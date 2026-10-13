निवडणूक आयुक्तांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार; केंद्राकडून मागितले उत्तर
एडीआरने (ADR) दाखल केलेल्या याचिकेत 'मुख्य निवडणूक आयुक्त कायद्या'चे कलम 16 असंवैधानिक, शून्य आणि अप्रभावी घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2026 at 8:59 PM IST
नवी दिल्ली: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (ECs) यांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांच्या पालनादरम्यान केलेल्या काही कृतींसाठी कायदेशीर संरक्षण (immunity) देणाऱ्या 2023 च्या कायद्यातील तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले होते. याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवताना खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून यावर उत्तर मागवले आहे. ही याचिका 'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) दाखल केली आहे.
निवडणूक आयुक्तांविरुद्धची कायदेशीर कार्यवाही पुन्हा सुरू : या याचिकेत 'मुख्य निवडणूक आयुक्त कायद्या'तील कलम 16 हे घटनाबाह्य, शून्य आणि अकार्यक्षम घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे कलम संविधानातील अनुच्छेद 14 आणि 21 तसेच संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करते, असा युक्तिवाद यात करण्यात आला आहे. तसेच कायद्यातील कलम 16 लागू झाल्यामुळे थांबवण्यात आलेली विद्यमान आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांविरुद्धची कायदेशीर कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयुक्तांना दिलेल्या पूर्ण कायदेशीर संरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका : या याचिकेनुसार, कलम 16 हे विद्यमान आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना आयुष्यभरासाठी पूर्ण कायदेशीर संरक्षण देते; ही तरतूद त्यांच्या स्वातंत्र्याची खात्री करण्याच्या उद्देशाशी कोणताही तार्किक संबंध दर्शवत नाही. ही तरतूद मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या पूर्णपणे बाहेर ठेवते, यावर याचिकेत भर देण्यात आला आहे. निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेल्या या पूर्ण कायदेशीर संरक्षणाला आव्हान देणारी अशीच एक याचिका 'लोक प्रहरी' या स्वयंसेवी संस्थेनेही दाखल केली असून, ती सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने ADR ची ही नवीन याचिका 'लोक प्रहरी' प्रकरणासोबतच जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
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