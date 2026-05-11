ETV Bharat / bharat

हिंदू कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; नेमकं प्रकरण काय?

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते.

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी 'हिंदू विवाह कायद्या'तील (Hindu Marriage Act) एका विशिष्ट तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ही तरतूद पत्नीला आणि केवळ पत्नीलाच घटस्फोट मागण्याचा अधिकार देते; हा अधिकार अशा परिस्थितीत मिळतो, जिथे पतीविरुद्ध पोटगीचा आदेश (maintenance decree) पारित झाल्यानंतर एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळासाठी पती-पत्नीचे सहजीवन (cohabitation) पुन्हा सुरू झालेले नसते.

वैयक्तिक सूड घेण्यासाठी जनहित याचिकेचा (PIL) वापर करू नये : हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला फटकारले आणि त्याला सल्ला दिला की, वैयक्तिक हिशेब चुकते करण्यासाठी किंवा वैयक्तिक सूड घेण्यासाठी 'जनहित याचिकेचा' (PIL) वापर करू नये. ही जनहित याचिका स्वीकारण्यास नकार देताना मुख्य न्यायाधीशांनी (CJI) अशी टिप्पणी केली, "मला आशा आहे की, तुम्ही केवळ पोटगीशी संबंधित खटले लढवण्यासाठीच कायद्याची पदवी (Law degree) मिळवत नाही आहात."

केवळ पत्नीलाच घटस्फोट मागण्याचा अधिकार प्रदान : खरं तर हे खंडपीठ जितेंद्र सिंग या कायद्याच्या विद्यार्थ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते; जितेंद्र सिंग स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहिले होते आणि त्यांनी हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटाच्या तरतुदीचा अर्थ 'लिंग-निरपेक्ष' (gender-neutral) असा लावला जावा, अशी मागणी केली होती. हिंदू विवाह कायदा 1955 चे कलम 13(2)(iii) हे केवळ पत्नीलाच घटस्फोट मागण्याचा अधिकार प्रदान करते; हे अशा प्रकरणांमध्ये लागू होते जिथे पतीविरुद्ध पोटगीचा आदेश झाल्यानंतर एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळासाठी पती-पत्नीचे सहजीवन पुन्हा सुरू झालेले नसते.

तुम्ही वैयक्तिक सूड घेण्याचा प्रयत्न करीत आहात : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की, या विशिष्ट तरतुदीमुळे त्याच्यावर वैयक्तिकरीत्या काय परिणाम झाला आहे. मुख्य न्यायाधीशांनी प्रश्न उपस्थित केला, "याचा तुझ्यावर काय परिणाम होतो? तुला असे वाटते का की तू संपूर्ण पुरुष वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतोस?." याचिकाकर्त्याने सांगितले की, तो गेल्या सात-आठ वर्षांपासून वैवाहिक खटल्यांमध्ये गुंतलेला आहे. त्याने असा दावा केला की, ही तरतूद लिंग-निरपेक्ष असावी आणि ती सर्वांना समान रीतीने लागू व्हावी. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले, "या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून तुम्ही वैयक्तिक सूड घेण्याचा प्रयत्न करीत आहात."

तुमच्या गुन्ह्याला साजेसी शिक्षा का ठोठावू नये : मुख्य न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की, "तुम्ही नेमके हेच कबूल करावे, अशी माझी इच्छा होती." "आम्ही तुमच्यावर तुमच्या गुन्ह्याला साजेसी शिक्षा का ठोठावू नये?" न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, महिला आणि मुलांसाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार विधिमंडळाला (Legislature) आहेत आणि संविधानानुसार तसे करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे. खंडपीठाने पुढे असेही नमूद केले की, राज्यालाही (State) महिला आणि मुलांसाठी विशेष कायदे बनवण्याचे अधिकार आहेत. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला.

हेही वाचाः

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या (PA) हत्येप्रकरणी बिहार कनेक्शन उघड; STF ने 4 आरोपींना केली अटक

नगरपरिषदेकडून मानवतेला काळिमा! अज्ञात मृतदेह कचऱ्याच्या गाडीतून नेला, कचरा डेपोमध्येच पुरला

TAGGED:

SUPREME COURT
SC ON HINDU MARRIAGE AC
HINDU MARRIAGE ACT
सर्वोच्च न्यायालय
SEEK DIVORCE OVER NON COHABITATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.