लाखो भारतीयांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी प्रक्रिया मनमानी स्वरूपाची आहे : न्यायमूर्ती भुयान
न्यायमूर्ती भुयान यांनी यावर भर दिला की, मतदानाच्या अधिकाराचे संरक्षण कलम 326 अन्वये केले जाते, त्यामध्ये कोणतीही छेडछाड केली जाऊ शकत नाही.
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 10:43 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 11:04 AM IST
हैदराबाद: निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी रविवारी मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्याच्या कृतीवर कडक टीका केली. त्यांनी नमूद केले की, जी प्रक्रिया लाखो लोकांना मतदानापासून रोखते आणि त्यांना त्यांच्याच देशात 'दुय्यम दर्जाचे नागरिक' बनवते, ती प्रक्रिया 'पूर्णपणे मनमानी' आहे आणि भारताच्या घटनात्मक व्यवस्थेला नाकारणारी आहे. याचे समर्थन कशानेही होऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले.
SIR प्रक्रियेबाबत कायदेशीर आणि राजकीय स्तरावर मोठी छाननी सुरू : न्यायमूर्ती भुयान यांनी यावर भर दिला की, मतदानाचा अधिकार जो भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात रुजलेला आहे आणि ज्याचे संरक्षण कलम 326 अन्वये केले जाते, त्यामध्ये कोणतीही छेडछाड केली जाऊ शकत नाही किंवा पूर्वसूचना न देता तो हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती भुयान हैदराबादमधील 19 व्या 'नालसार-न्यायमूर्ती बी. आर. साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट स्पर्धे'च्या (NALSAR-Justice B.R. Sawhney Memorial Moot Court Competition) समारोप समारंभात बोलत होते. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेचा स्पष्ट उल्लेख केला नसला तरी, त्यांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा मतदार याद्यांमधून लाखो नावे वगळल्यामुळे या SIR प्रक्रियेबाबत कायदेशीर आणि राजकीय स्तरावर मोठी छाननी सुरू आहे. ते म्हणाले, "जर एखाद्या प्रक्रियेमुळे लाखो भारतीय नागरिक त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहत असतील आणि त्यांना त्यांच्याच देशात दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणजेच मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक बनवले जात असल्यास अशी प्रक्रिया मुळातच मनमानी स्वरूपाची असते."
हे संविधानाच्या आत्म्यावर केलेले आक्रमण आहे - न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान : त्यांनी पुढे म्हटले की, "कोणताही दिशाभूल करणारा युक्तिवाद याचे समर्थन करू शकत नाही. हे थेट संविधानाच्या आत्म्यावर प्रहार करते आणि मी इतकेच म्हणेन की, भारताच्या संविधानांतर्गत आपण स्वीकारलेल्या घटनात्मक व्यवस्थेलाच हे नाकारते." न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी सांगितले की, भारतीय नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार हा परकीय राजवटीविरुद्धच्या भारताच्या प्रदीर्घ लढ्यात खोलवर रुजलेला आहे. हा अधिकार म्हणजे प्रचंड संघर्ष आणि त्यागातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक आहे. त्यांनी यावर जोर दिला की, कलम 326 मध्ये कोणत्याही प्रकारे छेडछाड केली जाऊ शकत नाही; कोणतीही संस्था किंवा प्राधिकरण असे करू शकत नाही आणि कोणतेही न्यायालय त्याला मान्यता देऊ शकत नाही. संविधानापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही.
भारतीय नागरिकाच्या ओळखीपासून मतदानाचा अधिकार : त्यांनी नमूद केले की, मतदानाचा अधिकार किंवा मतदार यादीत नाव असण्याचा अधिकार हा भारतीय नागरिकाच्या ओळखीपासून वेगळा केला जाऊ शकत नाही. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारतीय नागरिकाच्या ओळखीपासून मतदानाचा किंवा मतदार यादीतील समावेशाचा अधिकार हिरावून घेणे हे शरीरापासून आत्मा वेगळा करण्यासारखेच आहे. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, भारतीय संविधान नागरिकांची दोन वर्गांमध्ये विभागणी करत नाही, एक ज्यांना मतदानाचा अधिकार आहे आणि दुसरे ज्यांना तो नाही.
कलम 326 आणि 14 चे उल्लंघन : ते म्हणाले, "कोणतीही अशी प्रक्रिया जी मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवते आणि त्यांना मतदानाची संधी नसलेले नागरिक बनवते, ती माझ्या मते संविधानाच्या कलम 326 आणि 14 चे उल्लंघन ठरेल." न्यायमूर्ती भुयान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 मधील अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार (Anoop Baranwal v. Union of India) या खटल्यातील निकालाचाही संदर्भ दिला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार कलम 326 पासून वेगळा केला जाऊ शकत नाही; तसेच मतदार असण्याचा दर्जा आणि मतदानाचा अधिकार हे मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांचा मुख्य आधार आहेत.
लाल बाबू हुसेन विरुद्ध निवडणूक नोंदणी अधिकारी : या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, "मृत मतदार वगळता, एकदा मतदार यादीत नाव नोंदवल्यानंतर, नोटीस आणि सुनावणीशिवाय ते नाव वगळले जाऊ शकत नाही." आपल्या भाषणाचा समारोप करताना न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी नमूद केले की, NALSAR (नालसार) च्या विद्यार्थ्यांनी देशाला आणि जगाला हे दाखवून दिले आहे की, विद्यापीठातील विद्यार्थी आणि विशेषतः कायद्याचा विद्यार्थी कसा असावा. ते म्हणाले, "तुम्ही प्रतिभावान, धैर्यवान आणि निर्भय आहात."
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