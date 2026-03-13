ETV Bharat / bharat

शहडोल-नागपूर एक्सप्रेसची चाकं रुळावरून घसरली, मोठा अपघात टळला

ही घटना नैनपूर आणि खैरंजी रेल्वे स्थानकांदरम्यान घडली. सुदैवानं ट्रेन जास्त वेगानं जात नव्हती. त्यामुळं मोठा अपघात टळला.

The Shahdol-Nagpur Express train derailed between Nainpur and Khairanji railway stations in Madhya Pradesh
शहडोल-नागपूर एक्सप्रेसची चाकं रुळावरून घसरली, मोठा अपघात टळला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 7:00 PM IST

सिवनी : मध्य प्रदेशात शुक्रवारी दुपारी एक मोठा रेल्वे अपघात झाला. शाहडोलहून नागपूरला जाणाऱ्या शाहडोल-नागपूर एक्सप्रेसच्या (ट्रेन नंबर 11754) काही डब्यांची चाकं अचानक रुळावरून घसरली. ही घटना नैनपूर आणि खैरंजी रेल्वे स्थानकांदरम्यान घडली. सुदैवानं ट्रेन जास्त वेगानं जात नव्हती. त्यामुळं मोठा अपघात टळला. दरम्यान, घटनेनंतर लगेचच प्रवाशांनी आरडाओरडा सुरू केला आणि परिसरात घबराट पसरली. मात्र, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचं वृत्त आहे.

प्रवाशांनी खिडक्या आणि दरवाज्यांमधून उड्या मारल्या : प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुपारी 12:30 च्या सुमारास ट्रेन नागपूरकडे जात असताना, एक मोठा आवाज ऐकू आला आणि संपूर्ण ट्रेन जोरात हादरू लागली. यावेळी प्रवाशांना असं वाटलं की, ट्रेन कशाला तरी आदळली आहे किंवा उलटणार आहे. ट्रेन थांबताच, प्रवाशांनी घाबरून खिडक्या आणि दरवाज्यांमधून उड्या मारल्या. याचबरोबर, ट्रेनच्या डब्यांमध्ये प्रवास करणारे वृद्ध आणि मुलं घाबरली होती. चाके रुळावरून घसरल्याचं लक्षात येताच प्रवाशांच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती, असं घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी सांगितलं.

रेल्वे प्रशासनात खळबळ, मदतकार्य सुरू : अपघाताची माहिती मिळताच, दक्षिण मध्य रेल्वे मुख्यालय आणि नैनपूर जंक्शन इथं खळबळ उडाली. नैनपूर येथून तात्काळ एक तांत्रिक पथक आणि अपघात निवारण ट्रेन (एआरटी) रवाना करण्यात आली. तसंच वरिष्ठ रेल्वे अधिकारीही घटनास्थळी पोहोचले. दरम्यान, प्राथमिक तपासात एका डब्याची काही चाके रुळावरून घसरल्याचं समोर आलं. तर रुळ पूर्ववत करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. जॅक आणि क्रेन वापरून रुळ पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, जेणेकरून प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचता येईल.

शहडोल-नागपूर एक्सप्रेसची चाकं रुळावरून घसरली, मोठा अपघात टळला (ETV Bharat)

काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती : केवलारीचे एसडीएम महेश अग्रवाल यांनी सांगितलं की, "ट्रेनच्या एका डब्याची दोन चाकं रुळावरून घसरली होती. आम्हाला माहिती मिळताच आम्ही डॉक्टरांच्या पथकासह घटनास्थळी पोहोचलो. एका महिलेला किरकोळ दुखापत झाली आणि तिला प्राथमिक उपचार देण्यात आले. खराब झालेल्या डब्याचा अपवाद वगळता उर्वरित ट्रेन पुढं रवाना आली आहे. डबा काढण्याचे काम सुरू करण्यात आलं आहे. एकेरी मार्गामुळं काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. तर डीआरएम दीपक गुप्ता नागपूरहून घटनास्थळी रवाना झाले आहेत."

सर्व प्रवासी पूर्णपणे सुरक्षित : सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे या घटनेत कोणताही प्रवासी गंभीर जखमी झाला नाही. रेल्वे विभागानं अधिकृतपणे सर्व प्रवासी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची पुष्टी केली आहे. दरम्यान, या अपघातामुळं या मार्गावरील इतर गाड्यांचे कामकाज प्रभावित झाले आहे. अनेक गाड्या जवळच्या स्थानकांवर थांबवण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळं प्रवाशांची गैरसोय झाली. दरम्यान, या अपघातामुळं पुन्हा एकदा रेल्वेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ही घटना नैनपूर आणि खैरंजी दरम्यान घडली, जो अत्यंत संवेदनशील भाग आहे. याचबरोबर, ट्रेनची चाकं कशी रुळावरून घसरली? ट्रॅकमध्ये भेगा पडल्या की ट्रेनच्या चाकांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला? या सर्व बाबींची चौकशी रेल्वेचे एक विशेष पथक करणार आहे.

