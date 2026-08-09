बॉयफ्रेंड भाड्याने देण्याची जाहिरात! सायबर फसवणुकीचा नवा फंडा; एआय फोटो, चॅटिंग अन् QR कोडने तरुणींना गंडा
सायबर भामटे डेटिंग ॲप्सद्वारे तरुणींना लक्ष्य करू शकतात, असा इशारा हैदराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार यांनी दिला आहे.
Published : August 9, 2026 at 4:15 PM IST
हैदराबाद : सोशल मीडियावर ‘रेंट बॉयफ्रेंड’च्या नावानं आकर्षक जाहिराती देऊन सायबर फसवणूक केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याबाबत हैदराबादचे पोलीस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार यांनी नागरिकांना विशेषत: मुलींना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर (रेंट बॉयफ्रेंड-यूअर पर्सनल कम्पॅनियन) ‘Rent Boyfriend Your Personal Companion’ अशा नावानं जाहिराती प्रसारित केल्या जात आहेत. या जाहिरातींमध्ये फिरणं, चित्रपट पाहणं, कॉफी क्लबमध्ये वेळ घालवणं यासाठी बॉयफ्रेंड उपलब्ध करून देण्याचा दावा केला जात आहे. तसेच विशेष ऑफर म्हणून 50 टक्के सवलत देत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
फसवणुकीबाबत तरुणींना इशारा : बॉयफ्रेंड बूक करण्यासाठी जाहिरातीत दिलेल्या फोन नंबरवर किंवा सोशल मीडिया अकाउंटवर संपर्क साधण्यास सांगितलं जातं. संबंधितांकडून अशा प्रकारे संपर्क साधणाऱ्या व्यक्तींची आर्थिक माहिती किंवा पैसे उकळले जाण्याची शक्यता आहे. पोलीस आयुक्त व्ही. सी. सज्जनार यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या फसवणुकीबाबत नागरिकांना सावध केलं आहे. आकर्षक नाव आणि जाहिरातींच्या मागे सायबर गुन्हेगारांचं जाळं असू शकते. त्यामुळे अशा जाहिरातींना भुलून अनोळखी व्यक्तींशी संपर्क साधू नये किंवा पैसे देऊ नयेत, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
అమ్మాయిలూ.. రెంట్ బాయ్ఫ్రెండ్ ఆఫర్ల వల.. జాగ్రత్త!!— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) August 8, 2026
"ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్నారా? మీతో కాఫీ తాగడానికి, సినిమాకెళ్లడానికి అందమైన అబ్బాయి కావాలా? అది కూడా 50 శాతం ఆఫర్లతో!".. సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఆఫర్ల పేరుతో కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్న ఈ పోస్టర్ల వెనుక పెద్ద సైబర్ మోసం దాగి ఉంది.… pic.twitter.com/E7O1mgwUip
एआय फोटो वापरून फसवणूक : अशा जाहिरातींमध्ये सायबर गुन्हेगार बनावट प्रोफाइलवर सुंदर व्यक्तींचे एआयद्वारे तयार केलेले फोटो वापरतात. त्यानंतर संपर्क साधणाऱ्या तरुणींशी प्रभावी पद्धतीनं संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादन केला जातो. यानंतर बुकिंग कन्फर्म करण्यासाठी, सुरक्षा ठेव म्हणून किंवा त्यांच्या मागणीनुसार सेवा मिळवण्यासाठी आगाऊ पैसे देण्यास सांगितलं जातं. त्यासाठी वॉलेट किंवा क्यूआर कोड पाठवला जातो.
मोठी रक्कम जमा झाल्यानंतर सायबर गुन्हेगार संबंधित बनावट अकाउंट ब्लॉक करतात. फसवणूक झाल्यानंतर बदनामी होण्याच्या भीतीनं अनेक पीडित व्यक्ती तक्रार करण्यास पुढे येत नसल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं.
ऑनलाइन संपर्कांवर विश्वास ठेवून अनोळखी व्यक्तींना प्रत्यक्ष भेटण्याचा प्रयत्न केल्यास फसवणुकीच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका आहे, असा इशारा सीपी सज्जनार यांनी दिला. प्रेमाच्या नावाखाली जवळीक वाढवणं, सतत चॅटिंग आणि फोनवर संवाद साधणं, खासगी फोटो मिळवणं आणि त्यानंतर धमकी देऊन पैशांची मागणी करणं, अशा प्रकारेही सायबर गुन्हे होऊ शकतात. त्यामुळे अशा संशयास्पद जाहिरातींपासून सावध राहण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे. फसवणूक झाल्यास किंवा संशयास्पद पोस्ट आढळल्यास सायबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 वर संपर्क साधावा किंवा cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.