यातही अडथळा येतो. आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना आरोग्य सेवा मिळण्यासही अडथळा येतो.
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